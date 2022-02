Recensione Razer Kaira Pro PS5: tra le migliori cuffie aptiche provate

Oggi proviamo una tra le cuffie più amate ed acquistate, parliamo delle Razer Kaira Pro, cuffie aptiche che mi hanno davvero convinto

La fortuna di essere un recensore è sicuramente quella di potersi confrontare con cuffie sempre nuove. Avere la possibilità di mettere le mani su prodotti nuovi e poter toccare con mano l’evoluzione tecnologica che c’è alle spalle. Da qualche settimana ho avuto il piacere di provare le nuove Razer Kaira Pro PS5, dopo aver provato qualche mese fa le Kraken V3 Hypersense. Due cuffie sicuramente non entry-level ma che a prezzi contenuti riescono a cambiare radicalmente l’esperienza di gioco. Quest’oggi ci focalizziamo sulle Kaira Pro PS5, che ho trovato leggermente più complete e mature delle sorelle minori.

Confezione e unboxing | Recensione Razer Kaira Pro PS5

Razer è sicuramente tra i brand più importanti nel panorama mondiale e le sue confezioni sono delle vere opere d’arte. Anche questi dettagli, agli occhi di chi ci lavora, sono veramente sintomo di qualità e professionalità. All’interno della confezione si trovano le cuffie sicuramente ben protette, tutta la manualistica, il microfono estraibile, un piccolo cavo di ricarica USB-C e i classici adesivi Razer.

Caratteristiche tecniche

Di seguito un piccolo resoconto delle caratteristiche tecniche principali di questa versione per PS4/PS5/PC.

Risposta in frequenza : 20 Hz – 20k Hz

: 20 Hz – 20k Hz Impedenza : 32 Ω a 1 kHz

: 32 Ω a 1 kHz Sensibilità (a 1 kHz): 108 dB

(a 1 kHz): 108 dB Driver : 50 mm, con magneti al neodimio

: 50 mm, con magneti al neodimio Diametro auricolare interno : larghezza 45 mm/lunghezza 65 mm

: larghezza 45 mm/lunghezza 65 mm Cuscinetti auricolari ovali : progettati per coprire completamente l’orecchio con fresco tessuto e morbida similpelle, per comfort e feedback aptici ottimizzati

: progettati per coprire completamente l’orecchio con fresco tessuto e morbida similpelle, per comfort e feedback aptici ottimizzati Tipo di connessione : wireless tramite dongle Type-C/Bluetooth

: wireless tramite dongle Type-C/Bluetooth Portata collegamento wireless : 10 m / 30 piedi

: 10 m / 30 piedi Frequenza wireless : 2,4 GHz

: 2,4 GHz Durata della batteria: fino a 20 ore (con illuminazione Chroma/funzionalità aptiche)/50 ore (senza illuminazione Chroma/funzionalità aptiche)

Primo utilizzo e considerazioni | Recensione Razer Kaira Pro PS5

Partiamo anzitutto dalla comodità di queste cuffie: il tessuto di similpelle avvolge l’orecchio senza appesantirlo, raramente provata una tale comodità anche dopo sessioni di gioco lunghe. I pulsanti presenti nella cuffia permettono un controllo totale del dispositivo. Il dispositivo è comunque pensato non esclusivamente per il gaming ma per un’integrazione ampia che permette di coprire più aspetti della vita “alla scrivania” di una persona.

Per questo motivo Razer Kaira Pro vanta Bluetooth 5, oltre alla connessione con il dongle che permette di commutare in un click l’audio proveniente dalla console di gioco e dal proprio smartphone. Dall’applicazione, veramente molto completa, matura e di facile utilizzo, è possibile comunque impostare una modalità di “non disturbare” in maniera tale da non ricevere avvisi di chiamata provenienti dallo smartphone durante le sessioni di gioco.

