Black Clover: colpo di scena per Julius Nova e pausa

Il capitolo 331 di Black Clover inizia subito con una tavola incredibile: Yuno incontra la madre, la regina del Regno di Spade Ciel Grinberryall. Un ricongiungimento che si aggiunge a quello, purtroppo solo nei ricordi, di Asta con a sua volta la propria madre.

Yuno tuttavia non può ancora stare serenamente con la madre ritrovata: non finchè non sarà diventato sovrano dei maghi nel regno di Clover.

Ed è proprio a Clover che veniamo a scoprire un ulteriore, scioccante colpo di scena: Julius Nova, l’attuale sovrano dei maghi, è in realtà il diavolo Astaroth, della magia temporale. Julius perde il controllo di sè, trasformandosi nel diavolo.

Dopo Lucifero, questo si prospetta quindi uno scontro dal sapore impossibile per Asta, Yuno e i Black Bulls, contro la magia del tempo, unica nel suo genere. Come sempre, potete leggere l’ultimo capitolo gratuitamente su MangaPlus.

Il capitolo si conclude con un annuncio: al fine di preparare al meglio il nuovo arco narrativo appena aperto, Black Clover entrerà in pausa per tre mesi. Ecco il comunicato completo da parte dello stesso Yuki Tabata.

I personally wished to keep going without taking a break, but after discussing things with the editorial department, we decided that I should take a long break to give me more time to create the final arc.

I apologize to those who look forward to reading the new chapters each week. But I plan to do my best to make Black Clover as good as it can be and give it a proper conclusion. So, I’d appreciate it if you could just wait a little longer.

—Yūki Tabata