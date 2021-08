Recensione SoundBlaster X4: versatilità come parola d’ordine

In questa recensione osserveremo da vicino la poliedrica e versatile Soundblaster X4: USB DAC con amplificatore per cuffia e SmartComms Kit

Chi necessita di una qualità audio eccelsa per film, giochi o semplice ascolto musicale, sicuramente già conosce bene il mondo delle DAC USB. In questo possiamo tranquillamente affermare che Creative gioca un ruolo da colosso indiscusso. I loro prodotti, infatti, hanno fatto breccia nel cuore di tanti con l’uscita della Soundblaster X4 e della sorella minore X3. Di seguito una recensione che spero possa farvi apprezzare pregi e difetti (non tanti!) di un prodotto che mi ha sorpreso soprattutto per versatilità e facilità d’utilizzo.

Confezione ed Unboxing | Recensione SoundBlaster X4

La confezione è già sintomo di qualità, e questo è un mantra che ormai mi accompagna da anni. La confezione del nuovo prodotto di casa Creative è sicuramente ben curata, con tante informazioni e tante indicazioni di utilizzo. All’interno della confezione troviamo il dispositivo hardware, con a corredo il cavo di alimentazione (usb-c/usb-a) e un cavo ottico. È presente, infine, anche tutta la manualistica.



photo5782919692082591244

photo5782919692082591245

Caratteristiche tecniche

Iniziamo dal peso, che si attesta poco superiore ai 380 grammi. Il processore audio è Sound Blaster Acoustic Engine, con Super X-Fi (vero motore di questo dispositivo). Le opzioni di ingresso principale sono l’uscita ottica, l’uscita altoparlanti Rear e una Centrale/Sub. Ingresso microfono esterno e un’uscita anteriore da 3,5mm.

L’amplificatore per cuffie ha impedenza supportata dai 32 ai 600 Ohm. Come tecnologie audio a bordo troviamo il CrystalVoice e lo ScoutMode. Come compatibilità, abbiamo l’imbarazzo della scelta: Windows, macOS, PS4 e PS5, Nitendo Switch e chi più ne ha più ne metta.

Tasti fisici

Parliamo ora un po’ dei tre tasti fisici sul dispositivo: “Microphone”,”Mode” e “SXFI”. Dal primo è possibile controllare l’ingresso microfononico. Quando il colore del led è verde, invece, sapremo che è attiva la funzione Audio Balance. Il tasto Mode posto al centro, invece, può colorarsi di tanti colori diversi. Il verde per esempio segnala l’attivazione dell’equalizzatore con SXFI (si accenderà ovviamente solo se l’SXFI è attivo). Il colore bianco, viola e blu notificheranno le modalità di default (rispettivamente musica, film e footstep enhancer). Tramite il tasto posto a destra, il SXFI, potrà essere spento (in caso di line-out con speaker) oppure di colore verde o arancione (verde se SXFI è attivo, arancione se è spento).

Il tasto centrale, il più grande, è una rotella cliccabile del volume. Estremamente comoda, dal feedback appagante e preciso. Il colore può essere blu per il Playback del volume, rosso per il volume del microfono oppure verde, arancione o ciano per l’audio balance. Tenendo premuto il pulsante a lungo si inizierà il processo di paring Bluetooth.

Esperienza d’uso | Recnesione SoundBlaster X4

Ho avuto modo di provare questo dispositivo non solo con le cuffie, ma anche con un sistema audio 2.1. A partire dall’installazione, davvero fulminea, fino alla facilità d’uso coniugata alla chiarezza dell’App dedicata per Windows. Una volta collegato tramite USB-C il prodotto viene riconosciuto dal software dedicato ed è subito pronto ad essere sfruttato in tutto e per tutto. Riconosco che la qualità audio è senz’altro superiore rispetto alla maggior parte delle schede audio interne, e questa peculiarità si fa ancora più importante quando si utilizzano cuffie collegate a PC o PS4.

