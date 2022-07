Recensione Tonor TC30: ottima qualità al giusto prezzo

In quest’articolo andremo a recensire il microfono da scrivania Tonor TC30. Suono pulito, facilità d’uso e tanta qualità al giusto prezzo

Tonor (qui per visitare il sito) è un’azienda esperta in apparecchiature audio e fornisce soluzioni ottimali per gli audiofili di tutto il mondo. Con questa recensione vi mostrerò le caratteristiche e le funzionalità di questo microfono USB. nato con l’obiettivo di registrare e trasmettere la tua voce in modo preciso e completo senza rumore né distrazioni. Come la maggior parte dei dispositivi si casa Tonor, anche TC30 è plug-and-play, così potrai creare contenuti o trasmettere in diretta senza preoccupazioni.

Il TC30 è compatibile con vari software, come Zoom, Discord, TeamSpeak, Skype. Ha una presa USB, plug and play. Non sono necessari altri accessori, basta collegarlo direttamente al computer per ottenere un suono migliore. In un periodo storico come questo, con l’avvento dello smartworking e delle videoconferenze, ci sono alcuni accessori che si sono fatti strada nelle nostre vite sempre più prepotentemente. Tra questi ci sono i microfoni da tavolo, che si sono dimostrati dei fidi compagni di lavoro ed alletai nella nostra quotidianità. Oggi vi mostrerò nei dettagli il Tonor TC30, un prodotto economico ma ma dalla grande affidabilità e qualità.

Confezione e unboxing | Recensione Tonor TC30

La confezione si presenta di buon aspetto. Piccola e di colore bianco, riporta sulla sua superfice, oltre al nome ed al marchio del prodotto con la sua immagine, il sito della casa madre con le mail per il supporto ai clienti. Sul retro della confezione troviamo riportate le caratteristiche del microfono in varie lingue (tra cui l’italiano), ed il codice del prodotto. All’interno della confezione, sono riposti in un involucro protettivo tutte le componenti del microfono. Ovvero, abbiamo un cavo USB-C per il collegamento del dispositivo, il microfono, il supporto da scrivania ed il filtro Anti-Pop. Non poteva poi mancare, ovviamente, il manuale d’istruzioni.

Caratteristiche tecniche e componenti

Dimensioni prodotto: ‎23.5 x 10.5 x 14.2 cm

Pile: 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria)

Numero modello articolo: ‎TC30

Colore: ‎nero

Tipo di connettore: ‎USB

Piattaforma: hardware ‎PC, console

Tipo di alimentazione: ‎con cavo

Peso articolo: ‎400 g

Plug and Play: nessun Driver Richiesto

Lunghezza del Cavo USB: 2m

Frequenza di Campionamento: 48kHz 16Bit

Modello: polare Cardioide

Risposta in Frequenza: 50Hz-20kHz

Sensibilità: -32dB+3dB

Rapporto segnale-rumore: 68dB

Plug and Play: con una porta dati USB 2.0 non è necessario alcun software driver aggiuntivo o dispositivi esterni. Ideale per giochi, podcasting, riunioni zoom, streaming, chat Skype, Voice Over, ecc. Il microfono ha un pattern di pickup cardioide e un’eccellente funzione di soppressione fuori asse, che gli permette di catturare un suono più naturale e di sopprimere i rumori di fondo indesiderati. Facile da installare, non necessita di assemblaggio, ed è sufficiente collegare il filtro pop al treppiede del microfono, poi si può collegare. Il microfono è compatibile con Windows, macOS e Linux. Il supporto ammortizzatore nascosto aggiornato può ridurre efficacemente il rumore causato dal mouse, dalla tastiera, dal radiatore o dal tocco del microfono.

