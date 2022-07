Server dedicati economici: cosa sono e quando convengono

Se volete aprire una qualsiasi attività sul web, necessitate di un server. In questo articolo vedremo come e perché conviene utilizzare server dedicati economici

Cosa sono i server dedicati economici? Una qualsiasi attività in rete, che sia locale all’interno della vostra organizzazione oppure pubblica nel web, deve girare su un server. Il server altro non è che un computer su cui girano i vostri programmi e si trovano i vostri file. Un sito web non è altro che un file in un server, scaricato e letto dal browser. Fine. Di norma quello che si fa per aprire un sito web è di appoggiarsi ad un servizio di hosting che ci affitta la “porzione” virtuale di un server condiviso con altri. Questo non sempre è un bene però e potrebbe farvi preferire invece dei server dedicati economici.

Perchè scegliere dei server dedicati economici?

Noleggiare o acquistare un server dedicato significa avere una macchina fisica completamente dedicata solo ai nostri interessi. Questo prima di tutto una maggiore sicurezza e stabilità perché saremo solo noi ad operare sulla macchina e se qualcosa va storto, sapremo già dove mettere le mani per risolvere. Ma anche in termini di prestazioni perché non solo non dobbiamo condividere l’hardware con altri, ma non ci sarà nemmeno bisogno del layer di virtualizzazione che porta via risorse.

Possiamo poi organizzare e gestire il server come più ci aggrada, senza limiti dovuto allo sharing con altri soggetti. D’altro canto dovremmo arrangiarci per conto nostro molto spesso, mentre i servizi di host offrono tanti servizi accessori. I costi medi possono essere più elevati anche per i server dedicati economici. Quindi scegliete questa soluzione se avete bisonog di alti standard di sicurezza e prestazioni.

Quando può tornare utile?

Vediamo alcuni esempi pratici di quando potreste trovare utili i server dedicati economici. Ad esempio per realizzare dei sandbox. Se nella vostra azienda si fa sviluppo software, questo deve essere accuratamente testato. Il sandbox è un ambiente in genere isolato dal normale ambiente di sviluppo che ci permette di testare modifiche potenzialmente distruttive, senza però sortire effetti sul sistema già funzionante. Si tratta di uno strumento molto utilizzato nello sviluppo software in fasi di proof-of-concept.

Altra applicazione potrebbe essere quella in ambito web. Se avete un grosso sito web – ad esempio un e-commerce – oppure gestite più siti web insieme, un server dedicato è la soluzione ideale. Infatti garantisce migliori prestazioni e maggior sicurezza. Nel caso dei siti web multipli è probabilmente anche economicamente più vantaggioso.

Se siete appassionati di gaming, potete ospitare dei server di giochi come Minecraft per creare la vostra community di giocatori.

Ma conviene noleggiare server dedicati economici?

Non esiste una risposta univoca. Dipende se avete veramente bisogno di una macchina potente e tutta per voi. Ma supponiamo che vi serva. Facciamo un paio di conti. Su OVHcloud, un noto servizio per il noleggio di server dedicati economici, il noleggio di una macchina con Intel Xeon-D 2141L (8C/16T), 64 GB di RAM ECC e 1 TB di SSD costa 67,99 euro al mese. L’acquisto di un prodotto equivalente può costare fino a 4000 euro. Significa che l’ammortamento richiede quindi circa 5 anni. Non è pochissimo considerando come evolve la tecnologia oggi. Noleggiando invece potete effettuate l’upgrade in ogni momento. Quindi potremmo dire che in molti casi può essere molto conveniente! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!