Recensione OneOdio Fusion A70: piccole e potenti

In questa recensione andremo a conoscere le Fusion A70, le cuffie ibride di OneOdio, ideate per i DJ, ma che si adattano ad ogni occasione

Il mercato delle cuffie non smette mai di allargarsi. Ogni giorno ne viene sfornato un nuovo paio, subito pronto per cercare di fornire la migliore esperienza possibile sotto ogni punto di vista. OneOdio, una delle società leader nel settore, si è posta sempre l’obiettivo di garantire un’ottima qualità non solo dal punto di vista acustico, ma anche del comfort. Già in precedenza avevamo avuto modo di recensire alcuni prodotti, come ad esempio le OneOdio Monitor 60 e le loro sorelle maggiori, le Monitor 80. In questa recensione invece vedremo le OneOdio Fusion A70, un modello ibrido pensato principalmente per gli audiofili, ma non solo. Scopriamolo insieme.

Scheda tecnica

Peso : circa 245 g

: circa 245 g Design : Over-ear

: Over-ear Driver : 40 mm

: 40 mm Impedenza : 32 Ω

: 32 Ω Sensibilità : 110±3 dB

: 110±3 dB Range di frequenza : 20-40000 Hz

: 20-40000 Hz Sensibilità microfono : -42±3 dB

: -42±3 dB Connettività : cavi jack da 3,5 mm e 6,35 mm / Bluetooth 5.2

: cavi jack da 3,5 mm e 6,35 mm / Bluetooth 5.2 Batteria : 650 mAh Durata : 72 ore Ricarica : circa 2,5 ore

: 650 mAh

Design e confezionamento – Recensione OneOdio Fusion A70

Le cuffie arrivano in una scatola molto piccola. Questo è possibile grazie alla struttura richiudibile delle stesse. Lungo le pareti della scatola troviamo la rappresentazione delle Fusion A70 con le informazioni relative alle specifiche delle stesse e al contenuto all’interno della confezione. Qui troveremo anche, oltre alle cuffie, una sacca per il trasporto, una guida utente, un cavo con jack da 3,5 mm dotato di microfono, un cavetto micro-USB per la ricarica e un altro cavo con doppio jack da 6,35 e 3,5 mm.

Le cuffie si presentano molto simili alle altre che abbiamo analizzato in passato. Tuttavia, contrariamente alle Monitor 60, queste risultano molto più piccole; basti pensare che fra i due modelli vi è una differenza di circa 75 g che non lascia indifferenti. Le Fusion A70 sono caratterizzate da due staffe girevoli che permettono di richiudere le cuffie quando non utilizzate. Queste sono collegate tra loro tramite un archetto rivestito con un imbottitura veramente morbida che permette di passare intere ore in tutta comodità.

L’archetto però risulta essere leggermente corto. Per godere al meglio dell’esperienza e ritrovare le due unità perfettamente sulle orecchie, ho dovuto aprire al massimo gli slider. Se avete quindi una testa abbastanza importante, vi ritroverete alquanto male con queste cuffie. Tralasciando questo inconveniente, le due unità hanno una forma leggermente allungata; contrariamente ai precedenti modelli visti in precedenza, queste rispettano perfettamente il modello over-ear.

A protezione delle nostre orecchie troviamo due imbottiture con rivestimento in similpelle che dona un tocco di eleganza, ma che le rende estremamente calde, soprattutto per il periodo estivo. Il padiglione destro presenta i comandi utilizzabili nella modalità Bluetooth, una lucina che indica lo stato di carica e funzionamento delle Fusion A70 e il connettore jack da 3,5 mm. Quello destro invece è provvisto del connettore jack da 6,35 mm e della presa micro-USB per la ricarica.

Vestibilità – Recensione OneOdio Fusion A70

Come accennato poco fa in questa recensione sulle OneOdio Fusion A70, le cuffie non sono adatte a chi ha una testa alquanto importante. Eccezion fatta per questo dettaglio, la vestibilità è delle migliori, garantendo ore e ore di utilizzo senza nessun problema particolare. Finalmente la società ha deciso di realizzare dei padiglioni allungati. Questo permette di inserire comodamente all’interno il nostro orecchio, senza che l’imbottitura vada a comprimerlo.

Le imbottiture, sebbene non eclatanti come quelle delle Monitor 60, garantiscono morbidezza sui punti di contatto. Il rivestimento in similpelle delle stesse inoltre garantisce inoltre un buon isolamento, rendendo del tutto nulli i suoni esterni a volumi medio-alti. La possibilità di poter collegare le cuffie con uno dei due cavi ai nostri device, ci permette di poter scegliere quale padiglione usare per la cablatura. Se siamo con il portatile o il PC, possiamo collegare il padiglione più vicino al nostro computer. In questo modo il filo non fungerà tanto da ingombro e ci darà un pizzico di mobilità in più.

