Conoscere la temperatura delle componenti hardware costituisce un momento importante per i videogiocatori, esperti o meno che siano, soprattutto per valutare la necessità di interventi o manutenzioni particolari. Una delle componenti più delicate per il gaming è la scheda video, che viene sollecitata intensamente quando giochiamo.

In tal senso, scegliere la migliore scheda video da gaming in commercio non ti aiuterà in termini di consumi e, quindi, produzione di calore. Una scheda video senza bottleneck e ben ottimizzata sfrutterà, infatti, il 99% delle sue risorse con un conseguente incremento dei watt consumati e della temperatura media riscontrata, proprio al fine di garantirti il massimo framerate possibile.

Se questa è la condizione ideale di gioco, è comunque necessario monitorare le temperature della propria scheda video per controllare che essa sia un range ottimale. Con un comportamento attento possiamo ottenere migliori prestazioni e preservare la scheda video da guasti. Pertanto, è importante monitorare la temperatura della scheda video al fine di evitare inutili allarmismi: lo scopo, come dicevamo, non è quello di evitare le alte temperature, ma di dar loro un senso.

Come controllare la temperatura della scheda video con MSI Afterburner

MSI Afterburner è un software di overclocking e monitoraggio sviluppato da MSI, noto produttore di schede video e schede madri. Anche se il nome potrebbe suggerire che sia destinato solo all’overclocking, MSI Afterburner è un software molto versatile, che consente anche di monitorare importanti statistiche della scheda video, inclusa la temperatura, grazie al lavoro con il software RivaTuner Statistics Server.

Puoi scaricare l’ultima versione dal sito ufficiale di MSI e, chiaramente, installarla come qualsiasi altro software.

Una volta avviato MSI Afterburner, ti troverai di fronte a un’interfaccia utente intuitiva: la finestra principale mostra le principali statistiche della tua scheda video, tra cui la temperatura, la velocità della ventola, la frequenza del core e della memoria, e altro ancora. Puoi anche personalizzare l’aspetto dell’interfaccia secondo le tue preferenze.

Per monitorare la temperatura della tua scheda video, assicurati che l’opzione “Monitoraggio dell’hardware in tempo reale” sia abilitata: clicca sul pulsante “Impostazioni” nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia e seleziona “Monitoraggio”. In questa finestra potrai scegliere quali statistiche visualizzare tra le quali la temperatura della scheda video.

Features speciali di MSI Afterburner

Il software di cui in parola consente di accedere a funzioni particolari con le quali avere il pieno controllo della temperatura della scheda video ed, eventualmente, trovare soluzioni atte a migliorarne la resa e, più in generale, curarne la gestione a 360 gradi in maniera dinamica e personalizzata.

Vediamo insieme le features più interessanti di MSI Afterburner.

Creazione di curve di ventola personalizzate

Per mantenere la temperatura della scheda video sotto controllo, puoi creare curve di ventola personalizzate al fine di regolare, appunto, la velocità della ventola in base alla temperatura della scheda video.

Veniamo ad un esempio pratico e, in realtà, apparentemente banale: puoi aumentare la velocità della ventola quando la temperatura supera una soglia specifica per raffreddare rapidamente la scheda. Ripeto nuovamente che, per alcuni giochi, è normale che la scheda video raggiunga la sua massima espressione in termini di temperatura e consumi, proprio per restituire un framerate alto.

Limitazione dell’Overclocking

L’overclocking eccessivo può causare un aumento significativo della temperatura della scheda video e, onde evitare qualsivoglia problema, MSI Afterburner ti consente di limitare l’overclocking, proprio onde evitare situazioni di surriscaldamento.

Più in particolare, puoi impostare limiti massimi per la frequenza del core, della memoria e della tensione, in modo da mantenere la temperatura sotto controllo.

