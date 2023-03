Recensione ROG Harpe Ace Aim Lab Edition: un mouse preciso e potente

In questa recensione parleremo del nuovo mouse di Asus, il ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, dal design semplice e dalle ottime prestazioni

Asus ROG e Aim Lab hanno collaborato per migliorare il livello di gioco degli esports con l’uscita del mouse gaming wireless ROG Harpe Ace Aim Lab Edition. Questo mouse, leggerissimo vantando soli 54 grammi, è stato specificamente progettato per i professionisti e gli aspiranti del gaming. Inoltre, il mouse include la funzione Aim Lab Settings Optimizer che valuta e analizza le prestazioni del giocatore per trovare la migliore combinazione di impostazioni personalizzate, basate sui suoi punti di forza. Non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo a vederlo da vicino.

Unboxing e prime impressioni | Recensione ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

La confezione è da sempre il biglietto da visita dell’azienda. All’interno della colorata confezione troviamo il mouse, un USB Dongle con il relativo extender, un Paracord e tutta la manualistica. A corredo sono presenti anche tre piedini per il mouse e un tape-set che assicura extra grip al mouse.

Il mouse si presenta davvero bene, comodissimo da utilizzare, estremamente leggero pur mantenendo una certa solidità. L’illuminazione standard è decisamente buona, ovviamente rimane totalmente personalizzabile dall’app dedicata che vedremo più avanti. La missione dell’azienda è stata quella di collaborare con diversi ingegneri e gamer per raggiungere quel difficilissimo equilibrio tra precisione, comodità e prestazioni. A primo impatto il risultato è stato ampiamente raggiunto.

Caratteristiche tecniche

Di seguito una carrellata di quelle che riteniamo essere le caratteristiche tecniche di maggiore importanza.

Tre tipologie di connessione (USB 2.0 (da TypeC a TypeA), Bluetooth 5.1, RF 2.4GHz)

Sensore ROG AimPoint

Risoluzione 36000 DPI

Accelerazione massima 50G

Pulsanti D\S ROG 70M Mechanical Switch

5 pulsanti

Compatibilità con AuraSync

L’autonomia dichiarata è di 90 ore senza illuminazione, mentre 79 con l’illuminazione di default. Il mouse è compatibile sia con Windows 10 che con Windows 11, e vanta un software di gestione: Armoury Crate.

Esperienza d’uso e funzioni principali | Recensione ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Il ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è un mouse da gioco eccellente che offre un’esperienza d’uso unica e altamente personalizzabile. Questo mouse è stato progettato per fornire prestazioni di gioco superiori e una sensazione di comfort durante le sessioni di gioco prolungate. Personalmente, mi sono trovato benissimo usando questo mouse grazie alla sua forma ergonomica e alla sua superficie antiscivolo che ha migliorato la presa del mouse. La rotella di scorrimento è liscia e precisa, il che rende la navigazione web o la scelta di armi in gioco molto fluida.

Le funzioni principali del ROG Harpe Ace Aim Lab Edition includono un sensore ottico ad alta precisione con una sensibilità massima di 16.000 DPI e una frequenza di aggiornamento di 1000 Hz, che consente un tracciamento estremamente preciso e una risposta rapida alle azioni del mouse. I cinque pulsanti programmabili consentono di personalizzare le impostazioni in base alle esigenze specifiche del gioco, mentre l’illuminazione RGB personalizzabile rende il mouse esteticamente accattivante.

Un’altra caratteristica interessante del ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è la sua memoria integrata che consente di salvare fino a cinque profili di gioco personalizzati. Ciò significa che è possibile portare con sé le proprie impostazioni preferite ovunque si vada, senza la necessità di riconfigurare il mouse per ogni gioco. Abbiamo utilizzato il mouse sia in giochi particolarmente frenetici come Warzone 2, sia nel classico lavoro d’ufficio quotidiano. Il mouse si comporta sempre egregiamente e gli unici aspetti che possono in qualche modo scalfirne la reputazione sono relativi alla forma ed al prezzo. La forma, ergonomica ed estremamente comoda per mani medie come le mie, potrebbe risultare un po’ piccola per delle mani più grandi. Per quanto concerne il prezzo, sebbene il mouse abbia prestazioni superiori alla media e una vasta gamma di funzionalità, il prezzo potrebbe essere un fattore limitante per alcuni utenti.

Software dedicato

Il ROG Harpe Ace Aim Lab Edition viene fornito con il software Armoury Crate, che consente di personalizzare il mouse e gestirne le impostazioni in modo facile ed efficiente. Il software è facile da usare e consente di modificare la sensibilità, la risoluzione, la velocità del cursore e altre impostazioni del mouse. Inoltre, Armoury Crate offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, come la possibilità di assegnare macro ai pulsanti, modificare l’illuminazione RGB e salvare le impostazioni preferite del mouse.

Armoury Crate offre anche una funzione di sincronizzazione RGB con altri prodotti ROG, permettendo di personalizzare l’illuminazione del mouse insieme a quella degli altri componenti del proprio setup, creando un’esperienza visiva unica.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer è uno strumento che aiuta a ottimizzare le impostazioni di gioco in Aim Lab. Questo strumento analizza la configurazione hardware del computer e consiglia le impostazioni più adatte per massimizzare le prestazioni del gioco e migliorare l’esperienza di gioco. In accoppiata col mouse Harpe Ace, inoltre, Aim Lab Settings Optimizer può anche aiutare a determinare quali sono i punti di forza dell’utilizzatore, consigliando delle impostazioni. Sarà persino in grado di analizzare le abitudini di gioco suggerendo le impostazioni più adatte al proprio stile.

Conclusioni e prezzo | Recensione ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Siamo arrivati alla conclusione di questa recensione che ci ha sicuramente fatto scoprire un top di gamma assoluto in fatto di mouse. ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è un mouse da gioco eccellente che offre una vasta gamma di funzioni avanzate e un’esperienza d’uso altamente personalizzabile. Grazie al sensore ottico ad alta precisione, alla frequenza di aggiornamento rapida e ai cinque pulsanti programmabili, questo mouse offre prestazioni superiori e una risposta rapida alle azioni del gioco. Inoltre, il software Armoury Crate consente di personalizzare facilmente il mouse e di gestire le impostazioni del dispositivo.

Sicuramente il prezzo non è dei più contenuti, ma è comunque giustificato dall qualità dei materiali, dal design ricercato e dall’ingegnerizzazione. Un prodotto che sicuramente ci sentiamo di consigliare quando non si vuole badare a spese, quando si vuole solo il top sul mercato. Per molti altri, invece, sarà un possibile regalo di compleanno o un upgrade al proprio setup.

Cosa ne pensate di questo mouse? fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.

8.7 PRECISO E POTENTE Punti a favore Design ergonomico

Design ergonomico Funzioni personalizzabili

Funzioni personalizzabili Software maturo e funzionante

Software maturo e funzionante Caratteristiche tecniche TOP Punti a sfavore Poco adatto a mani grandi

Poco adatto a mani grandi Prezzo