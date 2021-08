Vidlok Business Webcam 91: la webcam per il lavoro

Vidlok Business Webcam 91 è la webcam pensata dall’omonima società per connettere in tutta sicurezza i vari lavoratori in smart working

Lavorare da casa è diventato ormai quasi uno standard alla quale molte società si sono adeguate. La stessa Creative aveva presentato tempo fa alcune soluzioni per lo smart working. Oggi tuttavia vi parleremo della Business Webcam 91 ideata da Vidlok e pensata appositamente per le riunioni a lunga distanza. Iniziamo questo articolo e scopriamo insieme questo concentrato di tecnologia che potrebbe fare al caso di molti.

Conosciamo la Business Webcam 91 di Vidlok

Con delle dimensioni di 56 x 90 x 48 mm e un peso di appena 135 g, questa webcam si candida fra le più leggere per esser installata senza pensieri su ogni tipo di schermo. Una delle prime caratteristiche che la contraddistinguono è la cancellazione del rumore. Grazie allo speaker incorporato questa webcam infatti è in grado di ripulire il rumore in uscita, garantendo un’elevata pulizia della voce per delle call più chiare.

Inoltre, la possibilità di poter ruotare il corpo centrale di 360° la rende adattabile ad ogni tipo di angolazione. Questo favorisce anche la registrazione in varie postazioni senza dover spostare per forza ogni volta la vostra webcam. È inoltre dotata di doppio microfono per una cattura migliore della voce e di una lente HD da 4,5 mm e con apertura F2.0. È in grado di registrare audio nel formato PCM e video con qualità 1080p FHD nel formato MJEPG.

Grazie alla lente in dotazione sarà inoltre possibile utilizzare l’angolazione ultra grandangolare che permette di riprendere più persone contemporaneamente grazie all’ampiezza di ripresa. Questo la rende quindi adatta a riunioni che si svolgono per metà in ufficio e per metà da casa. È dotata inoltre di un cavetto USB che permette di collegarla direttamente al PC in riferimento. Insomma, una webcam pensata per il mondo del lavoro e che sicuramente potrà tornare utile in questa evoluzione che il mondo del lavoro sta subendo.

Voi cosa ne pensate di questa webcam dal grande potenziale? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi nessuna news riguardante il mondo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!