Televisori sempre più grandi, ma come si misurano i pollici delle tv?

Due pratici modi mediante i quali si potrà misurare il televisore e scegliere il prodotto più conforme alle proprie necessità

Sia che tu stia acquistando un nuovo televisore o che tu voglia semplicemente spostarlo in un’altra stanza, sarà di fondamentale importanza misurare correttamente le sue dimensioni. Questo, non solo per assicurarti che tale dispositivo si adatti perfettamente a quel dato spazio, ma anche per garantirti una visione ottimale delle immagini. Spesso, infatti, si commette l’errore di basarsi esclusivamente sui pollici del televisore, non considerando larghezza, altezza e profondità. Il risultato sarà una TV eccessivamente grande o troppo piccola rispetto alla stanza, pregiudicando così l’esperienza visiva.

Oggigiorno le dimensioni dei televisori sono sempre più grandi, ma come si misurano i pollici delle tv?

Ecco, dunque, due pratici modi mediante i quali si potrà misurare il televisore e scegliere il prodotto più conforme alle proprie necessità.

Metodo 1: misurare le dimensioni del televisore

Il metodo più semplice e intuitivo per misurare le dimensioni effettive del televisore è quello cosiddetto della diagonale. Attraverso tale procedimento, mediante l’uso di un metro a nastro, si procederà quindi alla stima delle dimensioni della TV misurando da un angolo all’altro dello schermo. Per farlo correttamente però, dovrai tralasciare cornice e bordi. Il valore risultante, darà origine ai cosiddetti pollici del televisore.

Misura la diagonale dello schermo

Con l’aiuto di un metro a nastro, poni una estremità dello strumento di misurazione sull’angolo superiore sinistro dello schermo del televisore, mentre l’altra sull’inferiore destro. Converti, quindi, tale valore ottenuto da centimetri in pollici.

La cifra risultante è, di solito, corrispondente a quanto dichiarato dal produttore. Vi sono tuttavia delle eccezioni. Una di queste, riguarda l’inclusione della cornice. Alcuni brand, infatti, prediligono includere i bordi del televisore nella misurazione. Inoltre, le misure diagonali delle TV sono talvolta arrotondate per eccesso. E’ il caso, ad esempio, del mezzo pollice.

Tra le dimensioni più diffuse in commercio, vi sono:

61 cm (24 pollici)

71 cm (28 pollici)

81 cm (32 pollici)

110 cm (42 pollici)

120 cm (48 pollici)

150 cm (60 pollici)

A oggi, tuttavia, con l’avvento di nuove tecnologie, si possono trovare anche schermi superiori a 180 cm, ossia 72 pollici.

La misurazione delle dimensioni dello schermo ti potrà aiutare a determinare la distanza di visione ideale.

Misura la larghezza del televisore

Se hai intenzione di posizionare il televisore su un mobile o su qualsiasi altro tipo di supporto, sarà fondamentale calcolare le sue dimensioni effettive, ossia larghezza, altezza e profondità. Solo così, infatti, potrai essere sicuro che tale prodotto si adatti perfettamente allo spazio ove desideri posizionarlo.

Tale valutazione comporta, dunque, 3 passaggi:

Larghezza: con il metro a nastro alla mano, procedi posizionandone un’estremità da un lato del televisore e l’altra, in linea retta, su quello diametralmente opposto. Al fine di avere una misurazione netta e precisa del prodotto, in questo caso, dovrai includere anche bordi, cornice e telaio. Tale valore risultante è, generalmente, inferiore di pochi centimetri rispetto a quello derivante dalla misurazione della diagonale. In altre parole, una TV da 60 pollici, avrà una diagonale di 150 cm e una larghezza di 130 cm.

Altezza: con tale termine si indica la distanza tra la parte superiore e quella inferiore del televisore, inclusa la cornice. Per procedere a tale calcolo, dunque, posiziona un lembo del metro a nastro nella parte inferiore del televisore, mentre l’altro, in linea retta, su quella superiore. La maggior parte dei moderni modelli di TV a schermo piatto possiedono un’altezza che è, approssimativamente, il 56% della loro larghezza. In altre parole, se consideriamo una TV da 48 pollici, questa, avrà una larghezza di 110 cm e un’altezza di circa 64-69 cm.

Profondità o spessore: questa definizione indica la distanza tra il lato frontale della TV e quello posteriore. Solitamente, la maggior parte dei televisori presenti in commercio è, a oggi, molto sottile. Generalmente, infatti, tutti i modelli hanno uno spessore al di sotto dei 25 cm. Tuttavia, supporti TV, cavi HDMI, USB, impianti HI-FI e altri sistemi di intrattenimento possono aver bisogno di spazio extra. La misurazione dello spessore si presenta leggermente più complessa delle precedenti. Tale peculiarità è dovuta alla struttura smussata presente sul retro del dispositivo. Al fine di ottenere una misurazione accurata e precisa del dispositivo, ti consigliamo di appoggiare la TV su un piano e/o usare un metro rigido. Per il calcolo, il procedimento è naturalmente il medesimo dei precedenti. Disponendoti lateralmente al televisore, poni, quindi, una estremità dello strumento di misurazione nella porzione frontale della TV, cornice compresa, e l’altra sulla posteriore, fino a individuare il punto più lontano. Qualora sia particolarmente difficile, puoi anche optare per una stima di misurazione.

Metodo 2: misurare lo spazio ove desideri installare il televisore

Prima di acquistare un nuovo televisore o spostarne uno già presente in un nuovo spazio, dovrai misurare l’area di installazione. Tale area, non solo dovrà ospitare la TV, ma anche cavi e impianti a essa associati, nonché permetterti di collegare il tutto con assoluta facilità. Un televisore troppo grande, ad esempio, seppur dalle misure tecniche conformi allo spazio di installazione, potrebbe non garantirti la massima facilità di montaggio.

Vediamo, dunque, come evitare errori.

Misura l’area di installazione: che sia un mobile o uno spazio chiuso tra altoparlanti, dovrai misurare correttamente ogni centimetro dello spazio ove desideri collocare la televisione. Per farlo, aiutati con un metro a nastro. Misura quindi altezza, profondità e larghezza dell’area di installazione e confrontale con quelle della TV. Nel caso del posizionamento del televisore a parete possono bastare solo altezza e larghezza. Ti consigliamo di arrotondare i risultati in eccesso e aggiungere circa 5-10 cm di spazio su ogni lato dell’area. Questo, ti permetterà di centrare e collocare al meglio il televisore. Inoltre, al fine di non sbagliare, annotati le varie misurazioni prima di recarti a scegliere e acquistare la nuova TV.

Misura la distanza dallo schermo: spesso sottovalutato, tale valore è tra i più significativi. Ti suggeriamo di optare per televisori le cui dimensioni siano adeguate alla stanza ove verranno collocati. Una TV enorme, ad esempio, non è certamente l’ideale in luoghi stretti poiché le immagini tenderanno ad apparire poco nitide e sgranate. Al fine di selezionare il prodotto più conforme alle tue esigenze puoi misurare la distanza tra il punto ove verrà posizionata la TV e quello dove ti siederai. Il metodo più facile consiste, poi, nel moltiplicare questo valore per il fattore 0,84. La cifra ottenuta indica la diagonale dello schermo, in centimetri, che andrà convertita poi in pollici. Per esempio: qualora la distanza tra divano e TV sia di 180 cm, il miglior prodotto avrà uno schermo di circa 60 pollici.