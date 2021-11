Processori a confronto: Intel vs AMD

Le marche più note di processori sono due: Intel e AMD. La loro scelta convince sempre, ma mettiamoli a confronto

Il processore è una componente importante in qualsiasi tipo di computer, più o meno performante, mobile oppure fisso. Il motivo è da ricercare nella sua funzione peculiare, ovvero quella di essere un hardware dedicato all’esecuzione delle istruzioni fornite dai vari programmi, le quali sono spesso piuttosto complesse.

Le marche più note di processori sono due: Intel e AMD. La loro scelta convince sempre, anche in computer potenti come quelli da gaming, perfetti persino per eseguire complesse applicazioni come quelle di autocad e rendering. È questo il motivo per cui le proponiamo in un articolo che vede il diretto confronto processori. Infatti, sono disponibili diverse offerte online ed è davvero interessante la gamma di pc da gaming su PcAssemblati .eu , un portale dedicato ai computer fissi che si trovano già assemblati in soluzioni efficienti e interessanti, con una proposta interessante anche per quanto riguarda il processore. A questo punto non ci resta che cominciare il nostro faccia a faccia Intel vs AMD. Pronti, partenza, via!

Intel processori: una certezza

Se si dovesse fare una classifica su qual è il miglior processore pc sicuramente il primo posto andrebbe, meritatamente, a una cpu Intel, brand storico statunitense fondato a Santa Clara (California) nel 1968, da decenni sulla cresta dell’onda. Una sicurezza ma anche un’icona per chi ama e lavora con i computer.

Se volete un computer gaming performante senza spendere cifre astronomiche il processore Intel i5 non delude mai, grazie a potenza e velocità importanti e un prezzo decisamente alla portata. Un’opzione ottima sia per chi col computer lavora sia per chi invece desidera semplicemente divertirsi a giochi come fortnite o cyberpunk. L’altro modello della casa californiana davvero interessante è Intel i7, ancora più forte del precedente e sicuro. Se la vostra scelta punta in alto non vi deluderà. Come se la cava AMD? Continuate a leggere!

AMD: la linea Ryzen è tutta da scoprire

Advanced Micro Devices, questo il significato dell’acronimo AMD, è un’azienda californiana di Sunnyvale fondata solo un anno dopo la Intel, nel 1969 nonché la sua diretta concorrente. Gli amd processori sono presenti secondo diverse fasce di prezzo ma, per portarci direttamente sul confronto processore Intel, è necessario scegliere quelli della linea Ryzen, la quale propone le best performance inserendosi a pieno titolo nella categoria di hardware superiore.

I processori AMD Ryzen sono presenti in 5 categorie: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 e Ryzen Threadripper. Sono pensati sia nelle versioni PRO che in quelle business. Offrono altissime prestazioni e l’esperienza di gioco memorabile, ma anche di sviluppo delle immagini grafiche, risulta davvero impareggiabile. Il prezzo? Eccellente, ancora di più se si considera la qualità nel lungo periodo: non si dovrà sostituire un simile processore per molti anni. Insomma, AMD Ryzen non ha nulla da invidiare a Intel. Quale scegliere allora?

Conclusione

Arriviamo quindi alla conclusione di questo confronto processori. Entrambe le tipologie di cui vi abbiamo parlato rappresentano un’eccellenza e permettono di fare le cose semplici come le grandi, sono perfette per tutte le applicazioni. La preferenza verso una o l’altra marca dipende dall’assetto generale del computer, la nostra messa a confronto si conclude, quindi, con un risultato di parità. Il processore, Intel come AMD, sarà importante che si trovi con scheda grafica, ram e componenti disco rigido ssd e hdd di pari livello. Solo così potrà realizzare la performance migliore.