Il mercato dei toner è in crescita

Il mercato dei toner e delle stampanti è in continua crescita, anche per il fatto che oggi moltissima gente lavora da casa.

Oggi giorno tutti noi utilizziamo cartucce, toner e stampanti, sia in ufficio come in casa.

Dopo il lungo periodo in cui c’è stato il lockdown e la pandemia di Covid-19, alcuni settori hanno subito una forte crisi e recessione.

Vi sono invece settori che non sono stati toccati da tale situazione, in particolare stiamo parlando di quello dell’elettronica e di cancelleria.

Toner per stampante

Infatti molta gente è stata costretta in quel periodo a lavorare in smart working, e ha dovuto creare un ufficio in casa. Per questo ha dovuto attrezzarsi anche con tutti gli accessori e gli elementi fondamentali per il lavoro di ufficio, come ad esempio il toner per stampante, le risme di carta, gli accessori da scrivania.

Molte aziende inoltre hanno confermato attualmente tra le loro modalità di lavoro lo smart working, oltre alla ripresa delle normali attività in sede, anche dopo la pandemia.

Il mercato di cartucce e toner originali è in crescita quindi anche per questo periodo, tanto che secondo gli studi del mercato si stima che entro il 2028 il settore dei toner e inchiostri per stampante crescerà in tutto il mondo di 20 miliardi di dollari.

Stampanti laser e polveri sottili

La pandemia ha cambiato molto tanti aspetti della nostra quotidianità e in particolare quello lavorativo, tanto che oggi le aziende applicano il lavoro da casa per i loro dipendenti in maniera stabile, magari anche solo per qualche giorno alla settimana.

Anche le scuole dal canto loro, causa la didattica a distanza, hanno fatto si che aumentassero le vendite di pc, computer portatili, tablet, stampanti e consumabili.

Per questo la domanda di prodotti di cancelleria come cartucce e toner originali per stampanti, ma anche compatibili, è sempre in aumento.

Molta gente decide anche di investire in questo settore dato che sembra sia uno dei mestieri del futuro, e che porterà anche proficui guadagni.

Il toner è realizzato con una polvere finissima di resine, particelle di carbone e ossidi di ferro, e la polvere non secca come l’inchiostro liquido, assicura una lunga durata ed è ottimale per stampe in bianco e nero.

Inoltre le stampanti laser assicurano una grande velocità di stampa, e quindi il toner risulta perfetto per le stampe in ufficio.

Le cartucce sono invece a inchiostro liquido, adatte per la stampa di immagini a colori, e funzionano sulle stampanti inkjet.

Dobbiamo sapere però che le stampanti laser e polveri sottili vanno a braccetto, e la polvere di toner viene emessa nell’aria, assieme a composti organici volatili e ozono. Per questo è consigliabile aprire le finestre ogni giorno e areare bene l’ambiente, se abbiamo una stampante laser, soprattutto se si sosta nella medesima stanza dove si trova la stampante.

Modalità corretta di sostituzione della cartuccia

Se abbiamo cartucce e toner originali, dobbiamo sapere come sostituirli.

Per gestire al meglio i toner e le cartucce per stampanti, dobbiamo quindi conoscere anche la modalità corretta di sostituzione della cartuccia.

Per prima cosa quando si cambia il toner si devono portare dei guanti, per non venire a contatto con la polvere di toner.

Poi si deve togliere il toner esausto, per fare ciò basta sollevare la parte della macchina stampante e trovare il vano toner. Sul nuovo toner c’è di solito una pellicola nella parte dove fuoriesce la polvere. Va tolta con delicatezza senza fare uscire polvere, e si deve inserire il toner nell’apposito vano.

Per la cartuccia la medesima cosa, solo che non c’è problema per la fuoriuscita di inchiostro.

A questo punto il gioco è fatto. La nostra stampante ha un nuovo toner o cartuccia, ma meglio lanciare una stampa di prova prima di iniziare a stampare i documenti.

La cartuccia o toner esausto va portata all’eco centro e smaltita come rifiuto speciale.