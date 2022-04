Recensione QNAP TVS-675: il NAS per piccole aziende

In questa recensione parliamo di QNAP TVS-675, un NAS davvero potente e versatile che si rivolge alle piccole e medie aziende che hanno necessità di mantenere una copia locale dei dati, ma anche molto di più

Ritorniamo con una recensione di un NAS, questa volta il QNAP TVS-675. Si tratta di un dispositivo che non si rivolge certamente all’uso domestico, dove sarebbe sovradimensionato. Questo NAS è invece adatto alle piccole aziende che non necessitano di grandi server, ma nemmeno vogliono affidarsi ad un servizio in cloud per evitare di mandare in rete dati sensibile. Questo NAS ha tante funzionalità utili, che analizzeremo in questa recensione.

Recensione QNAP TVS-675: scheda tecnica

CPU : ZhaoXin KX-U6580 8-core 2.5GHz processor, x86-64

: ZhaoXin KX-U6580 8-core 2.5GHz processor, x86-64 GPU : ZhaoXin C-960 Graphics

: ZhaoXin C-960 Graphics Motore di crittografia : AES-NI con Transcodifica hardware accelerata

: AES-NI con Transcodifica hardware accelerata Memoria di sistema : 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB)

: 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) Memoria massima : 64GB (2 x 32 GB), 2 DDR4 SO-DIMM

: 64GB (2 x 32 GB), 2 DDR4 SO-DIMM Memoria Flash : 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio)

: 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) Alloggiamenti : 6 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5”

: 6 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” Compatibilità : Dischi rigidi SATA da 3,5”, Dischi rigidi SATA da 2,5”, Dischi allo stato solido SATA da 2,5”

: Dischi rigidi SATA da 3,5”, Dischi rigidi SATA da 2,5”, Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Sostituzione a caldo : Sì

: Sì M.2 Slot : 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 or SATA 6Gb/s slots

: 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 or SATA 6Gb/s slots Supporto accelerazione cache SSD : Sì

: Sì Porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) : 2, con opzionale 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M)

: 2, con opzionale 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) Slot PCIe : 2x PCIe Gen 3 x4

: 2x PCIe Gen 3 x4 Porta USB 3.2 Gen 1 : 2

: 2 Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) : 2 x Type-A

: 2 x Type-A Uscita HDMI : 1x HDMI 2.0 (fino a 3840 x 2160 a 60Hz)

: 1x HDMI 2.0 (fino a 3840 x 2160 a 60Hz) Dimensioni (A x L x P) : 188,2 × 263,9 × 280,8 mm

: 188,2 × 263,9 × 280,8 mm Peso (Netto) : 6,2 kg

: 6,2 kg Consumo energetico: Modalità operativa, tipica 60.794 W

Recensione QNAP TVS-675: design e costruzione

Essendo un prodotto dedicato al mondo professionale, non ci aspettiamo di certo un piccolo box da tenere sulla scrivania. Le dimensioni e il peso del prodotto rendono necessario uno spazio appropriato. Il design è quello di un prodotto che deve rimanere chiuso in un ufficio, lontano dal pubblico. Però tutto sommato rimane elegante e certamente sobrio. Gran parte delle porte le troviamo sul retro, mentre davanti abbiamo solo una porta USB dotata di pulsante per la clonazione dei dati in modo immediato. Diversi LED di stato segnalano lo stato del dispositivo e dei dischi, assieme ai segnali sonori.

La costruzione è prevalentemente in plastica, all’esterno anche abbastanza solido tutto sommato. La qualità dei carrelli per i dischi fissi invece l’abbiamo trovato sotto la media. Il materiale con cui sono costruito non è il massimo, inoltre non si riesce facilmente ad innestare il carrello nella guida, con il risultati che il disco non riesce a beccare correttamente i pin del connettore. Essendo che comunque non dovremo aprire gli slot tutti i giorni, possiamo accettarlo. Il NAS durante il funzionamento rimane fresco ed abbastanza silenzioso grazie alle 3 ventole posteriori.

Recensione QNAP TVS-675: software e interfaccia grafica

Gran parte delle attività vengono gestire dall’interfaccia web accessibile tramite indirizzo IP o tramite l’app ufficiale (che espone anche alcune funzionalità di base). L’interfaccia grafica ricorda quella vista su altri NAS, a metà tra un tablet ed un PC. La home è dominata dalla varie app installate. Sopra troviamo invece una barra degli strumenti, mentre a destra appariranno delle notifiche pop-up. In altro a sinistra invece abbiamo le varie schede con le applicazioni in esecuzione.

Il sistema operativo QTS è molto semplice da gestire e rende l’utilizzo abbastanza intuitivo. Vengono esposte direttamente le funzionalità più semplice e utili, ma poi andando a cercare si può accedere a funzionalità di livello più avanzato. Dal tab “Archiviazione e snapshot” possiamo ad esempio gestire i dischi scegliendo la configurazione RAID, creando e modificando partizioni, ridondando i dati creando backup e snapshot e molto altro. Le procedure sono guidate e semplici da utilizzare anche se non manca spazio alla personalizzazione.

