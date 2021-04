Quanto consuma il mio computer? Confronto Apple e Windows

Apple e Windows rappresentano i due sistemi operativi più utilizzati al mondo, ma come capire se è meglio un Mac o un PC Windows? Analizziamo i pro e i contro dell’ecosistema Apple e Windows, quale computer consuma di più e i trucchi per risparmiare energia con il proprio computer

Il computer è diventato ormai uno strumento indispensabile nella vita di tutti e giorni e i principali attori del mercato sono i sistemi operativi di Microsoft e Apple che da soli coprono quasi la totalità del mercato mondiale. Lo scontro Apple vs Microsoft è una battaglia che dura da decenni e una delle prime domande che si pone chi acquista un computer è: meglio un PC o un Mac?

Mac vs Windows: ecosistemi a confronto

Non è facile rispondere a questa domanda, in quanto entrambe le aziende presentano numerosi vantaggi nella progettazione e realizzazione dei loro computer. Confrontando un PC Windows e un Mac, sul piano qualità-prezzo, potremmo assegnare la vittoria a Windows, in quanto offre al cliente dispositivi performanti, inseriti in una fascia di prezzo molto più accessibile del brand di Cupertino. Ma le differenze tra Microsoft e Apple sono diverse e ognuno presenta i suoi pro e contro: analizziamo nei dettagli vantaggi e differenze tra Mac e PC.

Apple e Windows, pro e contro

Microsoft Windows 10 e Apple macOS sono due sistemi operativi completamente diversi uno dall’altro. Il marchio della mela si è sempre distinto per l’estetica dei suoi device, e per la user experience, semplice e intuitiva: il sistema operativo Mac risulta davvero fruibile soprattutto quando abbinato a componenti Apple o sviluppati appositamente per Mac. Si tratta però, di un ecosistema chiuso, difficilmente applicabile a PC che non appartengono alla stessa azienda.

D’altra parte, il sistema Windows, che detiene il 90% del mercato mondiale, è adattabile su un numero infinito di computer, dai portatili ai tablet, mentre MacOs è, invece, disponibile solo per i notebook, i desktop e i computer all-in-one Apple.

Il sistema operativo Windows, richiede una maggior competenza tecnica per configurazione, per installare le applicazioni e le periferiche compatibili con Windows. Il fatto che un sistema Windows presenti maggiori possibilità di modifiche e configurazioni, lo rende da un lato più complesso da gestire, rispetto a un Mac, ma dall’altra parte rappresenta un vantaggio per chi richiede maggiore potenza dal suo computer, e necessita di poterlo aggiornare ogni volta che ne sente la necessità.

Al contrario, non si può aggiornare il proprio dispositivo Mac, ma occorre comprare il modello successivo. In generale, se si possiede un iphone, o altri dispositivi Apple, e non si sente l’esigenza di personalizzare eccessivamente il proprio PC,è consigliabile acquistare un Mac in quanto l’integrazione tra i diversi dispositivi apple è davvero semplice. Qualora invece ci sia la necessità di modificare un PC in base alle proprie esigenze, realizzando una user experience ad hoc, è preferibile scegliere un sistema Windows.

Quanto consuma il mio computer?

Anche i computer consumano energia e contribuiscono ad aumentare le bollette dell’elettricità. Spesso non si tiene conto che un normale computer che rimane acceso 8 ore al giorno può arrivare a consumare fino a 175 kWh in un anno, e se si aggiungono le emissioni di C02 emesse in atmosfera, soprattutto quando si naviga online, è chiaro come risparmiare energia con il PC rappresenti un vantaggio importantissimo sia dal punto di vista ambientale che economico.

Facendo un rapido calcolo basato su una media di accensione di 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana, i consumi annui di un Mac si aggirano intorno a 338 kWh per l’IMac da 24” e 166 kWh per il MacBook da 13”. Per capire quanto grava sulle bollette il proprio Mac, sarà sufficiente moltiplicare il numero per la tariffa luce sottoscritta con il proprio fornitore, ma in generale si ottiene una spesa annua di circa 40 euro per l’IMac e di circa 20 euro per il MacBook.

