TV e Smart TV: quali sono le differenze?

Il televisore è un apparecchio che quasi fin dalla sua nascita ha sempre presentato una grande diffusione e che ha subìto, nel corso dei decenni, numerosi cambiamenti

Dalle vecchie tv con tubo catodico, pesanti anche quando misuravano pochi pollici e inizialmente in bianco e nero, di passi avanti ne sono stati fatti davvero tanti e oggi gli appassionati possono godere non solo di immagini ad alta definizione, che nulla hanno da invidiare alla qualità cinematografica, ma anche di un sistema di intrattenimento a 360°.

Grazie alle Smart TV come Sky Glass, l’utente può guardare, oltre ai film offerti dal Digitale Terrestre, anche quelli messi a disposizione dalle varie piattaforme di streaming on demand. A seconda del televisore scelto, si potranno avere inoltre a disposizione anche ulteriori funzionalità, come i giochi o la possibilità di effettuare ricerche sul web.

TV e Smart TV: le somiglianze

Televisori classici e smart presentano sia somiglianze sia differenze. In particolare, le somiglianze riguardano, oltre alle dimensioni, la tecnologia e la risoluzione dello schermo.

Sarà dunque possibile trovare in commercio televisori LCD, LED e OLED sia classici sia smart; allo stesso modo, si potranno trovare televisori 4k, Full HD o HD Ready di entrambi i tipi.

Entrambe le tipologie di televisore dispongono inoltre del digitale terreste integrato, fondamentale per vedere i canali tv tradizionali e in assenza del quale sarebbe necessario utilizzare un decoder.

Quali sono le differenze

La più grande differenza tra le tv classiche e quelle smart è la possibilità, offerta da queste ultime, di connettersi a Internet. Grazie alla connessione, tramite cavo o wi-fi, il televisore intelligente permette in primo luogo di vedere film in streaming, ma anche di accedere ad app o navigare in rete.

A seconda del modello, si potranno poi avere a disposizione diverse funzionalità, tra cui:

navigare in internet e visitare siti web;

e visitare siti web; giocare a videogiochi ;

; installare nuove app ;

; visualizzare foto o video salvati su smartphone o tablet ;

; ascoltare musica.

Insomma, le funzioni aggiuntive sono davvero numerose e possono rendere l’esperienza di intrattenimento davvero unica.

Il sistema operativo

Per permettere la navigazione, la smart tv deve disporre di un sistema operativo preinstallato, assente naturalmente nelle tv classiche. Questo potrà variare a seconda del marchio scelto e permetterà di interfacciarsi in modo semplice e veloce con il web, aiutando a individuare rapidamente le applicazioni che si desidera utilizzare.

È meglio la tv classica o la smart tv?

La scelta tra tv tradizionale e tv smart deve essere effettuata in base alle proprie aspettative e al tipo di utilizzo che si intende fare del televisore. Non esiste una scelta che possa essere definita “migliore” in assoluto, in quanto entrambi i tipi di televisori offrono ottime prestazioni.

Chi non ha grandi pretese e non è abituato a utilizzare internet per guardare film in streaming o giocare, può acquistare un televisore classico, di buona qualità e semplice da utilizzare. Gli appassionati di cinema, internet o di tecnologia, nonché chi desidera metter nella propria abitazione un dispositivo completo e performante, che offra numerose possibilità di svago e intrattenimento, non potrà fare altro che scegliere un ottimo televisore smart in 4k Ultra HD.