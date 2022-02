Recensione PurePower 11FM 1000W: Be Quiet! punta in alto

Recensione PurePower 11FM 1000W. Be Quiet! Amplia la gamma di PSU, in particolare della fascia top, sfornando nuovi modelli da 850W e 1000W per i più esigenti

Un po’ di mesi fa vi avevamo fatto conoscere uno, dei tre modelli che allora Be Quiet! aveva presentato sul mercato, si trattava del modello targato 750W, che ci aveva positivamente sorpreso per la sua grande malleabilità e resistenza al carico. Ci eravamo dunque lasciati con una promessa da parte del produttore tedesco, quella che sarebbe approdato nel mercato con nuove soluzioni della stessa famiglia, alzando ancor più l’asticella, ed oggi, siamo qui a parlarvi proprio del modello da ben 1000W.

Presentati i nuovi modelli da 850W e 1000W, rivisti internamente, con componentistica di prima classe, e nascono per offrire il meglio ai più esigenti, supportando le configurazioni più impegnative.

Abbiamo il modello BN325, in super anteprima proprio per farvelo conoscere, qualche giorno fa vi avevamo infatti annunciato il lancio. Il nuovo modello ha un obiettivo, essere completamente modulare, supportare appieno operazioni di overclock, che sappiamo essere tipiche delle configurazioni più potenti. Pure Power 11FM 1000W è un modello 80 PLUS Gold, Dual Rail per la 12V, dunque una stabilità di erogazione garantita, e molto altro, che scoprirete nella recensione completa.

Be Quiet! punta in alto | Recensione PurePower 11FM 1000W

In confezione troviamo la tipica ed ormai solida qualità a cui Be Quiet! ci ha abituati. Abbiamo un connettore da 24/20-pin ATX da 550mm, due cavi da 8/4-pin EPS/ATX da 12V da 600mm, due connettori 8/6-pin PCIe da 500mm e 150mm rispettivamente, un cavo SATA/MOLEX e due SATA classici. Abbiamo poi una ventola da 120mm di tipo fluid bearing, che assicura un range di rumorosità che dovrebbe ballare nel range tra 32.1 dB(A) e 23.6 dB(A).

È realizzato in alluminio con una grande qualità costruttiva assolutamente premium, come anche gli ingressi per i cavi, di ottima qualità. Ed il design, seppur semplice, non dispiace affatto. L’ingresso dei cavi è perfetto, come anche l’estrazione, che non risulta difficoltosa come purtroppo non di rado capita con PSU di fascia minore. Il nuovo prodotto è dotato di cavi piatti e neri per tutti i collegamenti comuni mentre di un cavo di alimentazione ATX 20 + 4 pin con una guaina nera. L’alimentatore ha delle dimensioni pari a 160mm x 150mm x 86mm. Questa PSU però, non dispone di un connettore di alimentazione PCIe 5.0, ma al momento non lo vedremo, dovrebbe essere uno standard che dovrebbe essere utilizzato con le schede grafiche di fascia alta di prossima generazione, tutto in divenire.

Ad accompagnare l’alimentatore i sistemi di protezione circuiteria come OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP e la garanzia di 5 anni. Un’efficienza quella del Pure Power 11 FM 1000W che sfiora il 93%, con avanzati sistemi di regolazione del voltaggio operativo come LLC, SR e DC-to-DC. Questo assicura un funzionamento affidabile con l’attuale generazione di processori e schede grafiche, ma soprattutto stabilità sotto carico estrema. Be Quiet! con questo modello promette la capacità di utilizzare quasi il 100% della capacità massima, (di 1000W) usando le due piste da 12V, con una potenza di 5V e 3.3V fornita da convertitori DC-to-DC. Questo fornisce agli utenti un’uscita di potenza stabile, un’efficienza ottimale e fino a 120W di potenza con i circuiti da 5V e 3.3V. Con condensatori, ovviamente giapponesi.

Test Bench utilizzata per la recensione di PurePower 11FM 1000W

Motherboard: Gigabyte Z690 Aorus Pro

Gigabyte Z690 Aorus Pro CPU: Intel i5-12600K

Intel i5-12600K Case: Be Quiet! Pure Base 500DX

Be Quiet! Pure Base 500DX SSD: XPG SPECTRIX S20G

XPG SPECTRIX S20G Ram: Corsair Dominator Platinum RGB DDR5

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 Scheda Video: Nvidia GTX 2080 MSI Ventus

L’alimentatore, testato con questa build, si è mostrato un ottimo PSU da tutti i punti di vista, molto coerente soprattutto per quanto concerne la sua rumorosità, che è in linea con quanto dichiarato dalla società. La sua modularità permette un’installazione pulita e veloce, e la struttura dei cavi è molto solida, compresa la loro qualità. L’alimentatore ha retto alla perfezione ogni condizione di utilizzo, sia durante l’esecuzione di vari benchmarks, sia durante programmi di Stress Test protratti per sessioni di 20 – 25 minuti, che in condizioni di overclock, anche molto spinto.

Conclusioni e prezzo

Con livelli di efficienza 80+ Gold, e ben 1000W di potenza e un design ottimizzato per funzionare in completo silenzio, il PurePower 11 FM 1000W di be quiet è in conclusione un alimentatore che non possiamo non consigliarvi. Soprattutto importanti caratteristiche di risparmio energetico come le più recenti Intel C6/C7, ErP/EuP oppure l’Energy Star 8.0.

Ha un costo pari a circa 155 Euro, e per le sue qualità, il rapporto qualità prezzo lo rende un prodotto interessante da tenere sicuramente in considerazione. La nostra recensione del nuovo PurePower 11FM finisce qui, noi vi consigliamo si continuare a seguire le nostre pagine per scoprire tutte le novità dal mondo Hardware.

9 1000W di rapporto qualità/prezzo Punti a favore Stabilità sotto carico

Stabilità sotto carico Rapporto qualità prezzo

Rapporto qualità prezzo Full Modular Punti a sfavore Solo 5 anni di garanzia