Materiali, design e specifiche | Recensione Tonor TC30

Il Tonor TC30 è decisamente compatto, e non sarà fastidioso ed ingombrante sulla scrivania. Misura soltanto 19cm di altezza e 15cm di larghezza, se utilizzato con il suo stand originale. In alternativa potrete agganciarlo ai classici bracci acquistabili anche su Amazon a poco prezzo. E’ costruito interamente in alluminio. Al tatto, infatti, sembra molto resistente (dal prezzo mi sarei aspettato qualcosa di più scadente). Un microfono come questo, sia chiaro, non potrà mai fare miracoli o essere paragonato ad un top di gamma, ma sono convinto del fatto che possa essere adatto ad un buon 80% di utilizzatori (dove il restante 20% è rappresentato da streamer professionisti, studi di registrazione e pochi altri campi).

Il treppiedi è piuttosto stabile. Possiede dei piedini in gomma che conferiscono una buona stabilità e consentono al microfono di non vibrare o muoversi sulle superfici. Non mi sono piaciuti particolarmente gli snodi di fissaggio in plastica e il supporto di aggancio del microfono, ma si può decisamente chiudere un occhio. Il treppiede usa un attacco a vite con filettatura 5/8. Non è una misura particolare, ma nemmeno una di quelle standard che solitamente si trovano nei treppiedi più economici. Quindi qualora desideriate acquistare una staffa da scrivania, controllate sempre di aver preso quella corretta. Ho apprezzato molto che nella confezione fosse presente anche un Filtro Anti-Pop che nella maggior parte dei casi è un accessorio da acquistare separatamente. Infine, sulla parte posteriore dello stelo del microfono è presente l’ingresso USB-C tramite il quale collegherete il Tonor TC30 direttamente al computer, con il cavo presente in confezione.

Qualità Audio

Il Tonor TC30, precisiamolo, è un microfono a condensatore. Sul mercato esistono diverse tipologie di microfoni, ma quelle più diffuse per questa tipologia di utilizzo sono proprio queste a condensatore. Queste, consentono di avere una buona risposta in frequenza e riescono a dare un certo “taglio” alla voce. Forse, l’aspetto negativo dei microfoni a condensatore, è dato dall’estrema sensibilità di cui sono dotati, motivo per cui è sconsigliabile utilizzarlo senza supporto. Dopo vari test di registrazione, ho notato che la distanza ideale d’utilizzo è di 30-40 cm dal microfono, cosi da evitare fastidiosi “picchi” naturali dovuti al tono di voce non sempre costante. In ogni caso, posso dire di essere soddisfatto dalla qualità mostrata da questo prodotto. Soprattutto se confrontata con altri prodotti nella stessa fascia di prezzo o se paragonato ai microfoni integrati delle webcam o dei notebook, quali questo modello punta a sostituire.

Infatti, sostituendo l’audio di una webcam con il TC30, posso dire che le cose sono decisamente migliorate. Chi mi ascoltava, riusciva a sentire la mia voce forte e chiara. Un consigli, è quello di regolare il volume del microfono al 50% -75% e, come detto in precedenza, di posizionarlo da 30 a 40 cm di distanza dalla bocca per un miglior suono. Ho trovato miglioramenti anche nel confronto con il TC777. Il cavo TC-30 è staccabile, mentre quello del TC777 no. TC-30 raccoglie il suono nella parte superiore del microfono mentre TC-777 rileva il suono davanti al logo. La distanza di utilizzo ottimale del TC777 è di 20-30 cm. Invece TC-30 è da 25 a 40 cm. Entrambi i microfoni sono adatti per broadcast, podcasting, registrazione vocale. Puoi scegliere in base alle tue esigenze.

Conclusioni e prezzo

Durante l’utilizzo ed il periodo di prova di questo prodotto, ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. TC30 si è presentato davvero positivamente, mostrando ottime qualità nell’utilizzo giornaliero, Il fattore che più mi ha colpito di questo Tonor TC30, però, oltre le funzionalità appena descritte, è il prezzo. Infatti è disponibile su Amazon a soli 42.99 euro. Piacevole sorpresa è stato anche trovare nella confezione il filtro Anti-Pop. Una nota negativa, a mio parere, è l’incompatibilità con telefoni e Xbox.

