Denon HEOS, tutti i possibili utilizzi

Quali sono tutti i possibili scenari di utilizzo di Denon HEOS? Scopriamo la lista dei servizi più completi

Oggi non portiamo un lettore MP3 in tasca, poiché il nostro cellulare è diventato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ascoltare la musica. Per la musica che hai memorizzato sul tuo telefonino, hai bisogno di lettori musicali e per ascoltare musica in streaming, applicazioni musicali come online. Se vuoi ascoltare musica gratis sul tuo telefono e legalmente, hai molte alternative a tua disposizione. Qui vedremo i più conosciuti per ascoltare musica senza pagare assolutamente nulla.

Spotify

Quando si parla di musica in streaming, Spotify è sempre una delle prime applicazioni che vengono in mente. La sua versione gratuita di due anni fa ha ridotto i suoi limiti, con ore di musica gratis e una serie di playlist che puoi ascoltare senza pubblicità e senza modalità shuffle.

La versione gratuita di Spotify attiva la modalità shuffle quando si tenta di riprodurre un’intera traccia o playlist e la riproduzione verrà interrotta di volta in volta da annunci pubblicitari.

Deezer

Deezer è un’applicazione con un’offerta molto simile a quella di Spotify. Con Deezer puoi accedere gratuitamente ai loro 56 milioni di brani, anche se con riproduzione casuale e annunci.

La versione gratuita ti consente di ascoltare la musica senza troppa precisione sulla canzone specifica, ma per il resto è una buona opzione che include alcuni strumenti aggiuntivi, come i testi delle canzoni o un identificatore della canzone che sta suonando.

YouTube Music

YouTube continua ad essere uno dei modi più semplici per ascoltare musica attraverso i profili ufficiali dei diversi cantanti, canali con compilation e simili.

Le limitazioni della versione gratuita di YouTube Music sono, tuttavia, un po’ più restrittive rispetto ad altre applicazioni in questo elenco. Non solo ha pubblicità, ma ti impedisce di ascoltare la musica in sottofondo, quindi devi tenere lo schermo acceso.

Se, a sua volta, vuoi ottenere il massimo dalla musica sul tuo telefono cellulare e goderti i tuoi artisti preferiti oltre il telefono, ovunque nella tua casa, l’opzione migliore è l’applicazione multiroom Denon HEOS. Installando l’applicazione su tutti i dispositivi che desideri, puoi goderti diverse varietà della tua musica preferita in ogni angolo della casa.

Amazon Music

La piattaforma musicale di Amazon offre 2 milioni di brani agli abbonati Amazon Prime e altri 58 milioni con un abbonamento ad Amazon Prime Unlimited. Chi non ha Amazon Prime può ascoltare musica gratis su Amazon Music, con alcune limitazioni.

Le limitazioni sono le stesse che abbiamo visto più e più volte in altre app simili: non puoi scegliere esattamente quale canzone vuoi riprodurre e di tanto in tanto alcuni annunci interrompono le tue sessioni.

TuneIn Radio

TuneIn Radio è una delle applicazioni radiofoniche più affermate e ha più di cento milioni di download su Google Play.

Su TuneIn Radio troverai stazioni per tutti i gusti, generi ed epoche, oltre a stazioni con notizie, podcast, sport e quant’altro si possa immaginare. La versione gratuita ti dà accesso a gran parte dei contenuti, mentre alcune stazioni sono disponibili solo su TuneIn Radio Pro.

Auricolari

Un’altra alternativa poco conosciuta è Earbits, che non ha pubblicità o abbonamenti di alcun tipo, potendo passare da una traccia all’altra tutte le volte che vuoi, a differenza di altre applicazioni in questo elenco.

Earbits è più focalizzato sulla scoperta della musica che sulla riproduzione degli ultimi successi radiofonici, anche se troverai stazioni con playlist per qualsiasi genere musicale che ti interessa.

Perché dovresti ascoltare la musica tramite le app? Benefici e vantaggi

Non è un segreto che ascoltare la musica può portare grandi benefici alle persone che la ascoltano. Li rende sicuramente più felici, migliora la tua salute, riduce significativamente lo stress, può migliorare le loro prestazioni nelle attività fisiche, migliora la memoria e la capacità di apprendimento, aumenta l’intelligenza verbale, riduce il dolore, ecc.

Ma quali sono esattamente i vantaggi dell’ascolto di musica tramite un’app? Se scegli di ascoltare le canzoni in streaming, puoi goderti un’alta qualità.

Puoi anche ascoltare la musica senza una connessione Internet, quindi non devi consumare dati mobili o avere il Wi-Fi nelle vicinanze per goderti la tua musica.

Hai la possibilità di scaricare e salvare brani sul tuo smartphone. Alcune app hanno la capacità di riservare la memoria del telefono per memorizzare le informazioni che possono essere scaricate dall’app, così non devi scaricare un brano ogni volta che lo ascolti.

Molte delle soluzioni disponibili consentono all’utente non solo di accedere all’audio, ma anche di visualizzare i videoclip di ogni brano. Possono anche offrire playlist e concerti. Cioè, puoi ascoltare i concerti dal vivo, spettacoli, ecc. La maggior parte delle opzioni di pagamento offre la possibilità di accedere ai contenuti in background. Ad esempio, puoi guardare i film in background.