Il monitor Huawei MateView è funzionale per i videogiocatori?

Il colosso cinese Huawei sta andando bene e l’azienda sta ampliando attivamente la sua gamma. Tra i nuovi prodotti spicca Huawei MateView

Huawei sta ora passando da telefoni, orologi, laptop a dispositivi più utili. Il primo PC desktop Huawei Mate Station S è stato rilasciato in Cina lo scorso anno. Huawei Display, il primo watchdog aziendale cinese, è stato annunciato a febbraio. E all’inizio di agosto, sono arrivati ​​sul mercato due modelli impressionanti: l’Huawei MateView GT curvo per i giocatori e l’elegante Huawei MateView in uno straordinario ufficio e compiti. Huawei MateView è un impressionante monitor da 28 pollici con un insolito rapporto di aspetto 3: 2 e un design minimale. Il monitor è ben installato, fornisce una buona immagine e sembra molto buono e i Huawei monitor prezzi sono diversi. È l’attuale modello di punta.

Design

Tutti coloro che hanno incontrato Huawei MateView hanno notato quanto sia bello. A chiunque piace questo dispositivo in una custodia argentata (parte di alluminio) con un design più piccolo. Lo spessore della materia è di 9,3 mm nella sua parte più piccola e di 13 mm a sua volta. C’è però chi, guardando MateView, ricorda subito i prodotti Apple. Ma per me va bene fin dall’inizio. C’è solo un colore: Mystic Silver. La maggior parte del corpo è realizzata in plastica di alta qualità, così piacevole al tatto da poter essere mescolata con il metallo. I bordi del display sono in alluminio. La sua superficie è lucida, il metallo si indurisce quando lo tocchi.

Le cornici dello schermo sono molto piccole (6 mm nell’area più sottile, 9,3 mm nella parte inferiore, rapporto schermo-corpo del 94%) e non si surriscaldano, facendo vincere MateView contro tutti i monitor neri dal design “vecchia scuola”. Il monitor è piccolo e anche il supporto è piccolo e molto grande. Sul supporto è presente un’icona wireless. Contiene un modulo NFC. Se metti lì il tuo smartphone Huawei, l’immagine da esso verrà trasferita su un monitor wireless.

Connetti ad altri dispositivi

MateView viene caricato con tutti i fori standard. Il PC desktop può essere collegato tramite HMDI, Mini DisplayPort o USB-C. Questi connettori, diversi da USB-C, si trovano sul “retro” del supporto sottostante. C’è un altro USB-C, ma è inteso solo per il collegamento elettrico. Ma il lato USB-C può essere utilizzato per “ricaricare” laptop, telefoni o trasferire dati. Puoi divertirti con altri giochi come LOL, FIFA con configurazione media e alta, Fortnite con configurazione bassa. Lavoro d’ufficio, studio, applicazioni grafiche, editing video facili da svolgere.

Interfaccia

Con uno sfondo blu, caratteri bianchi luminosi e una cancellazione automatica sufficientemente bassa, MateView GT OSD è facile da visualizzare; il play stick facilita la navigazione. Ci sono cinque menu principali, ognuno dei quali offre alcune opzioni per personalizzare il monitor a proprio piacimento. Nella maggior parte dei casi, selezionando semplicemente il menu, vedrai le opzioni al suo interno, rendendo molto più facile trovare l’impostazione desiderata. Nel menu GamingVision, puoi regolare la modalità immagine (che potrebbe non essere precisa), modificare gli effetti della luminosità della barra audio, inclusa la modifica del suo colore e del modello di lampeggiamento, e regolare altre funzioni di riproduzione come il miglioramento della luminosità scura.