Notebook Acer Spin 5 convertibile: il mondo a 360°

Quest’oggi andremo a toccare con mano il nuovo notebook Acer Spin 5 convertibile, nuovo prodotto di casa Acer

In quest’articolo, vi presenterò il nuovo Notebook di casa Acer (qui per maggiori informazioni sull’azienda). Stiamo parlando del nuovo Acer Spin 5 convertibile, il quale si è rivelato una vera sorpresa. Di seguito andremo a conoscere i punti forti di questo Notebook convertibile da 14″, compatto e dalle grandi prestazioni. La creatività ti seguirà ovunque con lo Spin 5, leggero, sottile e convertibile. Con il display interattivo, la batteria a lunga durata e le ottime prestazioni è il compagno di viaggio ideale per i professionisti.

Panoramica sul nuovo Acer Spin 5 convertibile

Acer Spin 5 convertibile ti garantirà la massima libertà di movimento. Oltre a pesare solo 1,2 kg1 e ad avere uno spessore di appena 14,9 mm, il notebook Spin 5 offre uno chassis elegante in lega di magnesio-alluminio. Abbiamo una cerniera resistente che consente di ruotare lo schermo di 360 gradi per leggere, scrivere o disegnare in modo comodo. Il design dello Spin 5 rimane affascinante sia utilizzandolo in modalità “notebook”, con la tastiera retroilluminata e con semplicità di tocco dei tasti, sia in modalità “tablet”.

In qualsiasi modo e posizione, non ti stancherai mai di “lavorare” con lo Spin 5. Il tutto poi è facilitato, anche grazie alla Acer Active Stylus inclusa. Senza dimenticare un sistema di ventilazione efficace per il raffreddamento.

Caratteristiche tecniche del nuovo notebook Acer Spin 1 SP114-31N

Windows 11 Home 64-bit

Processore Intel Core i7-1165G7 Quad-core 2,80 GHz

360 gradi Durable Hinge Design

16 GB, LPDDR4X

1 TB SSD

Intel Iris Xe Graphics con memoria condivisa

Incl. Acer Penna Attiva

Progettato sulla piattaforma Intel Evo

Dettagli

Divertimento assicurato grazie a tutti i vantaggi di uno schermo più ampio. Oltre alla cornice D/S ultrasottile, avrai a disposizione un display da 14″ 2560 x 1600 WQXGA Touch Display. In più, per assicurare la qualità ottimale dell’immagine a bassi livelli d’illuminazione, il DC dimming ti consente di ridurre la luminosità senza sfarfallio sullo schermo. Non vi stancherete mai di portarlo con voi, grazie alla sua compattezza e (allo stesso tempo) leggerezza. Design accattivante racchiuso in uno spessore di appena 14.9mm.

Grazie alla compatibilità con tutti i display touchscreen, la penna Acer Active Stylus con Wacom AES 2.0 offre ben 4096 livelli di sensibilità alla pressione e ti regala le stesse sensazioni di quando scrivi o disegni con carta e penna. Inserendo la penna nella base di ricarica per soli 15 secondi avrai 90 minuti di autonomia. Infine, abbiamo 4 livelli di retroilluminazione della tastiera, che comprende blocco maiuscole e disattivazione altoparlante, e vi permette di scrivere in tutta comodità anche con poca luce. Un solo tasto per disattivare il microfono.

Produttività sempre al Top

Acer Spin 5 ti renderà produttivo sempre al 100%, ovunque sarai. Grazie al processore Intel Core i7 di 12a generazione, la scheda grafica Intel Iris Xe1, 15 ore di autonomia della batteria, SSD PCIe Gen 41 fino a 1 TB1 e una RAM LPDDR4X fino a 16 GB. Queste componenti ti garantiranno un alto livello di potenza di elaborazione. Le diverse modalità di raffreddamento facilitano la gestione del rumore del notebook nell’ambiente in cui lavori. Inoltre, questo Notebook vi garantirà una connessione non stop.

Lo Spin 5 offre una serie infinita di opzioni integrate per restare sempre connesso. Modulo Killer Wi-Fi 6 AX1650 (il primo modulo Wi-Fi 6 del mondo progettato per offrire maggiori velocità di gaming, streaming e comunicazione). Due porte Type-C (basta un solo connettore per il trasferimento dati, la riproduzione video in streaming e la ricarica della batteria ultra veloci). E Thunderbolt 4 (recupero e archiviazione dati più veloci, supporto di due display da 4K o un display da 8K) per il trasferimento rapido di dati e video a velocità fino a 40 Gb/s. Dotato anche di Thunderbolt 4, quattro volte più veloce di USB 3.2, con supporto di due display 4K aggiuntivi.

Sistema audio

Inoltre, come non parlare del sistema audio di questo notebook Acer Spin 5. Gli speaker offrono una straordinaria esperienza multimediale. Grazie ad Acer True Harmony, all’audio DTS ottimizzato e al supporto per Microsoft Cortana, i due speaker stereo frontali del notebook Spin 5 producono suoni nitidi e flessibili per tutte le modalità di riproduzione audio.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo Acer Spin 5 Notebook convertibile? Diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).