Smart TV: l’intrattenimento a casa tua diventa sempre più intelligente

La Smart TV ha cambiato il modo di porsi di fronte ad una televisione. La guida tv in molti casi non è più necessaria, basta accendere l’apparecchio e scegliere il programma che si desidera guardare senza vincoli di orari, interrompendolo e riprendendolo ogni volta che si desidera

La Smart TV è una televisione a cui è stato aggiunto un sistema operativo. Questo trasforma il dispositivo in un computer e in uno smartphone. Si naviga attraverso app preinstallate o che possono essere scelte dallo store. Tra i sistemi operativi c’è Android TV, che fa somigliare l’utilizzo del televisore a quello di un telefono cellulare attraverso il Play Store. Si trovano le app più diffuse non solo per la trasmissione di programmi televisivi, ma anche per l’utilizzo dei social network.

La funzionalità

Alcune Smart TV hanno al loro interno le funzionalità del Chromecast attraverso il quale si può duplicare lo schermo del proprio cellulare per vedere meglio le proprie foto, per acquistare dagli e-commerce o per navigare su internet senza dover installare nessuna app all’interno dell’apparecchio e utilizzando lo smartphone per scorrere e per cliccare.

Gli ultimi modelli di Smart TV possiedono sensori di movimento grazie ai quali gli spettatori possono far scorrere lo schermo con un gesto del braccio. Alcuni hanno al loro interno gli home assistant con cui si può entrare in contatto con la voce. In caso si possieda un assistente vocale, questo può essere collegato facilmente alla Smart TV per comandarla attraverso lo stesso.

Alcuni modelli sono impostati per poter accedere direttamente a piattaforme di gaming andando a sostituire in parte le console tanto care ai ragazzi.

La funzione principale rimane quella di mostrare serie TV e film dalle app dei fornitori di servizi di intrattenimento. Netflix, YouTube e Amazon Prime Video sono i più diffusi per questo scopo, ma ci sono diverse possibilità per poter vedere contenuti adatti ai propri gusti.

Come utilizzare al meglio la propria Smart TV

La Smart TV per funzionare ha bisogno di un collegamento ad internet. Solitamente si utilizza la connessione tramite Wi-Fi in modo da poter collocare il televisore in qualsiasi punto della casa si desideri e per minimizzare l’utilizzo dei cavi. Durante l’installazione dell’apparecchio si viene guidati da istruzioni a video che cercano di facilitare e velocizzare tutte le operazioni. Al termine compare una schermata contenente le app già installate che probabilmente dovranno essere aggiornate come avviene per il nostro smartphone.

Queste operazioni vengono gestite completamente dal dispositivo che approfitterà soprattutto dei momenti di pausa per effettuarle in modo da non impedirci di utilizzarle. Quello che si può fare, a questo punto, dipende dal sistema operativo che è stato installato. Si può avere un numero di app fisso senza possibilità di aggiungerne altre, oppure si può fare riferimento allo store incluso per una maggiore personalizzazione dell’apparecchio.

Normalmente si trovano già installate alcune piattaforme di streaming come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Rai Play, Mediaset Infinity, ma si possono aggiungere altre meno note gratuite o a pagamento. Le necessità di aggiornamento sono frequenti e per questo occorre lasciare a disposizione dell’apparecchio la connessione quando lo si spegne o lo si lascia in stand-by. Per una visione perfetta è ideale l’utilizzo di una linea ADSL o ancora meglio in fibra ottica per l’accesso alla rete. In ogni caso, questa deve essere stabile. Il televisore ha l’ingresso anche del cavo dell’antenna che è utile per la visione del digitale terrestre come avviene per un normale televisore.

Tutte queste funzioni sono diventate la normalità per molti utenti, tanto che siti di tecnologia come AndroidTvBox.it accanto al confronto tra i migliori tv box si interessano anche alle Smart TV e al loro ruolo nell’intrattenimento.

L’introduzione delle Smart TV ha modificato il modo in cui si intende l’intrattenimento domestico. Questo apparecchio diventa spesso il punto di riferimento della casa grazie alla possibilità di introdurre qualsiasi tipo di app si desideri al suo interno e di utilizzarla. Con questi dispositivi si possono guardare film, giocare, messaggiare e ascoltare musica e per fare tutto questo hanno bisogno solo di energia elettrica e di una connessione internet. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!