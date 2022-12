Migliori TV Smart 8K, quali prendere in considerazione?

Prima di acquistare una TV 8K è necessario prendersi tutto il tempo per valutare al meglio le caratteristiche che più si desiderano

Come sappiamo, la tecnologia applicata alla tv ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. L’ultima frontiera dell’intrattenimento è rappresentata dai televisori 8K che offrono una risoluzione quattro volte superiore a quella degli attuali televisori 4K. A differenza dei primi TV 4K, che spesso avevano prezzi proibitivi, i TV 8K stanno iniziando a scendere di prezzo, grazie ad un costo più accessibile per i consumatori di fascia media.

Migliori TV Smart 8K: i migliori sul mercato

In questo articolo, redatto in collaborazione con gli esperti di consigliopro.it vi consiglieremo i migliori modelli attualmente reperibili in commercio, in più tutto quello che c’è da sapere sulla tecnologia dei televisori 8k e sul loro funzionamento, per fare un acquisto ponderato e consapevole.

LG 86QNED996QB Smart TV 8K

L’LG è un televisore 8K impressionante, con un’ottima qualità dell’immagine, una stupefacente qualità del suono e un ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un televisore di grandi dimensioni con uno schermo da 86 pollici ed è dotato di certificazione HDR10+, il che significa che può riprodurre contenuti HDR.

La precisione dei colori di questo televisore è eccellente, così come i suoi livelli di luminosità. Questo è garantito dalla tecnologia quantum dot e nanocell di lg che offrono colori più raffinati e puri rispetto a qualsiasi altro tv in commercio.

La tecnologia Artificiale, supportato dal potentissimo processore a9 gen5 8k, permette l’upscaling a 8k: ovvero trasforma in automatico i video con risoluzione più bassa, trasformandoli nella più alta qualità possibile. La retroilluminazione a mini led è estremamente efficace con il brevetto Precision DimmingPro+, questo garantisce una luminosità elevanto e un contrasto nettamente maggiore rispetto alla media.

Il comparto audio è di primo ordine con Dolby Vision IQ (Precision Detail) e Dolby Atmos. Ciò permette un esperienza audiovisiva più coinvolgente, riscontrabile in ambienti dolby come il cinema.

Ultima caratteristica, punta di diamante del marchio LG è rappresentata dal software per la gestione delle app velocissima, e del telecomando puntatore. Una magic wand che trasforma il telecomando il un mouse puntatore. Il modello è disponibile nella versione da 65 ,75 o 86 pollici.

SAMSUNG Neo QLED QE85QN800BTXZT

Il Samsung Neo QLED QE85QN800BTXZT offre una incredibile esperienza visiva con risoluzione 8K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz supportato dalla tecnologia proprietaria Quantum Matrix Pro. Ha un design ultra-sottile con uno schermo Neo QLED con cornice minimal per un’esperienza visiva più coinvolgente. Il televisore è Smart TV con controllo vocale, quindi è possibile utilizzare la voce per chiedere ad Alexa ( o google assistant) di cambiare canale o volume. Supporta inoltre HDR10+ , inoltre dotato dell’incredibile processore Neural Quantum 8K che permette alle immagini di ogni sorgente di essere trasformate nella straordinaria definizione 8K ,grazie all’intelligenza artificiale evoluta integrata. La modalità ambientale regola automaticamente la luminosità, il contrasto e la temperatura del colore a seconda che la stanza sia buia o luminosa. In questo modo si riduce l’affaticamento degli occhi e si risparmia energia, riducendo il consumo energetico fino al 20% rispetto ai tradizionali televisori LCD di dimensioni simili. Il modello è disponibile nella versione da 65 ,75 o 85 pollici.

LG 75NANO996

LG ha fissato ancora una volta l’asticella della tecnologia televisiva con il primo TV OLED 8K al mondo, LG 75NANO996. Vera e propria opera d’arte, questo splendido schermo da 75 pollici offre una risoluzione così chiara e nitida che vi sembrerà di guardare attraverso una finestra in un’altra dimensione.

