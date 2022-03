Predator Helios 300: hands-on del notebook con RTX 3070Ti

Acer Predator Helios 300 (PH315-55-79FW) si propone come un notebook d’avanguardia per i gamer più esigenti grazie a NVIDIA RTX 3070Ti, Intel Core i7 di 12a generazione e molto altro

Caratterizzato da un solido corpo in alluminio, il nuovissimo Predator Helios 300 (PH315-55-79FW) sorprende. La versione che abbiamo avuto il piacere di testare si propone sicuramente come una macchina completa, la quale permette di eseguire anche i lavori più stressanti in scioltezza. Chiaramente, la serie “Predator” si affaccia al mondo gaming e questo è possibile capirlo già dalla retroilluminazione della tastiera completamente RGB, oltre che dalle varie scelte costruttive per migliorarne l’airflow.

Caratterizzato da un processore Intel Core i7 di 12a generazione, NVIDIA 3070Ti dal lato grafico e 32GB di RAM DDR5, questo modello è sì una macchina in grado di far girare fluidamente i titoli più pesanti, ma anche pronta ad essere trasformata in una postazione fissa, grazie a tutte le connettività delle quali è dotata.

Predator Helios 300 (PH315-55-79FW): specifiche tecniche

Risoluzione schermo: 2560 x 1440 Pixel

Tipologia pannello: IPS

Refresh rate: 165 Hz

Processore: Intel Core i7-12700H 2,3GHz

RAM: 32GB DDR5

Archiviazione: 1000 GB SSD M.2

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB

Standard WiFi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Sistema operativo: Windows 11 Home (64-bit)

Peso: 2,5 kg

Dimensioni: L 359,4 mm, A 25,5 mm, P 276,4 mm

Connettività

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: 1

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C: 1

HDMI: 1

Porte Ethernet LAN (RJ-45): 1

Porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A: 2

Mini DisplayPort: 1

Jack combinato per microfono/auricolare: Sì

Bluetooth: Sì

Predator Helios 300: il notebook da gaming con RTX 3070Ti

Chiaramente NVIDIA vuol dire non solo ray-tracing, ma anche DLSS, G-SYNC piuttosto che Max-Q: una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che permette di aumentare le prestazioni dei notebook nonostante le loro dimensioni contenute.

Acer implementa inoltre diverse migliorie come il tasto “Turbo”, il quale permette di azionare un overclock immediato, oltre al software PredatorSense, da cui sarà possibile gestire vari parametri, come l’illuminazione, il controllo delle ventole e l’overclocking.

Il lag sarà un brutto ricordo grazie ai nuovi Intel KILLER E2600 e Intel KILLER Wi-Fi 6E1, nuovi moduli che permettono di sfruttare la banda in modo ottimale, sia attraverso la connessione cablata, sia in modalità wireless.

Nonostante abbiamo potuto testare questo prodotto per poco tempo, il feeling che ci ha fornito è stato più che positivo, rivelandosi una macchina tuttofare ben costruita, dotata delle ultime tecnologie disponibili e adatta non solo a chi è spesso in viaggio, ma anche a chi desiderasse un setup flessibile ma all’avanguardia, senza scindere a compromessi.