Un paragrafo futuro sarà dedicato alla tecnologia aptica, ma prima concentriamoci sulle cuffie, sui tasti che sono presenti sui padiglioni. Troviamo due rotelle: volume gioco e volume microfono. Questa l’ho trovata una genialata che in poche cuffie posso dire di aver trovato. Aldilà dell’importanza di poter gestire separatamente i due volumi, quante volte è capitato di avere un volume esagerato in cuffia e di ritrovarsi ad urlare cercando di superare il volume che si ascolta in cuffia? Benissimo, questo problema viene totalmente superato in quanto col volume del microfono avrete la vostra voce direttamente in cuffia permettendovi di parlare a bassa voce. L’input-lag della vostra voce sarà praticamente nullo, quindi non preoccupatevi di possibili ritardi fastidiosi.Oltre alle due rotelle troviamo il tasto di accensione/spegnimento e quello per cambiare la sorgente audio oltre a quello per le funzioni aptiche.

Funzioni aptiche

A differenza dei driver aptici tradizionali presenti nei dispositivi dell’ultimo decennio, Razer HyperSense offre funzionalità aptiche dinamiche e intelligenti che riproducono vibrazioni realistiche e naturali e assicurano informazioni posizionali accurate mentre giochi. Non so esattamente per quale motivo, magari mi confronterò con Razer sulla questione, ma ho trovato in queste cuffie una maturità maggiore di queste funzioni aptiche rispetto al modello Kraken V3 che monta esattamente gli stessi driver. Devo dire che non sono mai stato un amante di questa funzionalità, però in queste cuffie l’ho davvero apprezzata, sempre però al più basso livello di intensità (con gli altri livelli effettivamente si potrebbe avvertire qualche fastidio, ma sono gusti!).

Come si sentono? | Recensione Razer Kaira Pro PS5

La qualità audio è sicuramente top, c’è poco da dire. Personalmente, non avendo a disposizione una PS5, mi sono accontentato di provarle con PS4 e smartphone. Tra l’altro, da segnalare la differenza nella versione Xbox che è rappresentata dalla presenza del dongle che permette di renderle compatibili con tutti gli smartphone con USB-C. Anche la riproduzione musicale wireless è davvero qualitativamente elevata. Da segnalare comunque nella riproduzione musicale le funzioni aptiche totalmente fuori contesto che, comunque, possono essere prontamente disattivate dal tasto sul padiglione delle cuffie stesse.

Le cuffie non possono essere definite flat, in quanto un accento sui bassi è stato dato (come è giusto che sia, essendo prima di tutto cuffie da gaming) ma rimangono comunque con un’equalizzazione neutra che permettono un ascolto piacevole di ogni contenuto possibile. Sempre dallo smartphone, scaricando l’app Razer è possibile modificare il preset di equalizzazione tra quattro possibilità (amplificato, bassi, FPS e quello di default) che poi possono comunque essere intercambiati dal tasto presente sul padiglione (ci sarà una voce che avviserà dell’avvenuta modifica).

Conclusioni e prezzi | Recensione Razer Kaira Pro PS5

Ho trovato un paio di cuffie veramente adatte ad ogni uso, dal gaming sfrenato alle chiamate di lavoro. Bilanciano e spaziano perfettamente da un ambito all’altro mantenendo qualità e comodità d’uso. Un paio di cuffie che ho veramente apprezzato per estetica, possibilità di personalizzazione (dell’audio ma anche dei colori avendo dei led RGB personalizzabili dall’App) e per qualità dei materiali. Un’applicazione matura, funzioni aptiche utilizzabili e godibili in relazione ovviamente ai gusti personali e un bilanciamento audio che ne permette un utilizzo a 360 gradi.

Il prezzo non è sicuramente un alleato di queste cuffie, costando quasi il doppio delle sorelle per Xbox. È chiaro che le novità ci sono e si fanno sentire, sta a voi capire se spendere questa cifra per queste cuffie. Da parte mia, sicuramente, un consiglio ed un incentivo nel dirvi che se deciderete di farlo, vi troverete per le mani un prodotto che vale i soldi spesi e che non vi lascierà delusi. Voi avete provato queste Razer Kaira Pro PS5? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.