Monitoraggio in Tempo Reale con Overlay

MSI Afterburner offre anche la possibilità di visualizzare le statistiche della scheda video in tempo reale mentre giochi o lavori con applicazioni a schermo intero. Puoi abilitare l’overlay, che mostrerà la temperatura e altre informazioni chiave direttamente sullo schermo durante l’utilizzo del computer, utilizzando appunto il menù di cui ti parlavo prima spuntando le caselle sulla temperatura totale della scheda e su quella del punto centrale del processore grafico, detta “Temperatura di Giunzione della GPU”.

Software alternativi rispetto a MSI Afterburner

CapframeX costituisce una valida alternativa ad MSI Afterburner ed offre informazioni dettagliate sulla temperatura della scheda video e su altre statistiche interessanti, come quelle sul processore e sulla RAM impegnata. In buona sostanza, potrai scegliere quale dei due software adoperare e valutare quello che più si rifà alle tue esigenze. Entrambi, in ogni caso, sono molto validi e utilizzano RivaTuner Statistics Server.

Il Control Center, invece, è un software di controllo avanzato che offre la possibilità di personalizzare le impostazioni della scheda video della serie Radeon e diventa pertanto indispensabile per chi opta per GPU appartenenti a questa famiglia.

Controlla la temperatura della scheda video senza programmi: è possibile?

Normalmente vengono utilizzati diversi programmi per vedere la temperatura delle componente quali, appunto, MSI Afterburner, Capframe X o, ancora, il più classico HWiNFO64. Sebbene questi software (e altri simili) siano molto completi, ci vuole una certa conoscenza per leggere i valori che ci interessano. Ebbene, sappi che Windows 10 e 11 ti permettono di monitorare la temperatura della scheda video senza bisogno di software di terze parti.

Microsoft, nell’aggiornamento di Windows 10 maggio 2020, ha infatti aggiunto l’opzione di monitoraggio della scheda video. Detta funzione, integrata nel task manager, ha impiegato più di due decenni per arrivare.

All’interno del Task Manager di Windows 10 (e in Windows 11) possiamo vedere l’utilizzo della scheda video e la temperatura. Non è necessario installare alcun programma aggiuntivo per questa azione.

Chiaramente, e lo ribadisco fin da subito, parliamo di uno strumento di base non evoluto come i software dedicati di cui abbiamo parlato sopra. Vediamo ugualmente come fare, per chi voglia iniziare a scoprire questo mondo.

Possiamo aprire Task Manager facendo clic con il tasto destro sulla barra di Windows e, subito dopo, su Manager. Possiamo farlo anche utilizzando la combinazione di tasti Ctrl+Maiusc+Esc .

Una volta aperto il sistema di gestione di Windows, dobbiamo andare alla scheda Prestazioni. Lì vedrai la GPU (scheda grafica) e quali sono il suo uso e la sua temperatura attuali. Nei notebook vedrai spesso informazioni relative alla GPU integrata (senza la temperatura) oppure quella dedicata, se il tuo portatile ne ha una, ovviamente.

Questa azione presenta un problema: mostra la temperatura solo in tempo reale senza raccogliere ulteriori informazioni. Inoltre, dobbiamo uscire dal gioco o interrompere qualunque cosa stiamo facendo per vedere la temperatura. Può rivelarsi interessante solo se abbiamo problemi di temperatura semplicemente avviando il sistema, ma poco più.

Funzionalità utili mancanti in Windows

Sebbene sia il sistema operativo più utilizzato e il migliore per i giochi, Windows ha poche funzionalità per il monitoraggio delle temperature. I pochi servizi offerti sono all’interno del Task Manager. Ciò rende necessario, come abbiamo visto, l’utilizzo di altri strumenti per questa stessa attività.

Come se non bastasse, il sistema non consente la raccolta dei dati e non è possibile, pertanto, trarre conclusioni.

Sono passati più di due decenni prima che l’utilizzo della scheda video venisse visualizzato nel Task Manager. Ma ancora non mostra, per esempio, la temperatura del processore. Quindi dovremo sempre ricorrere a strumenti di terze parti, che sono più completi.