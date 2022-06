Recensione Speedlink VIRTAS: cuffie da gaming immersive

Speedlink è un’ azienda tedesca specializzata in prodotti da gaming. Abbiamo provato le cuffie Speedlink VIRTAS, headset dal suono immersivo

Parliamo spesso di Speedlink e dei suoi fantastici prodotti. Recentemente abbiamo avuto modo di recensire il sistema audio Speedlink Gravity RGB 2.1. Stavolta è il turno di un gaming headset che mi ha particolarmente colpito: Speedlink VIRTAS 7.1. Le cuffie, provate e testate a fondo per voi, mi hanno entusiasmato per la presenza di un suono che definirei immersivo, oltre che per il design e la robustezza dei materiali utilizzati. Il tutto ad un prezzo accessibile, offrendo un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. Scopriamole insieme!

Confezione e unboxing | Recensione Speedlink VIRTAS

La confezione si presenta accattivante e la copertina rispecchia perfettamente le caratteristiche del prodotto, sia visive che tecniche. La componente estetica che più mi ha colpito è la presenza del logo aziendale retroilluminato e multicolore. Nessuna sorpresa quindi per l’utente, che ritrova tutte le caratteristiche del prodotto sia sul fronte che sul retro della confezione. L’interno della confezione si presenta molto minimale, con solo le cuffie e un libretto d’istruzioni. Naturalmente è presente tutto ciò che serve per l’utilizzo, però trovare dei gadget aggiuntivi (ed a sorpresa) fa sempre piacere. Le Speedlink VIRTAS trasmettono l’audio grazie a un robusto cavo USB-A e un microfono flessibile.

Caratteristiche tecniche cuffie

Dimensione del driver: 50mm;

Banda di frequenza: 20Hz – 20kHz;

Impedenza: 32Ω;

SPL: 106dB ± 3dB a 1kHz;

Lunghezza del cavo: 2.2m;

Dimensioni: 190 x 200-220 x 95mm (W x H x D);

Peso: 318g (cavo incluso);

Caratteristiche tecniche microfono

Banda di frequenza: 100Hz – 16kHz;

Sensitività: -42dB ± 3dB a 1kHz;

Pickup pattern: omnidirezionale;

Materiali e design | Recensione Speedlink VIRTAS

Nonostante il costo delle cuffie non sia elevato, il gaming headset Speedlink VIRTAS si presenta con un design elegante e molto piacevole al tatto. I materiali plastici sono lisci e robusti e gli attacchi del cavo USB-A e del microfono sono ben protetti. Inoltre, il cavo risulta essere molto flessibile ma altrettanto resistente, capace di reggere anche strattoni involontari (e non!). Anche il plug USB-A è ben robusto e rivestito, e l’estetica non è stata di certo trascurata.

Ho trovato i padiglioni auricolari molto comodi, che garantiscono inoltre un ottimo isolamento ambientale anche con un volume di media intensità. Decisamente confortevole anche l’archetto superiore, ben imbottito e non crea alcun fastidio nemmeno dopo ore di ascolto. Grazie al peso leggero e alle ottime imbottiture, sembra davvero di non avere nulla sul capo. A differenza di altre tipologie di cuffie, i padiglioni non sono basculanti, ma grazie all’archetto, anch’esso in plastica rigida, che permette un’estensione di circa 5cm per lato, il gaming headset si presenta adattabile e versatile a ogni tipo di testa. La lunghezza del cavo è ottima per il PC Gaming e nel caso in cui il cavo risultasse troppo lungo, è possibile avvolgerlo nel comodo velcro abbinato. Il microfono a collo d’oca permette una regolazione dinamica secondo le proprie esigenze, ed è possibile disattivarlo direttamente da un interruttore presente sul cavo delle cuffie, dal quale è possibile anche regolare il volume dell’audio.

Le cuffie Speedlink VIRTAS sono di colore nero, con un accattivante logo aziendale retroilluminato sul padiglione auricolare e dai colori dinamici. Giocate spesso al buio e la luce del logo vi infastidisce? Non è un problema, perché accanto all’interruttore del microfono e presente un bottone che vi permetterà di spegnere la retroilluminazioine.

Un suono immersivo | Recensione Speedlink VIRTAS

Sicuramente il prodotto colpisce subito all’occhio, ma delle cuffie da gaming servono ad ascoltare l’audio! E quindi, come si sentono? Vista l’accessibilità di prezzo, ammetto che ero scettico sulla qualità del suono. Mi sono dovuto immediatamente ricredere. “Total Immersion” è lo slogan che utilizza l’azienda tedesca per pubblicizzare le cuffie, e non sbagliano. Definirei infatti il gaming headset Speedlink VIRTAS come un paio di cuffie dal suono immersivo. Ho utilizzato per diverso tempo le cuffie con Call of Duty: Warzone e mi sono ritrovato ad ascoltare un suono pulito e dettagliato. Ottime la fluidità degli effetti sonori ed il bilanciamento tra suono destro e sinistro. Anche i bassi sono molto presenti, permettendo di offrire il suono 7.1 dichiarato. Le cuffie si comportano anche molto bene nella visione di video e nell’ascolto di musica. L’audio continua a mantenere la sua prestazione anche a volumi elevati. Non da meno è il microfono, che offre all’ascoltatore un suono chiaro e ben distinto.

Gestione a 360° | Recensione Speedlink VIRTAS

Le cuffie Speedlink VIRTAS dispongono anche di un software di gestione scaricabile gratuitamente direttamente dal sito della casa produttrice. Il software si presenta molto semplice e minimale, offrendo la possibilità di gestire da app il volume dell’audio, sia delle cuffie che del microfono, ed il bilanciamento del suono tra i padiglioni auricolari. Nulla di eccezionale, è possibile effettuare le stesse operazioni con tanti altri software, però è gratuito ed è comunque un elemento che arricchisce il prodotto, già di alta qualità.

Conclusioni e prezzi

Le cuffie mi hanno colpito sia dal punto di vista estetico che, inaspettatamente, per la qualità del suono. Speedlink ci ha sempre offerto prodotti di qualità, quindi non mi aspettavo di certo il suono di un paio di cuffie entry level, ma nemmeno un audio così qualitativamente elevato. Inoltre il design è accattivante, senza in alcun modo trascurare la robustezza del prodotto e dei materiali. Mi sento di consigliarle sia al videogiocatore occasionale, sia a chi vive di gaming. Inoltre il prodotto è disponibile sul mercato alla cifra quasi irrisoria di 49,99€, il che lo rende particolarmente accessibile a chi cerca un suono di alta qualità ad un cifra accessibile.

E voi cosa ne pensate di queste cuffie Speedlink VIRTAS? Le acquisterete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.