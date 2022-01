Recensione Panasonic SC-HTB600: sounbar 2.1 con Dolby Atmos 

In questo articolo andremo a vedere la recensione della soundbar 2.1 Panasonic SC-HTB600. Una soundbar tutta da scoprire

Durante la recensione della TV Panasonic TX-55JZ1000E abbiamo potuto testare in simultanea anche una soundbar, ovviamente dello stesso brand, fornitaci a corredo.

Eccoci qui a parlare della cassa 2.1 con subwoofer wireless da 360 W totali.

Troviamo fra le feature più interessanti il 3D Surround (virtuale), il Dolby Digital e il DTS.

Vediamo le specifiche tecniche e le varie connessioni

Potenza di uscita RMS : 360 (W 80 W + 80 W + 200 W)

: 360 (W 80 W + 80 W + 200 W) Connessioni : Bluetooth 5.0, eARC, Ingresso digitale coassiale, jack da 3.5mm

: Bluetooth 5.0, eARC, Ingresso digitale coassiale, jack da 3.5mm Unità altoparlante Subwoofer :16 cm x 1, a cono

:16 cm x 1, a cono Espansione dei bassi :Porta bass reflex x 2

:Porta bass reflex x 2 Formato decoder : Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround

: Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround Dimensioni abbinate al televisore : 43 pollici e oltre

: 43 pollici e oltre Dimensioni unità principale : 962 x 56 x 120 mm (su piano) 962 x 66 x 132 mm (su parete)

: 962 x 56 x 120 mm (su piano) 962 x 66 x 132 mm (su parete) Dimensioni Subwoofer: 191 x 413 x 385 mm

Design e confezione | Recensione Panasonic SC-HTB600

Il design della cassa con subwoofer annesso non si discosta per nulla dal mondo Panasonic e sopratutto dalla serie SC-HTB.

Troviamo, materiali plastici di buona fattura, anche se almeno per il subwoofer ci sarebbe piaciuto il legno, e il classico rivestimento in tessuto che raccoglie un bel po di polvere.

Purtroppo questo è un problema piuttosto comune per qualsiasi strumento dotato di elettronica e che di conseguenza sviluppa energia elettrostatica.

Nella parte superiore della cassa troviamo i classici pulsanti per gestire il volume, l’accensione e lo spegnimento e per passare da una sorgente audio all’altra. Attenzione però la prima accensione dovrà essere effettuata con il telecomando.

All’interno della confezione oltre alla cassa e al sub troviamo ovviamente il controller remoto e due ganci per il fissaggio a parete.

Non è previsto purtroppo una prolunga per il controllo del telecomando della TV come quella che si trova in altri modelli della serie. Di conseguenza la scelta ricade nell’obbligo di appendere la soundbar oppure di lasciarla laterale al ricevitore della TV. Pena il telecomando (TV) altrimenti non funziona.

Ottima la possibilità di sfruttare anche il controller remoto della TV per gestire anche lo speaker.

Come suona questa Soundbar? | Recensione Panasonic SC-HTB600

Ovviamente abbiamo provato la cassa in tutte le sue funzioni e possiamo affermare che a livello generale siamo davanti a un dispositivo che offre parecchie soddisfazioni ma con qualche piccola pecca che non la fa eccellere, ma andiamo per gradi.

La grande vastità di frequenze ci permette di godere a pieno di ogni serie TV ma anche di ascoltare della musica senza mai stancarci di apprezzare la qualità generale.

Le piccole imperfezioni che non la fanno eccellere risiedono nell’animo audiofilo più profondo.

Un esempio lampante è il Virtual Dolby Atmos. Questo sistema di diffusione anche se di ottima qualità non può pretendere di essere un Dolby Atmos “puro”.

Lo stratagemma sviluppato da Panasonic è quello di porgere gli speaker verso l’alto in modo che l’utente finale abbia la sensazione che il suono arrivi dall’alto ma a un occhio, anzi a un orecchio ben attento la differenza sarà nota.

Per fare un esempio, che i puristi dell’audio mi perdonino, potremmo paragonare un impianto 5.1 di un paio di cuffie con sistema reale o virtuale. La diffusione del suono sarà migliore di un impianto 2.0 (a parità di qualità) ma sarà comunque meno efficace.

Tolti i difetti da purista siamo comunque davanti a una soundbar in grado di dare grandi soddisfazioni.

I bassi enfatizzano bene le esplosioni o i suoni tipici delle serie TV utilizzati per enfatizzare i momenti clou.

Chi dovrebbe acquistare questa soundbar?

In conclusione possiamo affermare che siamo davanti a un’ottima soundbar con molteplici sfaccettature.

Il sistema di gestione dell’audio unito alle molteplici possibilità la rende un’ottima compagna di serate cinema e musicali.

Qualche piccola mancanza come un reale sistema Dolby Atmos oppure la mancanza di un sistema di ricezione aggiuntivo per il telecomando non gli permette di eccellere ma nel complesso siamo davanti a un’ottima qualità generale.

Un’altra pecca risiede probabilmente nel prezzo, il costo infatti è davvero troppo simile al modello superiore. Guardando le offerte e senza avere troppa fretta potreste portarvi a casa la SC-HTB700 a un prezzo addirittura più vantaggioso.