Recensione XP Pen Deco Fun: 1 tavoletta, 3 dimensioni!

In questa recensione andremo ad analizzare la tavoletta grafica XP Pen Deco Fun, nelle sue tre dimensioni disponibili!

Siete dei principianti nel mondo del disegno digitale e non sapete con quali mezzi iniziare? Tra la miriade di tavolette grafiche prodotte da XP Pen, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dopo aver testato il modello Artist 13.3 Pro (dotata di schermo LCD) e Deco Pro MW (dotata di connettività Bluetooth), siamo pronti a portarvi la recensione di XP Pen Deco Fun.

Questo modello in particolare è disponibile in ben tre dimensioni proposte tutte a dei prezzi molto abbordabili. Partiamo infatti da €29.99 per quanto riguarda il modello più piccolo. Si tratterà quindi della miglior tavoletta grafica per i neofiti, o per chi cerca un prodotto senza fronzoli? Continuate a leggere per scoprirlo!

Scheda tecnica

Livelli di pressione: 8192

Risoluzione: 5080LPI

Velocità di lettura: ≥220RPS

Altezza di lettura: 10 mm

Ingresso alimentazione: CC 5V/1A

Ingressi: 1 USB-C

Compatibilità: Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 (e versioni successive), Android 6.0 (e versioni successive), Chrome OS 88 (e versioni successive), Linux

Dimensioni Deco Fun XS

Dimensioni: 182,4 x 134,7 x 10,5mm

Area attiva: 4,8″ x 3″

Inclinazione non supportata

Dimensioni Deco Fun S

Dimensioni: 210,5 x 159,8 x 12,9mm

Area attiva: 6,3″ x 4″

Inclinazione: 60°

Dimensioni Deco Fun L

Dimensioni: 315 x 222,9 x 12,5mm

Area attiva: 10″ x 6,27″

Inclinazione: 60°

Unboxing – Recensione XP Pen Deco Fun

E già dalla confezione si può notare come il prodotto sia più “giocoso” e indirizzato ai neofiti, oppure a chi cerca un prodotto dedito allo studio. Nonostante siano disponibili ben 3 dimensioni della stessa tavoletta, il packaging resta il medesimo per tutte le versioni. Sulla facciata anteriore troviamo un bellissimo disegno che ci mostra la tavoletta abbozzata in stile fumettoso, con varie decorazioni intorno. Oltre al logo dell’azienda, in basso a sinistra potremo trovare il nome della tavoletta stessa. Sul retro, come di consueto, vi sono le varie specifiche.

All’apertura ci si parerà subito davanti la tavoletta avvolta dalla consueta bustina in plastica. Sollevandola, si celeranno gli accessori inclusi nel bundle. Anche qui si nota la natura più economica del prodotto. Se per le altre tavolette da noi testate il tutto era presentato in maniera più estetica, qui gli accessori sono contenuti in una bustina di plastica. Quest’ultima include, infatti, la Stilo P01, un cavo USB-C, 10 mine di ricambio e un clipper per sostituire queste ultime in maniera più agevole (oltre alla guida rapida, ovvio).

La Stilo, a differenza di quelle presenti nelle confezioni dei modelli Artist 13.3 Pro e Deco Pro MW , è totalmente nera. Il colore della tavoletta, che sia blu, verde, rosso o nero, non inciderà infatti sulla tonalità della penna.

Design e costruzione – Recensione XP Pen Deco Fun

XP Pen Deco Fun è disponibile in ben 3 grandezze differenti. Come visibile dalle specifiche elencate in precedenza, le tre dimensioni variano abbastanza l’una dall’altra. Mentre il modello “XS” è grande 182,4 x 134,7 x 10,5mm, con area attiva di 4,8″ x 3″, il modello “S” misura 210,5 x 159,8 x 12,9mm con area attiva che arriva a 6,3″ x 4″. La più generosa è senza dubbio XP Pen Deco Fun L, con delle dimensioni di 315 x 222,9 x 12,5mm e un’area di ben 10″ x 6,27″. Le ultime due supportano un’inclinazione di 60°, non disponibile per la versione XS.

La costruzione, tuttavia, è comune per tutte e tre. La parte frontale è suddivisa in due sezioni. Abbiamo infatti l’area attiva della tavoletta, sulla quale sarà possibile interagire, oltre a una banda lucida nella parte superiore la quale contiene unicamente un piccolo LED di stato che si illuminerà quando la Stilo verrà rilevata. L’entrata USB-C è posta sul bordo superiore, mentre il retro presenta quattro mezze sfere in gomma per evitare che la tavoletta scivoli sul piano.

