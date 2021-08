5 suggerimenti per l’acquisto della nuova scheda madre: scegli la migliore per i videogiochi

Vediamo cinque suggerimenti per l’acquisto della nuova scheda madre. Come scegliere la migliore per i videogiochi

Molti giocatori costruiscono da anni i propri PC da gioco. Non è un processo difficile da eseguire, ma può essere difficile decidere quali componenti è necessario acquistare e quali sono i migliori per il proprio budget. Molte persone finiscono con l’avere un computer standard che avevano preinstallato da un’azienda come Dell o HP.

Questa non è sempre la decisione migliore perché questi computer sono dotati di schede madri piuttosto scadenti, che spesso utilizzano una tecnologia molto obsoleta. La scheda madre che scegli influenzerà le prestazioni del tuo PC e quali giochi sarai in grado di eseguire con impostazioni elevate!

Se stai cercando altre opzioni, ce ne sono molte là fuori. Alcune persone hanno detto che a loro piace costruire le proprie schede madri. Questo è un processo che richiede pazienza e può essere difficile, ma ti permetterà di personalizzare i tuoi componenti esattamente come li desideri! Lo consiglierei solo se sai cosa stai facendo e comprendi i rischi che comporta costruire da solo.

Per acquistare la migliore scheda madre per i giochi, assicurati di fare qualche ricerca online o di parlare con qualcuno del negozio su quale scheda madre è più adatta alle esigenze del tuo PC. Ti ringrazierai più tardi quando tutto si avvia rapidamente e funziona senza problemi.

Scegli un lato: Intel o AMD

la decisione di acquistare una CPU Intel o AMD di solito dipende dalle preferenze personali. Ad alcune persone piace il fatto che le CPU Intel siano più efficienti dal punto di vista energetico e producono meno calore rispetto alle loro controparti AMD. Questo è un grande vantaggio per coloro che non vogliono doversi preoccupare dei problemi di raffreddamento, ma significa anche che non sono così forti in termini di prestazioni di elaborazione che potrebbero essere ciò di cui hai bisogno se il gioco è il tuo obiettivo principale!

AMD d’altra parte produce alcuni processori davvero buoni con velocità di clock elevate, prezzi bassi ed eccellenti capacità di overclocking pur essendo in grado di funzionare senza problemi. Non sono così efficienti dal punto di vista energetico, quindi assicurati dove si trovano le tue priorità prima di prendere questa decisione.

Ci sono molti fattori diversi che entrano in gioco quando si tratta di decidere quale scheda madre è giusta per il tuo PC e anche le preferenze personali verranno prese in considerazione! Questo articolo ha appena fornito cinque cose chiave da considerare mentre fai la tua ricerca, quindi assicurati di seguire questi suggerimenti prima di fare un investimento. Spero che questo ti aiuti a guidarti durante il processo e non esitare a contattarci per qualsiasi domanda o dubbio specifico, se necessario.

Fattore di forma – Le dimensioni contano

il fattore di forma della tua scheda madre sarà una decisione chiave che dovrai prendere prima dell’acquisto. Consiglio di parlare con qualcuno in negozio o al telefono che può aiutarti a guidarti attraverso questo processo, ma ci sono tre dimensioni da considerare: ATX, E-ATX, MicroATX, Mini-ITX.

ATX : il fattore di forma ATX è la dimensione più popolare per le schede madri da gioco perché ha un sacco di funzioni che garantiscono grandi prestazioni. Se stai cercando di inserire la tua scheda madre in un case atipico, questa potrebbe non essere la scelta migliore, ma se lo spazio non è un problema e desideri quanta più potenza possibile senza pagare $ 400 o più per un top-of-the- line board allora queste sono perfette.

E-ATX : vengono utilizzati in sistemi o server di fascia alta e possono essere un po’ più grandi delle schede ATX. Richiedono anche più potenza, quindi dovrai assicurarti di avere la giusta configurazione prima di acquistarne uno in quanto non funzionano bene con i casi più piccoli.

Micro-ATX : questo fattore di forma è di dimensioni appropriate per i piccoli PC che offrono ancora alcune ottime funzionalità come capacità di overclocking, grafica integrata e più porte USB! È perfetto se stai cercando di costruire il tuo PC senza spendere troppi soldi per i componenti, ma potrebbe non fornire tante funzionalità “bonus” come altre opzioni disponibili.