Sì, anche con la PS4 ho utilizzato SoundBlaster X4, ovviamente mediante cavo ottico. Tra le impostazioni di suono ce ne sono tre di default: musica, film e footstep enhancer. Le equalizzazioni sono comunque personalizzabili al massimo e rendono l’esperienza d’uso veramente comoda e lineare.

Acoustic Engine

Direttamente dall’applicazione Creative è possibile intervenire su 5 variabili in Acoustic Engine. Surround per esempio permette di simulare altoparlanti virtuali intorno all’ascoltare. Oppure abbiamo Crystalizer che permette di ascoltare un brano musicale così come il compositore l’ha ideato.

Sempre all’interno dell’Acoustic Engine c’è la funzione Smart Volume. Questa permette di minimizzare in maniera intelligente gli sbalzi bruschi di volume modificando in modo automatico il livello del suono riprodotto. Ultima, ma non per importanza, abbiamo Dialog+ che migliora le voci di musica e film in maniera intelligente per una gamma vocale più nitida e chiara.

Scout Mode

Spesso e volentieri mi è capitato di utilizzarla, soprattutto su Warzone. Questa modalità è progettata per aiutare a sentire anche ciò che non è visibile ai nostri occhi: passi, parole e spari. Le caratteristiche acustiche sono gestite senza una rimodulazione esplicita delle frequenze. Tutto ciò serve a fornire un’esperienza di gioco completa.

Crystal Voice

Si tratta di una funzione che ho utilizzato per effettuare dei voice-over su alcuni video universitari. Permette di attivare varie funzioni tra cui Acoustic Echo Cancellation (che elimina l’eco che interferisce con le conversazioni), Smart Volume (di cui abbiamo parlato prima), Voice Morph (dalla quale è possibile utilizzare effetti molto carini direttamente al microfono) e un Equalizzatore con diversi preset interessanti.

Super XFI, Mixer e SmartComms Kit | Recensione SoundBlaster X4

Le funzioni che abbiamo elencato prima sono solo le pricipali. Ma come dicevo poc’anzi, la forza di questo prodotto è sicuramente la varietà di funzioni che lo rendono adatto davvero a tutti. A partire dal SmartComms Kit, che è una suite di funzionalità di comunicazione intelligente che aiuta a semplificare il modo in cui si comunica durante le chiamate online. Vi sono all’interno due funzioni: VoiceDetect (che permette di attivare e disattivare in maniera automatica il microfono mentre si parla), e NoiseClean che permette di ridurre i rumori di sottofondo statici da entrambi i capi di comunicazione.

Equalizzatore

Screen1

La funzione del Mixer è quella più scontata, ma a mio parere anche più completa ed omogenea. Vi sono due canali: Volume e Dispositivo. Da Volume potrete gestire monitoraggio, riproduzione e registrazione, mentre dal Dispositivo riuscirete a settare gli ingressi di uscita ottica e non.

Per non parlare del Super XFI, vera novità di questo SoundBlaster X4. Questa cattura l’esperienza di ascolto di un impianto di altoparlanti multipli in uno studio professionale e ricrea la stessa esperienza estesa all’interno delle nostre cuffie. Bisogna dirla tutta: il processo di accoppiamento di questa funzione è un po’ noioso; necessita di un abbinamento tramite App per smartphone a mio parere evitabile.

Conclusioni e prezzi | Recensione SoundBlaster X4

Siamo giunti alla fine di questa recensione che reputo abbia descritto a dovere questo prodotto. SoundBlaster X4 è sicuramente un prodotto che mi ha soddisfatto, dalla costruzione (plasticosa ma allo stesso tempo elegante), alle funzioni così disparate ed apparentemente sconnesse ma quanto mai collegate e utili per i più svariati utilizzi. Un’App che sicuramente merita un plauso per la chiarezza, la facilità d’utilizzo. Le uniche pecche riscontrate risiedono nel Super XFI, a mio parere abbastanza lungo da attivare ed utilizzare e nell’alta impedenza dell’uscita per cuffie che potrebbe avere un impatto negativo su cuffie con impedenze più basse.

Per il resto il prodotto vale assolutamente il prezzo che costa: circa 150€.