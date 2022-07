Recensione SmallRig Wave W1-C: il microfono per smartphone che non ti aspetti

In questo articolo andremo a vedere la recensione del Wave W1-C di SmallRig un microfono per smartphone che potrebbe sorprendervi. Fino a 100 metri di ricezione, un’autonomia che grazie alla sua dock di ricarica raggiunge le 30 ore, collegamento plug and play e molto altro ancora!

Che siate giornalisti d’assalto, aspiranti influencer o semplicemente amanti dei dispositivi tech questo Wave W1-C è il microfono che state cercando ma che ancora non sapevate di desiderare. Ovviamente non è tutto oro quel che luccica e qualche piccola pecca l’abbiamo riscontrata, nonostante questo possiamo ritenerci soddisfatti di questo piccolo ma potente dispositivo. Ne volete sapere di più? Ecco la nostra recensione!

Scheda tecnica | Recensione SmallRig Wave W1-C

Prima di entrare nel vivo di questa recensione è bene conoscere qualche dettaglio di questo dispositivo. Come vi abbiamo anticipato risulta piccolo e potente, ma svisceriamo qualche dato:

Bassa latenza di trasmissione (10ms)

di trasmissione (10ms) Distanza massima tra ricevitore e microfono 100 metri (senza ostacoli)

(senza ostacoli) Microfono Mems omnidirezionale

Monitoraggio bidirezionale e regolazione del guadagno per il controllo in tempo reale

e regolazione del guadagno per il controllo in tempo reale Ricevitore regolabile con angolazione fino a 90°

Connessione Plug and play

Connessione digitale 2.4G

Cinque ore di autonomia (che diventano trenta con la dock)

Design e confezione|Recensione SmallRig Wave W1-C

All’interno della confezione troviamo un ricevitore, il nostro microfono, un filtro antivento, una dock di ricarica, un cavo di ricarica “type-A to Type-C” e un manuale d’istruzioni. La confezione è quindi ricca e non manca davvero niente.

La stazione di ricarica come del resto anche il microfono, il filtro e il ricevitore, sono di un nero opaco che dona una discreta eleganza. Un punto di forza del device è sicuramente racchiuso nelle dimensioni. La dock entra tranquillamente in una tasca e il microfono, come il ricevitore, risulta discreto.

Gli scompartimenti della dock racchiudono tranquillante anche il filtro antivento in modo da essere sempre pronti ad ogni evenienza. Sul design non c’è molto da dire, si punta tutto sulla discrezione e funziona.

Test e funzionalità |Recensione SmallRig Wave W1-C

Abbiamo testato per circa tre settimane questo microfono cercando di diversificare il ricevitore e le situazioni di utilizzo. Dopo parecchie ore passate a registrare possiamo darvi un parere completo e obbiettivo.

La qualità di registrazione su smartphone è davvero impressionante. L’audio risulta cristallino e, sfruttando il blocco a clip, abbiamo potuto fermare il microfono alla nostra maglietta o camicia senza appesantirla. Una volta “indossato” vi dimenticherete totalmente di averlo addosso.

Come detto, abbiamo provato in diverse situazioni il microfono. Ci siamo divertiti a registrare qualche storia Instagram sia al chiuso che all’aperto. Nonostante diversi rumori di fondo e diverse distanze dal nostro smartphone non abbiamo mai riscontrato problemi di sorta. Ottima anche la possibilità di poter collegare una cuffia al microfono in modo da poter utilizzare il microfono anche per una chiamata.

Tutto purtroppo cambia però collegando il microfono a un PC fisso. Abbiamo infatti provato a registrare qualche frase attraverso un paio di programmi utilizzando la presa USB di tipo C posta sul frontale del nostro Corsair iCUE 5000T RGB. Nonostante sulla parte sinistra del microfono si possa alzare il volume di registrazione l’audio percepito risulta davvero molto basso. L’unica soluzione al problema è stata quella di avvicinare di molto il microfono alla bocca. Purtroppo però, così facendo, venivano registrati anche dei fastidiosi pop.

Per fare i nostri test abbiamo ad’esempio utilizzato Audacity per le registrazioni o Discord per le chiamate e il risultato è stato sempre abbastanza deludente. Ovviamente il microfono è stato studiato per l’utilizzo tramite smartphone ma che non funzioni a dovere anche con il PC è un vero e proprio peccato.

Chi dovrebbe acquistare questo SmallRig Wave W1-C?

In conclusione siamo davanti a un device che in mobilità non teme confronti. Una volta collegato al vostro smartphone vi si aprirà un mondo. Basta audio ovattato o troppo chiuso. La dock di ricarica offre un autonomia davvero infinita.

Se siete alla ricerca di un mezzo per migliorare l’audio dei vostri contenuti credo che questo device sia proprio quello che vi serve. Ovviamente il microfono punta a un’utenza che cerca il meglio e il prezzo non è molto basso ma nel complesso per la qualità del microfono, la tecnologia racchiusa e gli accessori in dotazione lo giustificano alla grande.

Come detto siamo rimasti delusi dall’utilizzo su PC ma ribadiamo il concetto che questo SmallRig Wave W1-C è pensato e progettato per fare altro.