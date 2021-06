Recensione Urbanista Miami: cuffie dal concentrato di qualità e stile

Le cuffie di oggi sono le Urbanista Miami, un vero e proprio concentrato di tecnologia e stile per un risultato davvero sorprendente

Parliamo finalmente delle Urbanista Miami, cuffie dallo stile spiccato e dalla personalità evidente. Di seguito andremo ad approfondirle paragrafo dopo paragrafo, nella speranza di riuscire a trasmettervi il piacere provato durante i test.

Confezione e unboxing | Recensione Urbanista Miami

Un brand che si rispetti, soprattutto per un paio di cuffie del genere, cura l’estetica della confezione ai minimi dettagli. Così è anche per le Urbanista Miami. La confezione sembra uscita da una gioielleria. A partire dalla qualità del cartone utilizzato, passando per tutte le informazioni apposte sulla confezione, fino alla disposizione del prodotto e degli accessori all’interno.

Iniziamo col dire che, aprendo la confezione, si apprezza subito il comodissimo e resistente hardcase da viaggio. In tinta nera, molto robusto, e con cerniera molto curata. All’interno troviamo le cuffie, un vero piacere per gli occhi, ma di questo ne parleremo dopo. Al di sotto dell’hardcase troviamo invece, in un cartoncino nero, un cavo USB-C per la ricarica, un cavo AUX, un adattatore per aereo e la guida utente.

Specifiche tecniche

Parliamo un po’ di mera elettronica, dopo però vi prometto di andare al sodo. Le Miami hanno dei driver da 40mm e supportano Bluetooth 5. Wireless a 2,4 GHz e range di frequenza dai 20Hz ai 20kHz. Sono dotate ovviamente di microfono, ideale per essere utilizzate entro una distanza di mezzo metro. Sono compatibili con Google Assistant, Advanced Audio Coding e AAC (ideale per dispositivi Apple tipo iPhone per fornire una migliore qualità audio). La batteria a bordo è di 750 mAh e sono dichiarate circa 50 ore di autonomia in riproduzione.

Design e prime impressioni | Recensione Urbanista Miami

Sono onesto: inizialmente la colorazione rosso porpora nella quale poi mi sono arrivate in prova non mi convinceva appieno. Sono rimasto piacevolmente colpito tuttavia, non solo della colorazione, appunto, ma anche dalla qualità costruttiva, dalla cura dei dettagli.

Le forme rotondeggianti sono quanto mai piacevoli, i padiglioni in materiale simile memory-foam sono estremamente comodi. Un reale punto di forza di queste cuffie è sicuramente rappresentato dall’insonorizzazione. Indossandole infatti si avverte una soffice pressione sulla parti del capo interessate che non reca nessun fastidio nemmeno dopo l’uso prolungato ma che assicura un comfort invidiabile. Anche il cuscinetto superiore restituisce un feeling molto positivo, forse è leggermente poco spesso, ma non ho veramente nulla da lamentarmi. Il design, in definitiva, mi dà l’impressione di essere iconico, un po’ come se fosse tutto al posto giusto; come se nulla potrebbe essere in altro posto se non dove si trova.

Tasti e funzionalità| Recensione Urbanista Miami

Iniziamo a parlare di tasti fisici. Se ne trovano quattro: tre nel padiglione destro e uno, più grande, nel padiglione sinistro. Il tasto sul padiglione sinistro è quello indiziato per attivare le funzionalità di Active Noise Cancelling (un click), Ambient Sound Mode (dopo aver attivato l’ANC, fare un click dopo due secondi) e Standard Mode (dalla modalità ASM basterà un ulteriore click). La modalità ANC, seppure molto dibattuta in cuffie di fascia di prezzo non esagerata, l’ho trovata particolarmente bilanciata. Risulta evidente come la qualità audio tenda a scendere con l’attivazione dell’eliminazione attiva del rumore, tuttavia in ambienti particolarmente rumorosi riesce ad essere veramente efficace. Particolarmente apprezzata anche la modalità con il suono ambientale, che ho trovato estremamente utile a volumi medio/bassi. Quando si tende ad alzare il volume della cuffia ovviamente questa modalità perde molto senso.