Il dispositivo è composto totalmente in plastica in tutte le sue versioni. Questa permette di mantenere un peso davvero irrisorio, ma non giova alla solidità del prodotto, il quale risulta un po’ fragile. Mancano, inoltre, i tasti “shortcut”. Riguardo alle colorazioni, queste sono tutte davvero carine. Noi abbiamo avuto la possibilità di testare la versione XS in colorazione “rossa”, la quale è tendente al corallo, la versione S in colorazione “nera” classica, mentre la “L” in “verde”, più vicina all’acquamarina.

L’esperienza di un appassionato – Recensione XP Pen Deco Fun

E quando si parla di contenuti a sfondo artistico non possiamo far altro che includere il nostro collaboratore il quale, nel caso aveste letto le precedenti recensioni su prodotti XP Pen, avrete già imparato a conoscere: Nicolò. Eccoci, quindi, alla sezione con le sue considerazioni da appassionato del settore il quale, facendosi carico della sua esperienza e dall’utilizzo di svariate tavolette grafiche, afferma:

Eccoci qui, di nuovo a parlare dei prodotti di XP Pen. A differenza delle recensioni precedenti, in questa sezione analizzeremo le caratteristiche di ben tre tavolette grafiche insieme. Ebbene si, l’azienda cinese ci ha fornito tutti e tre i prodotti che vanno a formare la collezione “XP Pen Deco Fun” che si divide in “XP Pen Deco Fun XS”, “XP Pen Deco Fun S” e “XP Pen Deco Fun L”. Direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito a parlarne. Partiamo col dire che tutte e tre le tavolette sono identiche dal punto di vista del settaggio, l’unica cosa che cambia, ovviamente, è la loro dimensione (oltre al fatto che la più piccola non supporta un’inclinazione di 60°). Da quando disegno in digitale, ho provato diverse tavolette grafiche e quasi tutte avevano, pressappoco, dimensioni molto simili a “XP Pen Deco Fun L”, quindi sono sempre stato abituato a disegnare in un certo modo. Quando ho provato “XP Pen Deco Fun S” e “XP Pen Deco Fun XS”, devo ammettere di non essermi inizialmente trovato benissimo e vi spiego il perché. Come ben saprete, l’area della tavoletta su cui disegniamo, corrisponde a quella dello schermo del nostro PC e, quindi, dovunque noi posizioneremo la penna, il cursore seguirà i nostri movimenti. Trasponendo uno schermo da 13 pollici in uno spazio così contenuto, capirete bene la natura delle mie preliminari problematiche. Soprattutto con il modello più piccolo, la velocità di movimento mi è sin da subito risultata troppo elevata. Nonostante ci si abitua dopo qualche ora di utilizzo, almeno riguardo al disegno, vi consigliamo di scegliere, quindi, il modello “S” o preferibilmente “L”. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, mi sentirei di consigliare i due modelli più contenuti a chi ha non ha esperienza nel settore del disegno digitale, ossia ai neofiti. XP Pen Deco Fun L va invece più che bene anche per gli utenti esperti, ma che non cercano qualcosa di troppo specifico o costoso. Queste tavolette, proprio come “XP Pen Deco Pro MW”, possono essere collegate sia a dispositivi Windows, che MacOS e addirittura al nostro smartphone. Come ho già affermato nella scorsa recensione, il poter disegnare sullo smartphone può essere un passatempo carino, però non così utile per lavorare. Per questa recensione ho voluto realizzare un disegno un po’ più particolare rispetto ai precedenti. Non tanto per quanto riguarda il soggetto, bensì, per l’impostazione della tavola. Anziché realizzare un disegno per ogni tavoletta, ho cercato di unire l’utile al dilettevole, facendone soltanto uno con tutte e tre. Mi spiego meglio: Ho diviso in tre parti una tavola di 153,62x85cm (18.144x 10.144px), in ognuna delle quali ho disegnato con una tavoletta diversa, anche per vedere se la qualità del disegno sarebbe calata o meno. Con mia grande sorpresa sono riuscito a non ricreare il meme del “come si disegnare un cavallo”.

Conclusioni

Per concludere, XP Pen Deco Fun è un prodotto valido, specialmente nella sua versione dalle dimensioni più generose. Nel caso foste dei neofiti, tuttavia, potreste trovare sorprendente anche la versione S, mentre la XS è, secondo il nostro parere, adatta ad un utilizzo più scolastico, magari per effettuare schemi o quant’altro.

Cliccando qui, sarete indirizzati direttamente alle pagine per acquistare queste tavolette in tutte e tre le versioni!