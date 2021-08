Bleach ritorna? Il nuovo arco narrativo oggi su Jump

Tite Kubo riporta Bleach su Shonen Jump con un one-shot, dopo cinque anni di assenza, e lo chiama “New breathes from hell”. Con le premesse per un nuovo arco narrativo, i fan nel mondo trattengono il fiato

Il giorno che i fan di Bleach attendevano è infine arrivato. Tite Kubo apre uno spiraglio su una nuova alba per la sua opera di maggior successo, pubblicando su Shonen Jump un one-shot inedito. Grazie a MangaPlus, i lettori di tutto il mondo hanno potuto subito mettervi le mani sopra.

Sembra incredibile, dopo cinque anni dalla conclusione ufficiale del manga, poter rivedere Ichigo, Rukia e gli altri. Tutti sono presenti, nel capitolo inedito di quasi ottanta pagine, così come i figli, la nuova generazione di shinigami, che adesso dovrà affrontare un pericolo inedito. Ovviamente, stanno per arrivare SPOILER del one-shot.

In occasione del funerale del capitano Ukitake, gli shinigami vengono attaccati da un nuovo tipo di Hollow, particolarmente potente. Peggio ancora, l’ottavo Espada Szayelaporro Granz ricompare, anche lui in veste più forte. Pare che gli esseri dotati di un reiatsu oltre un certo livello, alla loro morte finiscano all’Inferno, un piano a parte che dovrebbe contenerli.

Ora la bocca dell’inferno si è aperta, e oltre agli Espada, i capitani della Soul Society che sono deceduti potrebbero fare il loro ritorno. Tra essi non solo Ukitake, ma anche Unohana e lo stesso Yamamoto. Potrebbe essere la battaglia più dura che gli shinigami, vecchi e nuovi, abbiano mai affrontato.

Bleach continuerà dopo questo one-shot?

L’one-shot si conclude con la dicitura “Howl from the jaws of hell arc“, presupponendo l’inizio di un arco narrativo inedito. Tuttavia, la parola fine campeggia a piè di pagina, e non ci sono date che possano suggerire il ritorno dell’opera principale.

Per Bleach è un momento storico importante: infatti, come sappiamo, è stato ripreso l’anime, che quest’autunno ritornerà con la saga finale, concludendo finalmente la serie animata. Per l’occasione, Prime Video sta riproponendo l’anime dall’inizio, con un buon doppiaggio rinnovato. L’interesse del pubblico per il titolo, quindi, è alle stelle.

Non conosciamo quali siano le intenzioni di Tite Kubo. Sappiamo che sta attualmente lavorando su un altro manga, Burn the Witch, una miniserie che ha proposto su Jump lo scorso anno. Trattandosi comunque di un manga serializzato a quanto pare in modo “stagionale”, potrebbe eventualmente lasciare il Sensei libero di riprendere eventualmente Bleach.

È palese che questo sia ciò che il pubblico vuole, e l’entusiasmo creatosi attorno a questo one-shot lo conferma. Adesso, possiamo solo restare in attesa di nuove notizie.