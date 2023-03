PC industriali, moderni e super tecnologici: quale scegliere?

Come scegliere i migliori PC industriali sul mercato? Scopriamo dettagli e qualche consiglio per fare sempre la scelta giusta in questo ambito

Per un’azienda – soprattutto al giorno d’oggi – occorre certamente poter contare sull’affidabilità, la potenza e le performance di un buon PC industriale. Quando si parla di PC industriali si pensa subito a componenti assemblati e spediti oltreoceano che pertanto non offrono opzioni di acquisto e assistenza semplici e immediate. In Italia esiste una realtà che si occupa di produzione, vendita e assistenza nell’ambito di PC industriali: Kimera Computers.

I vantaggi di scegliere un PC industriale Kimera Computers

Kimera Computers è il primo brand che produce, vende e fornisce assistenza nell’ambito dei PC industriali con macchine 100% made in Italy. I computer offerti da questa realtà padovana hanno tutte le caratteristiche per garantire performance di altissimo livello anche con il passare degli anni. Quando un’azienda ha bisogno di queste macchine in genere incontra varie difficoltà nel processo di acquisto e non solo:

i computer vengono spediti da paesi oltreoceano in particolar modo dall’Asia: questo fattore implica tempi di attesa nella consegna molto lunghi per l’acquirente che possono protrarsi per settimane; scegliere un prodotto proveniente dall’estero implica spesso difficoltà nel reperire un’adeguata assistenza clienti per via della lingua e del fuso orario; se un computer proveniente dall’estero ha un guasto i tempi di riparazione sono molto lunghi e spesso occorre rispedire la macchina alla casa produttrice; queste macchine non sono facilmente reperibili: non sono computer che è possibile acquistare con leggerezza online.

Ognuna tra queste problematiche causa importanti rallentamenti all’interno di ogni azienda che da un momento all’altro si ritrova senza computer per lavorare: pensa ai dati che potrebbero andare perduti e alle difficoltà che possono causare uno stop immediato ai lavori.

Un PC industriale viene spesso impiegato in condizioni di forte stress operativo in settori che richiedono velocità, affidabilità e robustezza come quello ospedaliero, quello produttivo o quello legato alle telecomunicazioni. Parliamo di ambienti spesso non adatti a macchine mediocri perché soggette a umidità, calore, escursioni termiche o polvere che vanno a distruggere il corpo macchina di un PC in pochi mesi. Vi è poi la grande falla legata all’assistenza post acquisto che rischia di compromettere l’efficienza di interi reparti aziendali. Kimera Computers nasce per ovviare a questi problemi producendo PC industriali di altissima qualità 100% made in Italy.

Ogni macchina è:

provvista di marcatura CE : conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili;

: conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili; dotata di 3 anni di garanzia anziché 2 come gli altri computer: nel corso di questi anni nessuna preoccupazione per resi o guasti perché sarà l’azienda in prima persona a prendersi carico di ogni spesa in quanto a carico e gestione;

anziché 2 come gli altri computer: nel corso di questi anni nessuna preoccupazione per resi o guasti perché sarà l’azienda in prima persona a prendersi carico di ogni spesa in quanto a carico e gestione; provvisto di un sistema FANLESS: nessuna ventola o foro di aerazione per PC silenziosi che non corrono rischi di infiltrazioni di polvere, umidità o sporcizia senza rallentarne le prestazioni.

Ogni PC industriale Kimera Computers viene prodotto e spedito dall’Italia pertanto è possibile garantire tempi di consegna brevi dai 3 ai 5 giorni lavorativi. L’assistenza sarà semplice e immediata e nessuna azienda si ritroverà mai senza un computer per settimane come invece accade acquistando dall’estero. Kimera Computer è così sicura delle performance proposte da offrire una grande garanzia aggiuntiva: è possibile provare gratuitamente il computer per ben 15 giorni e se questo non dovesse soddisfare le aspettative del cliente il PC verrà ritirato dall’azienda senza alcun costo aggiuntivo per l’acquirente.

Questa soluzione nasce direttamente dal fondatore dell’azienda, Matteo Pinato, che con Kimera Computers promette un abbattimento dei tempi di consegna di oltre il 93%. Ogni azienda che necessiti di un corpo macchine performante e sicuro dovrebbe affidarsi a Kimera Computers, un’azienda seria dal servizio ottimale per ogni cliente.

