Dandadan arriva su Jump+ | Jump Highlights

Dandadan, il manga d’occulto dell’esordiente Yukinobu Tatsu, è già un successo, e si sposta su Jump+, disponibile su MangaPlus. Una commedia romantica con una forte iniezione di combattimento e soprannaturale, che vi conquisterà

Dopo che, due settimane fa, Shueisha ha trasferito da Young Jump Kubo Won’t Let Me Be Invisible di Nene Yukimori, un altro manga trova nuova casa su Jump+. Si tratta di Dandadan, l’opera per il vero e proprio esordio di Yukinobu Tatsu.

Dopo aver lavorato con Shueisha per piccoli progetti, Tatsu ha proposto questa particolare commedia shonen, che ha subito avuto un grande successo tra il pubblico. L’autore è stato apprendista sotto Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man) e Yuji Kaku (Hell’s Paradise), e certamente da loro ha imparato a esprimersi senza paura. Lo fa tuttavia con un tratto più moderno e fresco dei mentori.

Ora, con il trasferimento su Jump+, Dandadan è disponibile gratuitamente per la lettura sul sito MangaPlus. L’opera è disponibile nella sua interezza, con 23 capitoli, ma ancora per poco. Dopodichè, come di consueto, solo gli ultimi capitoli saranno disponibili per la lettura.

La folle storia di Dandadan

Ayase è una ragazza appassionata di occulto, che crede negli spiriti. Sua nonna, l’unico familiare rimastole, è una medium, e fin da bambina la ragazza è stata emarginata dai coetanei.

Takakura, un compagno di scuola, invece crede negli alieni, e ritiene una fandonia tutto ciò che concerne lo spiritismo. L’incontro trai due è caotico e conflittuale, eppure una scintilla è palesemente scoccata. In una sfida per vedere chi dei due ha ragione, i due finiranno davvero in contatto con entità sovrannaturali, e non saranno incontri pacifici. Tra classiche leggende metropolitane, come la “turbo-granny”, e rapimenti alieni, il duo dovrà lottare per la propria vita, e, nel frattempo, conoscersi.

Una commedia romantica atipica, che non ha paura di esagerare fin dal primo capitolo. Una forte componente di combattimento completa il quadro, creando un’opera che senza dubbio divertirà tanti. Dopo aver già battuto molti record, grazie al trasferimento sulla rivista digitale di certo vedremo crescere la popolarità di questo frizzante manga.