Recensione Roccat Burst Pro Air: un mouse per gli amanti delle performance

In questa recensione parleremo del Roccat Burst Pro Air, mouse che ci ha convinto per la maturità e per le prestazioni che sa offrire

Siamo sempre alla ricerca di mouse leggeri, affidabili e che come si suol dire “scorrano bene”. Quando abbiamo avuto la possibilità di recensire il nuovo mouse di casa Roccat non abbiamo indugiato un istante. Non appena è arrivato in redazione ci siamo precipitati nell’unboxarlo e metterlo subito alla prova. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo subito al sodo.

Confezione e unboxing | Recensione Roccat Burst Pro Air

La scatola è da sempre il biglietto da visita dell’azienda, Roccat lo sa bene e per questo sforna sempre prodotti con confezioni molto curate. Questa non fa eccezione, in cartoncino nero con tuttele informazioni a disposizione e un’immagine molto bella del mouse illuminato. All’interno della confezione troviamo, ben protetto, il mouse con il dongle USB, e un cavo USB-C/USB-A. Ovviamente, a completare la dotazione, il classico libretto d’istruzioni.

Caratteristiche tecniche

Iniziamo col parlare di alcune caratteristiche, le più importanti. Il peso è di circa 81 grammi, che diventano circa 83 quando il dongle USB è all’interno della sede del mouse. È possibile utilizzare il mouse in due diverse modalità:

2.4 GHz tramite il dongle in dotazione

tramite il dongle in dotazione Bluetooth 5.2

Un notevole passo in avanti è stato fatto anche in termini di elettronica interna, dove troviamo il sensore Pixart PAW 3370 che consente di arrivare ad una risoluzione di 19000 punti per pollice. Il pannello di cui è vestito il mouse fa trasparire dei led RGB che possono riprodurre fino a 16.8 milioni di colori. Il cavo all’interno misura 1.8 metri.

Solo altri due particolari importanti; il primo riguarda l’adozione degli switch proprietari Titan Optical, e il secondo l’autonomia. Infatti questo Roccat Burst Pro Air ha un’autonomia di circa 100 ore e in soli dieci minuti di ricarica sarà in grado di fornire cinque ore di autonomia.

Design e utilizzo | Recensione Roccat Burst Pro Air

Non appena estratto dalla confezione si devono subito rimuovere le due plastiche che coprono i due pattini in PTFE. Lo scorrimento sul tappetino è veramente ottimo e in tutti i nostri test il mouse è apparso veramente preciso ed affidabile. Anche esteticamente il mouse risulta veramente appagante, sia da spento che da illuminato. L’ergonomia è veramente buona, i materiali utilizzati sono anch’essi di buona qualità pur essendo ovviamente di plastica. Si avverte solidità, non si registrano né flessioni né scricchiolii dei materiali durante l’utilizzo.

Il sensore garantisce fino a 400 IPS di tracciamento e personalmente ho trovato comodissima la doppia possibilità di connessione. Infatti ho utilizzato il dongle per la connessione al PC fisso, mentre tramite Bluetooth ho collegato il mouse al PC portatile in maniera da poter cambiare quasi instantaneamente tra i due dispositivi.

Applicazione dedicata | Recensione Roccat Burst Pro Air

Passiamo ad uno dei veri punti forti di questo mouse, il software dedicato. Parliamo infatti di ROCCAT Swarm, dal quale è possibile veramente personalizzare e controllare quasi ogni parametro del mouse. È chiaramente possibile impostare delle macro, si ha anche la funzione EasyShift+ dal quale si potrà assegnare una funzione specifica ad un tasto.

light

tasti

Sempre dall’applicazione è possibile gestire singolarmente i 5 profili che è possibile creare, personalizzare e intercambiare (mediante al tasto posto al di sotto del mouse). Pochi blocchi dell’applicazione non hanno però mai influito negativamente con l’esperienza d’uso. Infine, totale controllo sul sistema d’illuminazione, sulla batteria residua (compreso il pulsante per mettere il mouse in risparmio energetico).

avanz

impost

Conclusione e prezzo

Roccat Burst Pro Air mi ha particolarmente convinto in termini di tecnologia, materiali, design e prestazioni. Qualche pecca c’è, a partire dai pochi tasti a disposizione (anche se personalmente non mi è pesato più di tanto), e dall’impossibilità allo stato attuale di impostare uno spegnimento automatico dopo minuti di inattività (di questo mi riservo la correzione se verrà implementato). L’interfaccia dell’applicazione è un po’ datata ma in ogni caso utile e ben fatta.

Il prezzo del mouse è di circa 99€, a mio parere in linea con lo standard del mercato. In linea, soprattutto, con la qualità del prodotto che vi porterete a casa. Voi cosa ne pensate di questo Roccat Burst Pro Air? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.