Caricare i file utilizzando il file manager è semplicissimo: basta un drag and drop. Abbiamo testato le prestazioni in due situazioni: una cartella con un grande numero di file di medie dimensioni e un grande file. Utilizzando una connessione cablata, abbiamo raggiunto in media circa 50 MB/s nel primo caso e circa 80 nel secondo. Se usiamo invece una grande quantità di piccoli file, la velocità scende attorno a 20-30 MB/s. Naturalmente è anche possibile mappare i volumi del NAS in rete per poter accedervi direttamente dal file system del nostro PC, come se fosse una normale cartella. In questo modo potremo usarlo per estendere lo storage di un PC o di un server. Con myQNAPcloud inoltre potremo anche accedere alle funzionalità del NAS tramite la rete, quindi in qualsiasi punto del globo ove sia disponibile una connessione ad Internet.

Recensione QNAP TVS-675: uno sguardo alle funzionalità

Questo prodotto offre talmente tante possibilità, ampliate ulteriormente dal ben fornito app store, che sarebbe impossibile provarle e raccontarvele tutte in questo articolo. Abbiamo quindi selezionato alcune funzionalità tra le più interessanti.

Qtier: lo storage intelligente

Se utilizzerete QNAP TVS-675 come uno strumento molto dinamico che sarà soggetto a molte operazioni di lettura e scrittura, allora questa funzionalità sarà davvero utile. In sostanza Qtier permette di creare un volume di memoria ibrido che combina la velocità di un SSD alla capienza di un HDD. Se abbiamo almeno un SSD e un HDD all’interno del nostro NAS, possiamo creare uno storage pool ibrido. Il sistema allocherà automaticamente i dati che vengono utilizzati più di frequente nell’SSD che è più veloce, mentre sposterà quelli inutilizzati nel più capiente ma lento HDD. L’effetto di questo sistema è ben visibile quando si lavora su grandi quantità di file, utilizzati in modo dinamico.

QuTS hero: il sistema operativo pensato per le aziende

Su QNAP TVS-675 è possibile eseguire anche un upgrade del sistema operativo, detto QuTS hero. Questa versione include funzionalità più avanzate, pensate appositamente per un uso professionale. Lo ZFS su cui è basato permette di accedere velocemente a grandissime quantità di dati, grazie all’elevata efficienza di compressione con algoritmo LZ4 e al filesystem a 128 bit che consente di gestire cartelli di dimensione fino a 1 Petabyte. Grazie alla tecnologia SnapSync potremo anche eseguire snapshot dello stato del dispositivo in tempo reale senza interferire con le operazioni di lettura e scrittura.

Altre funzionalità includono il WORM Auto-committing che permette di creare delle cartelle dove si possono solo scrivere nuovi file, senza avere la possibilità di modificare o eliminare quelli esistenti. Oppure la migrazione live delle VM che permette la continuità di utilizzo dei servizi del NAS anche durante la manutenzione. Infine abbiamo anche WPA2 Enterprise per una elevata sicurezza. Per installare QuTS hero su QNAP TVS-675 dovrete collegarsi al centro download ed eseguire la procedura di aggiornamento manuale.

Centro multimediale

Il NAS offre diverse funzionalità per utilizzarlo come centro multimediale per conservare e visualizzare i propri contenuti come foto, video e musica. Diciamo che non è il target principale di QNAP TVS-675 che sarebbe sovradimensionato per questo utilizzo. Esistono prodotti più adatti in commercio. Tuttavia non viene preclusa questa funzionalità. Si possono visualizzare i contenuti direttamente nel file manager oppure tramite applicazioni dedicate.

Grazie alla porta HDMI sarà possibile anche fare lo streaming diretto su un monitor o una TV. Ma c’è anche la possibilità di sfruttare il DLNA per una connessione completamente wireless direttamente alla smart TV o tramite dispositivi come Chromecast. Grazie alle applicazioni mobili inoltre potremo accedere in qualsiasi momento ai nostri contenuti.

L’app store

Come anticipato lo store include decide e decine di app utilissime. Ci sono applicazioni legate al mondo dei database, linguaggi di programmazione e strumenti di sviluppo, streaming multimediale, web hosting, domotica e sicurezza (infatti il NAS può connettersi anche alle videocamere per la sicurezza) e molto altro.

Noi abbiamo provato alcune funzionalità che è difficile trovare su altri prodotti, come la possibilità di creare una macchina virtuale remora basata su Linux Ubuntu, funzionante e completa al 100%. Bisogna dire che l’usabilità dipende molto dalle impostazioni e dalla velocità della vostra connessione. Comunque si tratta di un sistema utilizzabile almeno per operazioni veloci e basilari. Naturalmente si avrà accesso anche ai dati memorizzati nel test. Abbiamo lanciato un Geekbech 5 per avere un riscontro delle potenzialità della VM, impostando 4 core e 4 GB di RAM come risorse.

Conclusioni

Su QNAP TVS-675 si potrebbe scrivere un’enciclopedia. Più che un NAS, ormai possiamo parlare di un piccolo server. Il target principale di questo prodotto rimane comunque la gestione di grandi quantità di dati, rivolgendosi soprattutto a piccole aziende e professionisti. Grazie anche a QuTS hero possiamo superare i limiti dei normali SO e gestire enormi quantità di dati in modo intelligente. Dal punto di vista software, abbiamo quindi un ottimo prodotto. Anche l’hardware è buono, ma avremmo preferito vedere un po’ di qualità in più sulla costruzione.

Abbiamo apprezzato molto l’accessibilità di questo NAS grazie alla sua semplicità d’uso che non però non obbliga a rinunciare alla flessibilità. Sia utenti esperti che principianti riusciranno ad essere soddisfatti. Il prezzo di circa 1000 euro (esclusi i dischi) è un pochino elevato forse. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!