Mini-ITX : se lo spazio è un premio assoluto, questa sarà la scelta migliore per te! Queste schede sono piccole come vengono e offriranno le migliori prestazioni possibili se stai cercando di inserire il tuo computer in un case atipico. Non sarai in grado di eseguire molte periferiche o aggiornare qualsiasi parte senza prima aggiornare la scheda madre, quindi tienilo a mente prima di acquistarne uno per te.

RAM – The Need for Speed

Anche il tipo di RAM che scegli è fondamentale per ottenere una scheda madre che fornisca le migliori prestazioni possibili. DDR e DDR-SDRAM sono due tipi che vale la pena esaminare, ma richiedono diverse configurazioni della scheda madre, quindi assicurati che la tua scheda li supporti prima di andare troppo avanti in questo percorso di ricerca!

DDR – Questo tipo di memoria ha velocità più elevate rispetto a quelle sopra, il che significa che è perfetto per i giocatori che vogliono avere un vantaggio sui loro avversari nei giochi FPS come Counter-Strike o Overwatch, dove ogni millisecondo conta. Tieni presente però che questi tempi sono diventati obsoleti e i produttori non ne stanno più facendo di nuovi; la maggior parte delle schede madri ora supporta la versione più recente: DDR-SDRAM

DDR-SDRAM – Questi sono dotati di velocità dati doppie e latenze migliorate in modo da poter sentire la differenza durante i giochi. Sono anche più economici di DDR ma richiedono configurazioni specifiche della scheda madre per funzionare correttamente, il che potrebbe renderlo difficile per alcune persone.

RDRAM – Questo è un vecchio tipo di memoria che è stato sostituito da altre versioni negli ultimi anni e dovrebbe essere considerato solo se il tuo PC è stato costruito prima del 2000 in quanto non è più compatibile con i sistemi più recenti. Se questo è il tuo caso, ti consiglio di aggiornare il tuo sistema invece di investire in una nuova scheda basata su RDRAM!

GPU: singola o multipla?

La GPU è un altro componente chiave da considerare quando acquisti la tua prossima scheda madre. Troverai due tipi di GPU: GPU singole e multiple, che determinano la quantità di memoria a cui possono accedere contemporaneamente.

GPU singola : queste schede madri supporteranno un massimo di una scheda grafica per aumentare le prestazioni riducendo i costi di sistema non avendo un alimentatore o ventole aggiuntivi. Risparmia anche spazio, quindi è perfetto se non hai bisogno di più schede installate ma vuoi qualcosa che dia un pugno!

Multi GPU : se questo non è il tuo primo computer, ti consiglio di utilizzarli in quanto sono più adatti per i giocatori che desiderano aggiornare il proprio hardware nel tempo aggiungendo componenti più potenti come le GPU che potrebbero essere fuori portata con un singolo -Scheda GPU.

Connettività: assicurati di poter collegare tutto

il tipo di computer che stai costruendo determinerà anche il tipo di connettività che dovrebbe avere la tua scheda madre. Se si tratta di un PC desktop, consiglio di avere almeno tre porte USB, sei connettori SATA per dischi rigidi e unità ottiche e due slot PCI; i laptop di solito ne richiedono solo uno o due, quindi anche questo è qualcosa da tenere a mente!

Se lo spazio è un premio assoluto, le schede mini-ITX sono perfette se stai cercando di costruire il tuo PC senza spendere troppi soldi per i componenti, ma potrebbero non fornire tante funzionalità “bonus” come altre opzioni là fuori. Le schede Mini-ITX sono circa la metà delle dimensioni delle schede madri ATX standard, il che significa che possono essere inserite in case più piccole più facilmente rispetto alla concorrenza. Queste schede si trovano in genere solo in PC con fattore di forma ridotto come HTPC o case desktop più piccoli, quindi vale la pena esaminare se si mira a risparmiare spazio!

SUGGERIMENTO BONUS – Il raffreddamento è importante

raffreddamento è estremamente importante in qualsiasi PC, ma è ancora più vitale quando stai costruendo un impianto di gioco. Non dimenticare di assicurarti che la tua scheda madre disponga dei connettori per le ventole richiesti e di altre funzionalità di raffreddamento prima di addentrarti troppo in questo percorso di ricerca.

La cosa migliore che puoi fare è essere pronto a rispondere a qualsiasi domanda che potrebbe sorgere prima di acquistare una nuova scheda madre. Ciò farà risparmiare tempo e frustrazione a tutti a lungo termine, quindi non dimenticare.

Se hai ancora problemi a navigare nel complesso mondo delle schede madri, ti consiglio di contattare uno dei nostri esperti per chiedere aiuto. Saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda tu abbia e darti consigli dettagliati su quale scheda madre si adatta meglio alle tue esigenze!