L’eccezionale qualità delle immagini è dovuta all’impiego della tecnologia di visualizzazione OLED di LG. A differenza dei tradizionali TV LED con retroilluminazione che crea luce da dietro lo schermo, i display OLED producono la propria fonte di luce in ogni posizione dei pixel sullo schermo, ottenendo neri perfetti e un rapporto di contrasto infinito per un’esperienza visiva senza pari. Il risultato? Un’immagine spettacolarmente realistica, con colori fedeli alla realtà, come nessun altro apparecchio oggi sul mercato!

Tecnologia A.I e Upscaling

I Televisori ad alta risoluzione come gli 8k hanno sviluppato delle intelligenze artificiali come A.I. Neural Quantum Engine di Samsung e la tecnologia ThinQ AI di LG che permettono grazie ad esse un’esperienza visiva più coinvolgente, con funzioni intuitive e facili da usare che migliorano la riproduzione dei contenuti. Queste tv di fascia alta sono dotate di AI Scaling e AI Color, che utilizzano la potenza dell’elaborazione dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini, la risoluzione e la nitidezza dello schermo. Infatti, anche grazie al deep learning (tecnica di miglioramento automatico delle immagini) è possibile godere di immagini incredibilmente ricche di dettagli, con colori naturali e con livelli di luminosità migliorati, anche nelle sorgenti multimediali a risoluzione più bassa (ad esempio full hd o 4k), che cosi risultano maggiormente apprezzabili, soprattutto su schermi più grandi, come quelli proposti dagli odierni tv 8k.

8k: esperienza visiva di nuova generazione

L’8K è la tecnologia di visualizzazione di nuova generazione che offre un enorme aumento della risoluzione rispetto al 4K. Infatti un televisore 8K, ha una densità di pixel quattro volte superiore a quello di un televisore 4K, il che rende l’immagine più chiara e nitida, con maggiori dettagli e realismo.

L’8K utilizza 8192 x 4320 pixel per creare le immagini, il che si traduce in 33 milioni di pixel, ovvero 25 milioni in più rispetto al 4K, fornendo ancora più dettagli rispetto al full HD (1920 x 1080). Ciò significa che, anche se osservata da vicino, l’immagine apparirà incredibilmente dettagliata e realistica.

Con questi nuovi schermi, sarà davvero difficile, anche da vicino individuare ad occhio nudo i pixel. Questo garantisce una nitidezza visiva mai vista prima, il che apre le porte ad una nuova era dell’home teather fortemente orientata al realismo.

Design sempre più sottili ed eleganti

Queste Smart TV di ultima generazione propongono non solo una qualità visiva straordinaria ma anche display dal design sempre più sottili ed eleganti. Le cornici vengono sempre più rese fine o addirittura in alcuni casi assenti, le linee e i colori semplici, pulite e delicate. Ne giova anche il peso, grazie all’utilizzo di processi produttivi sempre più piccoli, per un look complessivamente sempre più minimalista.

Sistemi operativi sempre più veloci

Un mondo di intrattenimento sempre più a portata di mano, infatti grazie ai sistemi operativi sempre più veloci ed evoluti, è possibile accedere a tutti i più famosi servizi di streaming attivi in Italia e nel mondo.

Il controllo vocale, e l’accesso alla domotica in questa fascia di prezzo è di serie. E’ possibile controllare il televisore con la voce utilizzando Google Assistant, Amazon Alexa e Samsung Bixby 2.0 per accende, spegnere o cambiare canale. Possono inoltre essere utilizzati come veri e propri pc smart, con la possibilità di navigare nel web, installare app o addirittura giochi a proprio piacimento.

Conclusioni

Prima di acquistare una TV 8K è necessario prendersi tutto il tempo per valutare al meglio le caratteristiche che più si desiderano. Dovrete scegliere quello con tutte le caratteristiche più importanti per voi, dalle dimensioni,alla tecnologia applicata fino alla qualità dell’audio, e mi raccomando, sempre occhio al portafoglio.

