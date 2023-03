OneOdio: cos’è e per chi sono importanti i suoi prodotti

In questo articolo andremo a scoprire cos’è OneOdio e l’importanza dei suoi prodotti per vivere al meglio ogni aspetto della musica

Uno degli elementi principali che accompagna la vita dell’uomo fin dalla sua primissima formazione è la musica. Fin dalla nostra formazione nel grembo materno, veniamo in contatto con elementi sonori che possono scandire la nostra vita, proprio come un metronomo fa con le note di un pentagramma. Il battito del cuore di nostra madre e il ritmo del suo respiro sono infatti la prima melodia che percepiamo dal mondo. La stessa cosa avveniva nella preistoria, quando l’uomo ancora non aveva inventato gli strumenti musicali. La musica della natura ci cullava, proprio come avviene per il piccolo all’interno della pancia.

Oggi però la situazione è molto diversa. Viviamo infatti in un mondo del tutto diverso e talmente caotico che spesso cerchiamo rifugio nei brani dei nostri artisti preferiti per staccare un po’ la spina e rilassarci qualche minuto. La musica è un’ottima compagna di vita e ci aiuta in molti momenti, da quelli di totale solitudine a quelli più allegri. Captarne ogni essenza e ogni strumento diventa fondamentale per assaporare ogni canzone al meglio. Per farlo però abbiamo bisogno di strumenti sempre più avanzati.

È qui che entrano in campo le varie società come la stessa OneOdio, della quale andremo a capire cos’è, cosa si propone come obiettivo da raggiungere, cosa produce e come i suoi prodotti possano essere importanti per chiunque approcci a questo mondo così vasto che è quello della musica. Ma andiamo con ordine e iniziamo questo articolo.

Cos’è OneOdio e perché i suoi prodotti sono importanti

OneOdio fondamentalmente è un’azienda addetta alla produzione e alla vendita di prodotti pensati per l’ascolto. Più nello specifico, questa società produce cuffie, e da qualche tempo anche microfoni, pensate per fornire la massima qualità sonora all’utente. The Power of Music! Ecco il loro motto, sul quale è incentrato tutto il loro lavoro. La musica è una vera e propria entità, in grado di regalare importanti sensazioni agli utenti e OneOdio vuole farcele vivere direttamente sulla pelle.

La loro cultura si basa principalmente su quattro fattori cardini: Visione, Missione, Valore e Innovazione. La Visione è quella di donare a tutti gli utenti maggiori dettagli, maggiore potenza, più passione e più anima, riempiendo il mondo con le emozioni che può provocare la musica. La loro Missione invece riguarda il fondere un audio eccelso con le nuove tecnologie per presentare all’utente la migliore esperienza auditiva di sempre.

Intuitivamente la loro Missione si fonde con l’Innovazione. Quest’ultima è il nucleo principale di tutta la tecnologia acustica da loro progettata. I loro ingegneri infatti cercano sempre di trovare un’opportunità per migliorare ogni loro prodotto, fino a perfezionarli sempre più. Questo ci porta dunque al Valore dei loro prodotti, in grado non solo di far ascoltare la musica, ma addirittura di far vivere delle emozioni uniche ai loro utenti.

Queste sono dunque i punti cardini di questa società che, sebbene sembrino alquanto ambiziosi, sono comunque stati rispettati in più di una volta. Basti pensare alle nostre varie recensioni fatte sulle Pro M, sulle Monitor 60 e le Monitor 80, senza dimenticarci poi delle Fusion A70.

Che tipo di cuffie producono? – Cos’è OneOdio e per chi sono importanti i suoi prodotti

L’azienda produce innumerevoli tipologie di cuffie per far sì che ogni utente possa scegliere il modello che più si addice alle sue preferenze. Sebbene si differenzino molto per quanto riguarda alcune scelte ingegneristiche, una cosa accomuna tutti questi prodotti: sono dotati tutti di certificazione Hi-Res Audio.

Passiamo dalla serie Studio Pro (potete visionarla al seguente link), adatta a chi non vuole spendere molto e vuole avere un look più vivace grazie alle loro colorazioni caratteristiche, alla serie Monitor (per visionarla cliccate qui), caratterizzata da cuffie sempre entry-level, almeno per quanto riguarda la fascia di prezzo, più adatte a chi si approccia alla musica non solo per passione, ma soprattutto per lavoro.

Non solo cuffioni però. La società infatti ha anche creato degli auricolari TWS, visualizzabili a questo link e adatti a chi non sopporta l’ingombro della struttura delle cuffie, e anche dei microfoni, da tavolo e Bluetooth che troverete a cliccando qui, per chiunque cerchi un dispositivo per la registrazione vocale.

Enjoy the music!

Se i Depeche Mode cantavano Enjoy the Silence, con queste cuffie avrebbero sicuramente cambiato il loro titolo in Enjoy the Music. Cosa ne pensate di OneOdio e dei suoi prodotti?