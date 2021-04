Candy Flurry: prime impressioni del nuovo manga di Jump

Shonen Jump sta cambiando nuovamente i titoli del suo repertorio. Dopo Blue Box, questa settimana è il turno di Candy Flurry, uno shonen con poteri dolciari

In queste due settimane, Weekly Shonen Jump ha cambiato diverse cose nella sua rivista. Entrano infatti due nuovi titoli nella sua proposta, Blue Box e Candy Flurry.

Blue Box è uno shojo puramente sentimentale, di Kouji Miura, un autore che ha già diversi titoli del genere nel suo curriculum.

Candy Flurry invece nasce dall’unione di due mangaka novizi, Ippon Takegushi alla penna e Santa Mitarashi agli inchiostri. Sembra proporsi come un battle shonen, basato sull’idea che alcune persone abbiano guadagnato dei poteri a tema “dolci”. Come sempre, il capitolo è disponibile gratuitamente su MangaPlus.

Cede invece il passo Build King, la nuova proposta di Mitsutoshi Shimabukuro, chiuso dopo soli venti capitoli. Il troncamento è stato brutale, nel mezzo dell’azione, e Shimabukuro concluderà la sua opera con delle novel. Fallisce quindi il progetto di riportare su Jump lo shonen vecchia scuola.

Candy Flurry, quando i dolci fanno male

Dopo che alcune misteriose caramelle sono state rilasciate sul mercato, Tokyo viene distrutta da una pioggia di lecca lecca giganti. Chi ha mangiato quelle caramelle, infatti, sviluppa poteri legati a diversi tipi di dolci, dalle caramelle alla pasticceria. Molti di essi sono proni ad usare tale potere per scopi egoisti.

Tsumugi è una di quelle persone che è riuscita a mangiare una caramella in edizione limitata. Il suo potere, è proprio quello di creare e usare lecca lecca, ma non è stata lei a radere al suolo la capitale giapponese. Nonostante abbia visto il vero colpevole, teme che nessuno le creda, dato che, in teoria, i poteri dovrebbero essere unici.

Il suo destino sta per intrecciarsi con quello di Misaki Midori, poliziotto della Recette che ha perso tutto durante l’attacco di Tokyo.

Questo primo capitolo di Candy Flurry propone una vicenda piuttosto classica, con molti stereotipi collaudati, appoggiandosi unicamente sull’idea dei poteri dolciari. In effetti, questi hanno un buon potenziale per quanto riguarda il mercato secondario, il mondo delle fanart e del cosplay.

Tuttavia il titolo, in questo primo momento, per quanto funzioni, non offre nulla di davvero eccezionale e mozzafiato, nè sotto il profilo della trama, nè visivamente. Dovrà fare molta strada per distinguersi dentro una rivista come Shonen Jump.