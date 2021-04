Carole & Tuesday in versione manga debutta in Italia

Lo spettacolare Carole & Tuesday, il lavoro più recente di Shin’ichirō Watanabe, arriva in versione manga in Italia, grazie a Planet Manga. Tre volumi in cui poter “leggere” la musica

Tra le uscite di questo mese della divisione di Panini Comics dedicata all’oriente, Planet Manga, spicca la trasposizione a fumetti dell’anime Carole & Tuesday.

L’opera originale porta la firma di niente di meno che sua maestà Shin’ichirō Watanabe, con l’aiuto, per l’occasione, di Morito Yamataka ai disegni. Dopo averci regalato OST indimenticabili in capolavori come Cowboy Bebop e Samurai Champloo, finalmente Watanabe mette la musica al centro della narrativa. Anche questa volta, l’autore dimostra un orecchio raffinato, nonchè una cultura musicale omnicomprensiva.

Carole & Tuesday, infatti, spazia tra tanti generi diversi, e spesso considerati antitetici. Il risultato è entusiasmante, ma ovviamente non è tutto qui.

Splendidi panorami e una narrazione commovente permettono al titolo di essere valido anche quando trasposto su carta. E, in ogni caso, grandi manga del passato come BECK: Mongolian Chop Squad hanno già dimostrato che la musica si può sentire anche leggendola.

Planet Manga propone tre volumi, acquistabili singolarmente o in un cofanetto speciale.

Carole & Tuesday, due ragazze con un sogno

La bionda Carole e la bruna Tuesday, all’apparenza non potrebbero sembrare più diverse: Una rampollo di una famiglia agiata, l’altra orfana dal carattere forte e la schiena dritta. Ad accomunarle, la passione per la musica, e il sogno di poter cantare e suonare per un grande pubblico. Proprio attraverso la musica, avviene il loro primo, fatidico incontro.

Inizia così un’avventura che percorre il classico iter dell’artista emergente, una scala fatta di successi e fallimenti. Il palco di Carole e Tuesday è la Marte colonizzata del futuro, molto diversa da quella di Cowboy Bebop. Nella colonia c’è fermento politico, e la musica potrebbe rappresentare la voce della libertà.

Il manga racconta una realtà moderna, in cui le intelligenze artificiali producono la musica mainstream, e i talent show condividono tale posizione preminente, ma qualcuno ricorda ancora le radici del blues tanto care a Watanabe. Omaggi a grandi album e autori della storia musicale sono continui, rendendo l’opera un must per gli appassionati. E chi invece la musica la sta scoprendo ora, ha l’occasione perfetta per farlo, in compagnia di due giovani che stanno scoprendo l’amicizia della loro vita.