Intel i7: tutto quello che devi sapere

I nuovi processori Intel di ottava generazione sono stati oggetto di rumor per un po’ di tempo, ma ora che sono stati ufficializzati possiamo finalmente farci un’idea di ciò che questi chip sono in grado di fare

Con il lancio dei modelli i9 e i7 di fascia alta accanto alle controparti Core e serie Y più economiche, sembra che Intel stia compiendo uno sforzo concertato per portare le prestazioni dei desktop al livello di quelle che ci si può aspettare oggi dai computer portatili. La nuova famiglia di processori offre una migliore efficienza energetica, prestazioni per watt e il supporto di nuove tecnologie come Turbo Boost 3.0, Extended Frequency Range (XFR) e la modalità Single-Coreexecution. Questo articolo illustra tutto quello che c’è da sapere sui nuovi processori Intel Core di 8a generazione.

Qual è l’ultima generazione di processori Intel?

Intel inserisce l’ottava generazione di processori nella sua famiglia Core. Ciò significa che sono destinati all’uso su computer desktop. Esistono molti modelli dell’ultimo processore di Intel, che comprende le serie i9-8xxx e i7-8xxx.

Quanti tipi di i7 esistono?

Intel ha presentato quattro nuovi modelli della famiglia Intel Core di 8a generazione. L’i7-8700K, l’i7-8700, l’i7-875K e l’i7-8500 sono tutti disponibili per l’acquisto come modelli a 6 o 8 core con un TDP di 91 W o 95 W rispettivamente. I processori Intel Core di ottava generazione offriranno anche il supporto per un massimo di 32 GB di memoria DDR4. In ogni caso, ti consigliamo di consultare la guida sempre aggiornata con tutti migliori notebook Intel i7 su Migliorenotebook.it. Si tratta di un aggiornamento significativo rispetto alla generazione precedente, in cui la memoria massima supportata era di 16 GB.

Quanto costa un processore Intel Core i7?

Poiché i nuovi processori Intel sono destinati a sostituire la generazione precedente, può essere difficile stabilire quale modello acquistare. In termini di prezzo, il Core i7-8700K è l’opzione più conveniente, con un prezzo di partenza di 359 euro. Il Core i7-7700K costa 350 euro ed è in grado di effettuare l’overclocking fino a 4,9 GHz se abbinato a un raffreddatore ad aria o a liquido di fascia alta, mentre il top di gamma i9-7900X costa 1.049 euro, ma ha ben 10 core e 20 thread per chi ha esigenze di livello workstation. Per chi non ha bisogno di più di 8 core, il Core i7-8700 è la scelta migliore; costerà solo 299 euro per il chip di base e 349 euro per la versione sbloccata.

Quanto costa un processore i9?

I processori Intel Core di ottava generazione sono disponibili in una gamma di prezzi che comprende i5-8600K, i7-8700K e i9 1100x. L’i9-1100x non è solo una CPU di alto livello che offre una notevole quantità di prestazioni per il suo prezzo di 999 euro, ma include anche un moltiplicatore sbloccato per l’overclocking. Il costo di questi processori varia a seconda del vostro budget e dell’uso che intendete farne. Se volete costruire un sistema potente in grado di gestire giochi, editing video o modellazione 3D, dovrete aspettarvi di spendere circa 600-700 euro in più rispetto a chi vuole semplicemente aggiornare un PC esistente.

Quanto costa un processore i5?

Sono stati resi noti i prezzi dei nuovi processori Intel Core di ottava generazione e sono buone notizie per chi vuole migliorare la propria esperienza desktop. L’Intel Core i5-8600K di ottava generazione sarà disponibile a 249 euro, mentre l’Intel Core i7-8700K di ottava generazione avrà un prezzo di 349 euro. Si tratta di prezzi tra i migliori che abbiamo visto da un po’ di tempo a questa parte, soprattutto se si considera che girano sull’ultima piattaforma LGA 1151. Si dice che questi chip abbiano un consumo energetico relativamente basso grazie ai miglioramenti del Turbo Boost 3.0 e alle nuove tecnologie come XFR e la modalità Single-Core Execution.