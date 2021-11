Acer Chromebook 515: hands-on e prime impressioni

In questa anteprima andremo a scoprire il nuovo Acer Chromebook 515 e scopriremo le impressioni che ci ha fornito durante questo hands-on

Leggerezza, versatilità e utilità, rendono i Chromebook sempre più importanti e dominanti sul mercato. Contrariamente ai notebook da gaming, progettati per un utilizzo più intensivo, i Chromebook sono più adatti alla navigazione sul web e possono essere alla portata di tutti grazie alle varie fasce di prezzo. Già tempo fa avevamo fatto un’anteprima dell’Acer Cromebook 514, imparando a conoscerlo. In questa anteprima invece andremo a vedere l’Acer Chromebook 515, il fratello maggiore se così possiamo definirlo.

Scheda tecnica

Processore : Intel Core i5-1135G7

: Intel Core i5-1135G7 Display : 15,6″ FHD Acer ComfyView IPS Multi-Touch LCD

: 15,6″ FHD Acer ComfyView IPS Multi-Touch LCD Storage : 256 GB PCIe NVMe SSD

: 256 GB PCIe NVMe SSD RAM : 16 GB

: 16 GB Batteria : 56 Wh ioni di litio

: 56 Wh ioni di litio ODD : non presente

: non presente Connettività: AX, Bluetooth 5.0, due prese USB type-C, una presa USB 3.0, una porta HDMI, una presa jack da 3,5 mm, un lettore microSD

Un design collaudato | Acer Chromebook 515, hands-on e impressioni

Per questo Chromebook 515 i progettisti di certo non si sono sbizzarriti molto e hanno optato per un design già familiare all’utenza. La scocca esterna infatti è pressoché simile a quella di altri modelli e non porta nessuna innovazione sotto questo punto di vista. Sia i materiali che le forme adottate per questo dispositivo infatti ricalcano quelle già conosciute con il Chromebook 514 tempo fa.

Il computer risulta essere quindi molto elegante e con una struttura resistente che ci conferisce un buon senso di solidità quando lo abbiamo in mano. Sebbene sia uguale ad altri modelli ad un primo sguardo, le prime differenze si iniziano a notare già a partire dalla disposizione delle porte che permettono il collegamento ad altre periferiche. Sul lato sinistro infatti troveremo una porta USB type-C per la ricarica del dispositivo, una porta HDMI per collegare un secondo schermo e una presa jack da 3.5 mm per collegare le cuffie.

Sul lato sinistro invece troviamo la seconda porta USB type-C, una porta USB 3.0 e il lettore microSD, molto utile se vogliamo trasferire velocemente alcuni file. Le differenze tuttavia non finiscono qui. Sollevando il display da 15,6″ troviamo una tastiera completa di tastierino numerico, sebbene siano ancora assenti i vari tasti F1, F2 e così via. Al loro posto però troviamo una fila di tasti utilizzabili per controllare direttamente alcune funzioni importanti come il volume o la luminosità dello schermo.

Il TouchPad è disposto come sempre sotto la tastiera, tuttavia le dimensioni di quest’ultimo risultano essere veramente spropositate. Questo infatti è veramente molto grande e va ad occupare, in larghezza, circa metà della scocca. A destra del TouchPad, in direzione del tastierino numerico, troviamo il lettore di impronte digitali.

Tastiera e display | Acer Chromebook 515, hands-on e impressioni

L’apertura del display risulta molto comoda e le cerniere garantiscono un senso di solidità veramente importante. L’apertura dello schermo si ferma a soli 180°, sebbene il display da 15,6″ possegga la tecnologia touch che permetterebbe di utilizzare il device come un enorme blocco appunti. Una volta aperto il display possiamo notare una griglia per la dissipazione del calore posta sopra la tastiera, nelle vicinanze del pannello.

L’illuminazione della tastiera, unita a un suono di battitura smorzato, rendono questo Chromebook molto adatto ad un utilizzo notturno, permettendo di non disturbare i nostri coinquilini e di lavorare anche in presenza di una luce fioca. Nella cornice superiore del display possiamo notare la piccola webcam incorporata, con tanto di utile e pratico portellino per poterla oscurare quando non utilizzata.

Il Chromebook risulta quindi essere molto simile ai suoi predecessori, prendendo i punti di forza che hanno caratterizzato le linee di produzione di Acer. Un’importante differenza con gli altri è sicuramente il display touch, un aumento della RAM a ben 16 GB e una batteria di ben 8 Wh maggiore rispetto a quella del Chromebook 514. Tuttavia, per motivi legati alle tempistiche imposteci da Acer, non abbiamo potuto svolgere i test necessari per capirne l’effettiva efficienza durante l’utilizzo.

È un buon Chromebook? Stando a quanto visto con i suoi predecessori sicuramente avrà molto da dire sotto questo punto di vista. È migliore rispetto ad altri suoi simili? Questo purtroppo non ci è dato saperlo, almeno non prima di riaverlo in mano per poterlo testare più a fondo. Sicuramente le differenze non sono tante e potrebbero permettere delle sessioni di lavoro più lunghe e più fluide.

Secondo voi, questo Acer Chromebook 515 sarà all’altezza delle aspettative? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi nessuna news riguardante l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!