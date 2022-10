Recensione Teufel Boomster Go: quando nella botte piccola c’è il vino buono

In questa recensione, avrò il piacere di parlarvi del nuovo speaker Bluetooth Boomster Go di Teufel. Negli ultimi giorni ho avuto il piacere di poter provare questo nuovo speaker, piccolo, compatto ma potente

Teufel (clicca qui per visitare il sito) è un’azienda tedesca esperta in apparecchiature audio e fornisce soluzioni ottimali per gli audiofili di tutto il mondo. In quest’articolo, andremo a recensire il nuovo speaker Bluetooth Boomster Go, dalle dimensioni piccole e compatte, ma con un grande suono.

Panoramica generale | Recensione Teufel Boomster Go

Questo nuovo mini/speaker Bluetooth è disponibile in cinque colorazioni differenti. Anche se ha delle dimensioni davvero ridotte, è comunque dotato di un’acustica impressionante per qualsiasi occasione. Inoltre, è resistente all’acqua in conformità allo standard IPX7 ed è dotato di un corpo gommato che offre un’ulteriore protezione dagli urti.

Possiede un potente driver full range e due driver passivi per bassi basati su principio push-pull per livelli alti e senza distorsioni. Inoltre, grazie al cinturino ingegnoso e alla filettatura compatibile GoPro il BOOMSTER Go può essere fissato a tutto, dallo zaino alla cintura o dove altro si voglia.

Possiede varie modalità di utilizzo, come Bluetooth per lo streaming di musica da Spotify, Apple Music, TuneIn e modalità sincro-labiale da Youtube, Netflix, ecc.. Funzione vivavoce, tasto dedicato per chiamata Siri / Google Assistant, pulsanti di controllo collocati sul dispositivo, livello batteria indicato da LED.

Confezione e unboxing | Recensione Teufel Boomster GO

Il prodotto mi è arrivato in una confezione non del tutto convenzionale. Molto piccola, ricoperta dalla pellicola protettiva, senza scatola esterna dove solitamente sono riportati il nome, l’immagina e le caratteristiche del prodotto. All’interno, troviamo posto in primo piano l’immancabile manuale delle istruzioni. Tolto il manuale, troviamo il nostro speaker Bluetooth ed il suo cavo USB.

Caratteristiche tecniche

Profondità: 10,20 cm

Larghezza: 10,70 cm

Altezza: 4,60 cm

Peso: 355 g

Tipo di altoparlante: da esterno

Tecnologia di connettività: Bluetooth, USB

Caratteristica speciale: Impermeabile

Usi consigliati per il prodotto: Per smartphone o tablet

Durata batteria: 10 Ore

Design ed utilizzo | Recensione Teufel Boomster Go

Al primo colpo d’occhio, vendendo un dispositivo cosi piccolo, ho avuto l’impressione che potesse essere “fragile”. Tuttavia, estraendo lo speaker dalla confezione e toccandolo con mano, mi sono ricreduto. Al tatto sembra davvero robusto e resistente. Poi, grazie al suo materiale di fabbricazione e alle plastiche con pareti spesse, è stato reso sicuro da acqua e polvere, così da poterlo portare con se anche nei posti più “wild”.

Ho provato lo speaker con vari dispositivi. La prima connessione non è stata molto veloce, ma poi per il resto il funzionamento e l’accoppiamento con altri dispositivi è stato decisamente migliore. Suono forte e preciso, con livelli elevati nonostante le dimensioni ridotte. Gestibile dallo smartphone o direttamente da vicino. L’amplificatore di potenza di classe D e la funzione intelligente di Power Mangement assicurano una lunga durata di riproduzione (pensare che con una carica completa l’ho utilizzato per circa 8 ore e non si era ancora scaricato).

Considerazioni e prezzo

L’accoppiamento tra speaker e dispositivo non è sempre molto rapido (ma forse è un problema che è dipeso dai miei dispositivi). Il suono è ottimo, infatti di molti speaker bluetooth che ho avuto la possibilità di testare, questo per quanto riguarda la pulizia del vocale ed i bassi è stato il migliore in rapporto al prezzo ed alle dimensioni. Quindi, se vi piace la pulizia del suono e quella spinta in basso in più, andate sul sicuro con il Boomster go. E poi non dimentichiamoci che sono impermeabili ed antiurto,

Nota negativa, il fatto che questo speaker è stato creato apposta per stare “sdraiato”, mentre posizionato in verticale non sembra avere molta stabilità. Infatti, anche appoggiandolo su uno dei due lati dove sono posizionati i radiatori passivi, non sembra mantenersi in piedi molto bene. Ultima pecca, se cosi posso chiamarla, è data dalla mancanza di una porta USC-C.

Teufel Boomster Go è disponibile sullo store del sito di Teufel ad un prezzo scontato di circa 79,99 euro, o su Amazon.