Sul padiglione destro abbiamo invece tre tasti fisici, quello centrale che serve per accendere e spegnere il dispositivo, oppure per rispondere o rifiutare le chiamate. I due tasti laterali, invece, sono quelli preposti per il volume e per la scelta delle tracce. Qui un piccolo difetto riscontrato, davvero uno dei pochissimi: i tre tasti sono attaccati, a primo impatto davvero poco distinguibili. Sarebbe stato sicuramente più comodo separarli o perlomeno accentuare maggiormente la fine di un tasto e l’inizio dell’altro. Sul padiglione sinistro troviamo anche l’ingresso del’USB-C per la ricarica mentre, sul destro, l’ingresso jack.

Una funzione geniale, disponibile in questa cuffia, è sicuramente l’ ”On Ear Detection”. Tramite un sensore di prossimità all’interno del padiglione, la cuffia è capace di rilevare quando la cuffia è indossata e quando invece non lo è. Tramite questa funzione, quindi, la cuffia metterà automaticamente in pausa la riproduzione quando rileverà che la cuffia è stata tolta e la riprenderà non appena la cuffia verrà rindossata.

Come si sente? | Recensione Urbanista Miami

Prima di addentrarmi nel discorso cardine della recensione, io ho l’obbligo morale di sottolineare un aspetto. Sarà per il Bluetooth 5, sarà per la qualità dei driver da 40mm, “Sarà quel che sarà”, ma la qualità audio di queste Urbanista Miami non perde un colpo passando dal Bluetooth al cavo AUX. Amo le cuffie con la possibilità di essere utilizzate in maniera cablata perché, si sa, il Bluetooth spesso inficia negativamente sulla qualità audio.

Prima di tutto, infatti, ho utilizzato le cuffie in maniera cablata. Sono rimasto veramente di stucco davanti a tanta qualità, a tanta pienezza, a tanti bassi così definiti, profondi, caldi. Passando al Bluetooth ho avuto l’impressione di aver lasciato il cavo AUX collegato per errore di quanto si sentisse comunque in maniera superba. Sicuramente non sono un audiofilo, piuttosto una normale persona che ha avuto la fortuna di provare molte cuffie. L’impressione, che spero di potervi trasmettere in queste righe, è quella di audio avvolgente, più propriamente profondo.

I medi e gli alti sono sicuramente molto curati (e non risultano mai sovrastati dai bassi), ma la riproduzione così fedele dei bassi su una cuffia di questa fascia di prezzo fa davvero specie. Il piacere di ascoltare musica, dal jazz al rock, a volume molto alto per cogliere sfumature, come le mani del chitarrista che scivolano sulla tastiera della chitarra producendo quel sottile suono di sfregatura sulle corde. Passiamo al comparto microfonico: sicuramente un buon microfono, la voce risulta sicuramente chiara. Niente di speciale, sia chiaro, però un microfono che svolge il suo lavoro “senza infamia e senza lode”.

Conclusioni e prezzi

Urbanista Miami mi ha sicuramente stupito. Sono poche le criticità riscontrate; la vicinanza dei tasti sul padiglione destro, come già detto, e forse la mancanza di un software dedicato per le orecchie più esigenti. Tuttavia i punti di forza sono davvero tanti, a partire dal design che a mio parere è proprio bello, anche il rosso porpora che non pensavo di amare così tanto mi ha fatto ricredere. Sono disponibili ovviamente anche in colorazioni meno appariscenti: grigio, nero e bianco. Per non parlare dell’audio: caldo, equilibrato, preciso, profondo. Sono davvero soddisfatto. Le cuffie le potete trovare sul sito ufficiale al prezzo di circa 149€. Ritengo, in definitiva, il prezzo assolutamente congruo con la qualità del brand e del prodotto.

Voi cosa ne pensate delle Urbanista Miami? Fatemelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.