Cercando tra i contatti fornitori, possiamo sempre andare a modificare la nostra tariffa luce e gas e trovarne una più adatta alle nostre esigenze di consumo. Se invece non abbiamo ancora sottoscritto una tariffa, è consigliabile fare un confronto tra le offerte dei migliori fornitori presenti sul mercato, così da andare a risparmiare sulle utenze domestiche.

In merito ai consumi Windows, questi dipendono molto dal PC che si utilizza, ma grazie agli aggiornamenti passati da Windows 8 a 10, Microsoft ha introdotto diversi cambiamenti nella user experience dei suoi clienti, offrendo la possibilità di attivare la modalità risparmio energetico. Per attivare la funzione di Risparmio Energetico su Windows è sufficiente accedere al Pannello di controllo del proprio computer dal tasto Start in basso a sinistra. Tra le varie icone dovremo selezionare Opzioni risparmio energia e cliccare su Risparmio di energia per ottimizzare le prestazioni del nostro PC e diminuire di conseguenza la quantità di energia impiegata. Su Windows 10 risparmiare energia è ancora più intuitivo: sarà sufficiente cliccare sull’icona della batteria in basso a destra e impostare i valori preferiti in merito alle due opzioni a disposizione, ovvero massima durata della batteria e massime prestazioni.

PC e risparmio energetico, perché è importante

Come accennato, anche i nostri PC consumano energia, e, soprattutto se le usiamo tutti i giorni, è importante cercare di risparmiare energia, sia per salvaguardare l’ambiente che ridurre le bollette delle a luce. Per fortuna ci sono diversi trucchi che consentono di risparmiare energia con il PC e di ridurre i consumi. Vediamo quali:

Abbassare la luminosità : ridurre la luminosità del PC permette di risparmiare energia e prolungare la durata della batteria;

: ridurre la luminosità del PC permette di risparmiare energia e prolungare la durata della batteria; Scegliere un’offerta fibra : la tecnologia fibra FTTH permette di massimizzare la velocità di connessione, riducendo i tempi di attesa e i consumi energetici. Per sapere se possiamo attivare un’offerta fibra è sufficiente verificare la copertura fibra della propria abitazione.

: la tecnologia fibra FTTH permette di massimizzare la velocità di connessione, riducendo i tempi di attesa e i consumi energetici. Per sapere se possiamo attivare un’offerta fibra è sufficiente verificare la copertura fibra della propria abitazione. Spegnerlo sempre il PC quando non serve : i dispositivi elettronici consumano energia anche quando sono in stand by, per questo, se non utilizziamo il nostro computer è consigliabile spegnerlo e staccare eventualmente la spina dalla ciabatta, perché anche un PC spento ma con la presa inserita consuma energia inutile.

: i dispositivi elettronici consumano energia anche quando sono in stand by, per questo, se non utilizziamo il nostro computer è consigliabile spegnerlo e staccare eventualmente la spina dalla ciabatta, perché anche un PC spento ma con la presa inserita consuma energia inutile. Attivare lo spin down : alcuni sistemi operativi mettono a disposizione degli utenti la funzione spin down, ovvero la possibilità di rallentare il disco rigido del PC in caso di inutilizzo prolungato. Attivando la funzione spin down possiamo ottenere un risparmio fino al 90% dell’energia consumata dal nostro hard disk;

: alcuni sistemi operativi mettono a disposizione degli utenti la funzione spin down, ovvero la possibilità di rallentare il disco rigido del PC in caso di inutilizzo prolungato. Attivando la funzione spin down possiamo ottenere un risparmio fino al 90% dell’energia consumata dal nostro hard disk; Disabilitare wi-fi e connessione a internet: se non stiamo navigando online è importante disattivare la connessione wireless per evitare di aumentare i consumi.

se non stiamo navigando online è importante disattivare la connessione wireless per evitare di aumentare i consumi. Preferire un PC portatile: un computer portatile consuma meno energia rispetto a un PC fisso.