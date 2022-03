Recensione OneOdio Monitor 80: qualità studio per tutti

OneOdio, l’azienda con oltre 10 anni di esperienza nel settore, porta sul mercato OneOdio Monitor 80, le cuffie studio bilanciate dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Scopritele nella nostra recensione completa

Quello delle cuffie è un mercato spopolato negli ultimi anni tra i vari produttori, questo anche grazie all’arrivo sulla scena delle TWS (True-Wireless) oggi alla portata di tutti. Rimane però più di nicchia la categoria relativa alle cuffie studio, realizzate per dare il meglio in accoppiata ad altri strumenti e impianti. OneOdio si pone dunque a gamba tesa nel settore presentando le nuovissime Monitor 80, andando a sfidare i “big” senza tuttavia replicare questi ultimi nel prezzo. Scopriamole insieme!

Scheda tecnica | Recensione OneOdio Monitor 80

Modello : Monitor 80

: Monitor 80 Driver : 40mm

: 40mm Sensibilità : 100 dB±3 dB

: 100 dB±3 dB Impedenza : 250 Ohm

: 250 Ohm Risposta in frequenza : 10Hz-40KHz

: 10Hz-40KHz Input max: 1600mW

Contenuto della confezione

Cuffie Monitor 80

Case protettivo

Cavo n.1: cavo a spirale da 3.5mm a 6.35mm

Cavo n.2: cavo da 3.5mm a 3.5mm

Manuale d’istruzioni

Stand

Confezione e qualità costruttiva | Recensione OneOdio Monitor 80

Il packaging è ricchissimo, cosa alquanto rara oggigiorno, troviamo infatti al suo interno le cuffie, il case protettivo con taschino per i due cavi in dotazione (3.5mm a 6.35mm e 3.5mm a 3.5mm), lo stand e il manuale d’istruzioni. Una volta prese in mano queste Monitor 80 vi trasmetteranno un feeling decisamente premium e raffinato, questo è possibile anche grazie alle rifiniture argentate lungo entrambi i padiglioni. Da mezionare poi la loro capacità di ripiegarsi per una maggiore ergonomia e facilità di trasporto.

Esteticamente dunque convincono appieno, eleganza e robustezza ai massimi livelli, e grazie allo stand incluso è possibile sfoggiarle in tutto il loro splendore. Non da meno i cuscinetti in tessuto, che coprono in toto il nostro orecchio, seppur non permettano poi un eccelso isolamento acustico. L’unico neo che è possibile riscontrare è quello relativo alla costruzione, difatti si percepiscono spesso vari scricchiolii una volta indossate, soprattutto in caso di movimenti bruschi.

Hardware e qualità audio | Recensione OneOdio Monitor 80

Eccoci dunque all’aspetto più interessante quando si parla di cuffie, specialmente se da studio. Si perché ciò che differenzia queste Monitor 80 da delle normalissime altre cuffie Bluetooth e non, è l’assenza di un microfono o qualsivoglia collegamento wireless. Queste OneOdio Monitor 80 andranno utilizzate esclusivamente con collegamenti cablati ad apparecchiature dedicate. L’azienda stessa infatti ne consiglia l’utilizzo in accoppiata ad un amplificatore per la massima qualità possibile. E non possiamo che trovarci più d’accordo, poiché a causa dell’alta impedenza di cui sono dotate (ben 250 Ohm) anche solo credere di poterle utilizzare con un laptop, o addirittura uno smartphone, è impensabile. Difatti i nostri test su smartphone e pc confermano quanto appena detto, le cuffie avranno un volume massimo estremamente basso (abbiamo tentato persino con un DAC esterno Audioquest Dragonfly e la situazione è migliorata di poco) non permettendovi di apprezzare tutte le sfumature delle canzoni.

La musica cambia (letteralmente!) una volta collegate ad un amplificatore integrato e un lettore CD (nel nostro caso un Denon PMA-600NE ed un altro Denon DCD-520AE). È solo con quest’ultimo setup che le cuffie inizieranno a dare il meglio di sé, portando un audio cristallino, senza distorsioni e ad un volume molto alto. In caso rispettiate quanto appena detto possiamo assicurarvi che queste nuove OneOdio Monitor 80 vi soddisferanno in quanto a qualità sonora. Il suono è assolutamente avvolgente, con delle frequenze bilanciate ed un coinvolgimento ai vertici, garantendo in definitiva un’esperienza musicale di altissimo livello.

Prezzo e conclusioni

Ciò che rendono però queste Monitor 80 uno dei migliori acquisti è il prezzo di vendita, assolutamente concorrenziale. Parliamo infatti di soli 92,95€ di listino sul sito ufficiale. Si tratta naturalmente di un prodotto di nicchia, ma se fate parte di quella ristretta cerchia di persone con un discreto impianto audio allora avrete modo di sfruttare a dovere queste nuove OneOdio Monitor 80. Piccole sbavature a parte, valgono decisamente il prezzo del biglietto: consigliate!

