Recensione Trust Trezo: il kit tastiera e mouse wireless ideale per l’ufficio

In questa recensione parleremo della Trust Trezo, kit composto da tastiera e mouse wireless ideale per il lavoro d’ufficio e non solo

In ufficio la parola d’ordine è sempre comodità, produttività e risparmio. Sono questi i dogmi che anche Trust ha deciso di perseguire nella realizzazione di Trezo, il kit composto da tastiera e mouse wireless che andremo a scoprire oggi. La recensione odierna, infatti, si pone l’obiettivo di farvi scoprire un kit che abbina comodità e piacere d’utilizzo in due prodotti che, volenti o nolenti, accompagnano le nostre giornate in ufficio. Non è finita qui, perché la missione nobile di questa grande azienda è quella di produrre sostenendo anche l’ambiente. Questo gli permette di realizzare i migliori prodotti utilizzando la maggior parte dei materiali riciclati in maniera tale da non inquinare.

Confezione e Unboxing | Recensione Trust Trezo

Il biglietto da visita di un’azienda, come sempre sostengo, è la confezione dei loro prodotti. Questo Trust sembra saperlo benissimo, infatti sforna sempre prodotti con una cura incredibile nel packaging. Dai colori utilizzati all’utilizzo dello spazio per le informazioni. All’interno della confezione troviamo il mouse e la tastiera wireless, il ricevitore USB e ben tre batterie AA di Duracell che serviranno per alimentare al meglio i nostri nuovi dispositivi e farci dormire sonni tranquilli per tantissimi mesi. Per concludere, ovviamente, la classica guida utente disponibile anche in lingua italiana.

Caratteristiche tecniche

Parliamo ora di caratteristiche tecniche prima di addentrarci nell’esperienza d’uso che forse ricopre il ruolo più importante all’interno di una recensione. Questo kit Trust Trezo è compatibile con PC e laptop che hanno come sistema operativo Windows, Mac OS o Chrome OS.

È costruita in materiale ABS con l’85% di materiale riciclato.

Esperienza d’uso e prime impressioni | Recensione Trust Trezo

Iniziamo a parlare dell’estetica, che si confà perfettamente ad ambienti domestici e d’ufficio. Molto elegante la tastiera, particolarmente grande anche grazie al tastierino numerico sulla destra. Ornata anche dal comodo poggiapolsi che ho trovato estremamente utile nelle lunghe sessioni di scrittura.

Il mouse è studiato per essere ideale per mancini e destrorsi, forse è leggermente piccolo rispetto alle misure a cui si è abituati ma riesce comunque ad essere preciso e comfortevole nell’utilizzo. Il segreto di questi prodotti sta anche nel plug-and-play e questo kit non fa eccezione. Appena collegato il dongle in dotazione il kit è praticamente pronto all’uso. Tastiera e mouse possono anche essere spenti con l’apposito tasto fisico, tuttavia godono di una funzione che li fa entrare in risparmio energetico qualora dovessero essere dimenticati accesi.

photo16698228861

photo16698228862

Nella vita d’ufficio di tutti i giorni il kit si comporta egregiamente, inutile dire che il ritardo tra la digitazione e la comparsa a schermo è praticamente inesistente, infatti il collegamento wireless offre garanzie entro i 10 metri. Nessuna criticità riscontrata in oltre dieci giorni di utilizzo, né disconnessioni né cali di prestazioni di sorta.

Autonomia delle batterie

Collegandomi all’ultimo punto affrontato, quello energetico, è bene menzionare e sottolineare la dotazione delle pile AA di Duracell che assicurano una durata dei dispositivi veramente ampia. Infatti Trust parla di addirittura 48 mesi per la tastiera e 12 per il mouse.

Silenziosità e tasti multimediali

Sappiamo bene come spesso la digitazione rapida possa recare parecchio disturbo a chi ci sta intorno, soprattutto in un ambiente lavorativo dove sono tante le persone che contemporaneamente digitano velocemente. Questo kit, bisogna ammettere, che è fatto su misura per queste persone. Sia i tasti della tastiera che quelli del mouse sono praticamente inudibili. Questo comunque non compromette minimamente il piacere di scrittura e la corsa dei tasti che resta appagante e comoda.

Sempre concerne i tasti, è importante segnalare la presenza dei tasti multimediali, in posizione molto intelligente distaccata dal resto dei tasti in maniera ben ingegnerizzata. I tasti multimediali e office faranno in modo di farti presentare in maniera semplice ed intutitiva un tuo lavoro o semplicemente di farti entrare su Netflix durante la pausa pranzo.

Conclusioni e prezzi | Recensione Trust Trezo

Un kit che veramente mi sento di consigliare perché si adatta perfettamente ad un utilizzo d’ufficio portando con sé ogni pro del caso. I tasti multimediali aiutano molto, il design è molto semplice e per questo azzeccato. Anche il prezzo è assolutamente in linea con la qualità del kit. Poche chiacchiere, se vi serve un kit tastiera e mouse affidabile e durevole, con questo di certo non andrete a sbagliare.

Voi cosa ne pensate di questo kit di Trust? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.