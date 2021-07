L’amicizia per i bambini vuol dire conoscersi, esplorare il mondo e stare insieme. In questo articolo elencheremo cinque libri che ne raccontano le varie sfumature

L’amicizia è un sentimento e come tale deve essere coltivato. Secondo alcuni studi è persino più importante dell’amore e rappresenta la prima vera forma di vita sociale nei bambini. I nostri piccoli, ad esempio, nel momento in cui iniziano a riconoscere i volti e a collegarli tra di loro iniziano anche a preferire un viso rispetto ad un altro.

Quando si inizia a parlare di amicizia| L’amicizia per i bambini: 4 libri che ne parlano

Potrà sembrare strano, infatti, ma il sentimento dell’amicizia nei bambini inizia fin dai primi mesi d’età. In effetti, studi hanno dimostrato che già intorno agli 8 mesi tendono ad avere comportamenti diversi con bambini già conosciuti rispetto a quelli tenuti con coetanei estranei. Si possono quindi già notare preferenze che, con il passare del tempo, divengono vere e proprie amicizie sviluppando solidarietà ed empatia. Il sentimento dell’amicizia diviene dunque una vera e propria scuola per la vita sociale dei nostri piccoli.

Verso i 2-3 anni quello che prima non veniva riconosciuto dai bambini, perché troppo piccoli, come un vero e proprio sentimento, inizia a prendere una forma diversa. I piccoli sperimentano in questo modo la vicinanza conscia e la condivisione del gioco.

Verso i 7-8 anni iniziano, invece, a cambiare le preferenze fino ad arrivare a scegliere “l’amico del cuore” cioè il migliore amico.

Libri sull’amicizia| L’amicizia per i bambini: 4 libri che ne parlano

Amici per la pelle: uno dei più belli e profondi. Narra le peripezie di Margherita, alla ricerca della felicità del padre e se non fosse per i suoi cari amici Giacomino, Guendalina e Pasqualino non saprebbe proprio come fare! Si incammineranno, quindi, insieme in quest’avventura, senza paura. Riusciranno a ritrovarla?

Età consigliata:3 anni

La cura del ghiro: una piccola storia che racconta una grande amicizia e ci sottolinea l’importanza dei ricordi. Il ghiro si sta preparando per andare a riposare perché l’inverno è vicino ma da quando l’allodola, sua amica, se n’è andata si comporta in modo strano. Prima di andare in letargo inizia così a pensare ed i ricordi ritornano.

Età consigliata: 3-5 anni

Il mio vecchio amico Oscar: il legame tra un bambino ed un cane randagio che sottolinea che l’amicizia non è solo tra esseri umani. Un bambino incontra un cagnolino sulla spiaggia ma, ricordando il suo vecchio cane Oscar, non riesce ad avvicinarsi al nuovo amico. Piano piano, però, quel randagio senza nome gli ruberà il cuore perché l’amicizia ha forti poteri curativi.

Età consigliata: 4 anni

Bella e il gorilla: una storia dolce, ispirata alla storia vera del gorilla Koko che parlava la lingua dei segni. Chiuso in uno zoo si sente solo, così chiede aiuto ai custodi tramite la lingua dei segni per riuscire ad avere un amico.

Età consigliata: 3 anni

L’amicizia e l’educazione

L’amicizia è come una piantina e deve essere amata ed annaffiata quando serve. In più è una palestra per i nostri piccoli che li addestra alla vita, alla socialità e all’amore ma anche alla delusione ed è quindi fondamentale per la loro educazione e crescita. Infatti, oltre ad allenare le loro competenze sociali, aiuta anche a sviluppare la capacità di reagire ai conflitti. Di conseguenza da tutto ciò a venir rafforzata è l’empatia. Dunque, sebbene sia innata, è bene educare all’amicizia e, perché no, farlo leggendo un bel libro.

Come spiegare il valore dell’amicizia

Ma come spiegare il valore che ha l’amicizia? Prima di tutto bisogna impostare delle buone relazioni familiari poiché saranno il modello e l’esempio per i piccoli. Aiuterebbe poi creare modi ed occasioni affinché possano fare amicizia, incoraggiando ad invitare un compagno di classe oppure un amico a casa. La cosa fondamentale, però, è non interferire nelle loro amicizie e lasciarli liberi nella gestione dei conflitti.

Per oggi è tutto, ci sentiamo per i prossimi consigli ma, nel frattempo, buona lettura!