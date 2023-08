Scopriamo quattro modi per disinstallare completamente le app su MacBook in maniera efficace e rapida

Spesso, quando si acquista un MacBook, ci si lascia prendere dall’entusiasmo, scaricando anche app inutili e ingombranti. Da quella per perdere peso a quella per scegliere i colori giusti dei nostri outfit, all’inizio sembra che non possiamo farne a meno, ma dopo solo qualche giorno ci dimentichiamo di averle scaricate.

Nella maggior parte dei casi, le applicazioni che abbiamo scaricato e che non usiamo quasi mai rimangono lì, in un angolo del nostro pc, ad occupare spazio che ci servirebbe per archiviare dati più importanti nel disco rigido. Ma sappi che non tutto è perduto, perché per ovviare a questo inconveniente, possiamo usufruire di vari modi per disinstallare definitivamente le app sul Mac, liberando spazio e mantenendo il sistema pulito ed efficiente. È fondamentale ricordarsi che è meglio avere poche applicazioni, ma indispensabili, che possederne tante, e inutili, che rallentino il nostro pc.

Quattro modi per disinstallare completamente le app su MacBook

Ecco quattro modi diversi per cancellare alcune app su MacBook.

1) La procedura più semplice è utilizzare il Finder, l’applicazione sviluppata da Apple, che gestisce file, cartelle, dischi e il lancio di altre app.

Apri il Finder, che è l’icona del sorriso blu situata nella Dock.

Nella barra laterale del Finder, fai clic su “Applicazioni”. Vedrai una lista di tutte le app installate sul tuo Mac.

Cerca l’app che desideri disinstallare e fai clic destro (o Ctrl + clic) sull’icona dell’app.

Dal menu contestuale, seleziona “Sposta nel Cestino”. Verrà chiesta la conferma della tua azione. Fai clic su “Sposta nel Cestino” per procedere.

Ora, per completare la disinstallazione, svuota il Cestino. Fai clic destro sull’icona del Cestino nella Dock e seleziona “Svuota Cestino”.

2) Per disinstallare le app, gli utenti più esperti possono anche utilizzare il Terminale, uno strumento Apple che richiede molta abilità perché anche il più piccolo degli errori potrebbe causare gravi danni al pc . Questo metodo, dunque, richiede cautela e attenzione per evitare di causare problemi al sistema che poi risultano difficili da risolvere.

Ecco come procedere:

Apri il Terminale, che trovi in “Applicazioni” > “Utility” > “Terminale”.

Digita il seguente comando:

sudo rm -rf /Applications/Nome_Applicazione.app

Sostituisci “Nome_Applicazione” con il nome esatto dell’app che desideri disinstallare.

Premi Invio e inserisci la password di amministratore quando richiesto. Nota che quando digiti la password, non vedrai alcun feedback visivo, ma il terminale la sta acquisendo.

Il Terminale rimuoverà l’app specificata e tutti i suoi file associati.

3) Alcune app possono essere avviate automaticamente all’avvio del Mac. Questo finisce con il rappresentare un problema perché in questo modo le app occupano memoria e risorse del sistema. Per disabilitare l’avvio automatico delle app:

Vai su “Apple” > “Preferenze di Sistema” > “Utenti e gruppi”.

Seleziona la scheda “Accesso all’accesso” e trova l’app che desideri evitare.

Seleziona l’app e fai clic sul simbolo “-” sotto l’elenco per rimuoverla dall’avvio automatico.

Seguendo queste indicazioni, potrai disinstallare completamente le app che non desideri più utilizzare e mantenere il tuo Mac pulito e performante. Ricorda sempre di esaminare attentamente ciò che stai disinstallando, per evitare di eliminare file importanti del sistema che poi potrebbe essere difficile recuperare.

4) Infine, alcune app vengono fornite con un programma di disinstallazione integrato. Controlla la documentazione dell’app o il sito web del produttore per vedere se c’è una procedura specifica di disinstallazione. Avvia il programma di disinstallazione e segui attentamente le istruzioni per rimuovere completamente l’app.