Due modalità intercambiabili – Recensione OneOdio Fusion A70

Che voi siate amanti del cavo o della modalità wireless, queste cuffie sapranno soddisfare le vostre esigenze. Spesso e volentieri siamo costretti a utilizzare due paia di cuffie: una cablata per PC e periferiche varie e una wireless per ascoltare l’audio dello smartphone o della TV in tutta comodità senza avere limitazioni fisiche. Con le Fusion A70 potremo passare da una modalità all’altra senza pensieri. Ma andiamo con ordine e partiamo da quella wireless.

Il collegamento con i vari device è pressoché immediato, grazie soprattutto al Bluetooth 5.2. Questo garantisce anche una buona recezione sebbene il dispositivo non si trovi proprio vicino o se vi è qualche muro di mezzo. Sarà possibile quindi spostarsi in tutta comodità dentro la casa senza che vi siano perdite di segnale significative. Potremo inoltre connettere ben due device contemporaneamente, così da utilizzare l’uno o l’altro a seconda delle nostre esigenze.

Con questa modalità la batteria durerà veramente tanto. Utilizzandola in vari contesti, tra lezioni online, ascolto di musica e visione di film e serie TV, siamo arrivati ad un utilizzo giornaliero di 7-8 ore le abbiamo ricaricate solo dopo 8 giorni. Non siamo dunque arrivati alle 72 ore dichiarate dall’azienda, ma sappiamo tutti che quello è un valore molto variabile che dipende da vari fattori. Possiamo però ritenerci soddisfatti di un’utilizzo così ampio che permetterà a chiunque di portarle in viaggio senza doversi ricordare dell’apposito cavetto di ricarica.

Sebbene questa fase duri circa 2,5 ore per ricaricarlo completamente, potrete comunque usare le vostre cuffie nella modalità cablata anche con batteria allo 0%. Come accennato prima, potrete collegare il padiglione che più vi aggrada grazie al doppio cavo in dotazione; facendolo con quello da 3,5 mm avrete anche il microfono incorporato che vi permetterà di parlare con i vostri amici. Insomma, due modalità intercambiabili facilmente.

Ma come si sentono? – Recensione OneOdio Fusion A70

Siamo giunti probabilmente al paragrafo più importante di questa recensione, quello relativo alla qualità delle OneOdio Fusion A70. Sia in modalità wireless che in quella cablata, la qualità audio è veramente molto buona, sebbene risulti un pelino migliore con il cavo. I driver da 40 mm fanno il loro lavoro a pieno, con una predilezione per i bassi. Questi ultimi infatti risulteranno più corposi e potenti rispetto ai suoni acuti.

Nonostante questa disparità però, riusciremo ad ascoltare bene tutto il range acustico di ogni canzone. Anche nei giochi queste cuffie svolgono un buon lavoro, soprattutto negli FPS dove sentiremo con estrema chiarezza i passi degli avversari. Nonostante questo non sia il loro campo, hanno saputo soddisfare a pieno le nostre esigenze, sebbene per i livelli competitivi sia richiesta una qualità un pelino più elevata. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi anche dai microfoni anche se la qualità non può definirsi eccelsa o pari a quella dei microfoni professionali. Sia in chiamata che dentro una chat audio la voce è risultata sempre limpida, tranne che per una leggera ovattatura dovuta all’attenuazione dei rumori esterni.

Buon ascolto!

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione sulle OneOdio Fusion A70 ed è quindi arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Queste cuffie sono caratterizzate dal solito design elegante che contraddistingue la società e che abbiamo imparato ad apprezzare nel tempo. Il peso di circa 245 g, sebbene non le faccia essere fra le più leggere in circolazione, non influisce sull’esperienza generale. Possiamo quindi indossarle per ore senza rendercene conto, grazie anche alle imbottiture. Quest’ultime però, essendo ricoperte in similpelle, tendono a surriscaldare la zona, soprattutto nel periodo estivo al quale andiamo incontro.

La qualità audio non è minimamente messa in discussione. Si può godere benissimo di tutto il range acustico, con un occhio in particolare per i bassi che vengono leggermente enfatizzati senza però andare a coprire gli altri toni più acuti. Avremo quindi un suono più caldo che le rende buone compagne anche durante le sessioni di gioco con i vari fps. Insomma, veramente un buon prodotto considerando anche che potrete utilizzarle in tutta libertà mentre andate in giro grazie alla doppia funzione cablata e senza fili.

Potrete acquistare queste cuffie sul sito ufficiale a soli 67,95 €, un prezzo più che onesto per qualità e funzionalità. Per questa recensione sulle OneOdio Fusion A70 è ormai tutto. Per non perdervi nessuna futura news legata all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!