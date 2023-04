Recensione NZXT Capsule Mini: una soluzione compatta

Recensione NZXT Capsule Mini. Quest’oggi scopriremo tutto sull’erede del famoso microfono di casa NZXT

Il microfono Capsule di casa NZXT, approdato sul mercato nell’ottobre del 2021, ha generato un importante interesse da parte dei consumatori. Figli di una pandemia ancora in pieno sviluppo e, dello Smart Working che da padrone “costringeva” molti utenti a creare un ambiente professionale anche a casa, il Capsule riuscì perfettamente ad assolvere a tale Mission.

Il Capsule Mini di NZXT si pone lo stesso obiettivo, ma con l’intento di portare sul mercato una soluzione, intento più economica del fratello maggiore, e soprattutto più compatta così da adattarsi meglio alle diverse situazioni organizzative d’ufficio. Non perdiamoci più in chiacchiere ed entriamo nel vivo della recensione con questo nuovo Capsule Mini di casa NZXT.

Umboxing e qualità costruttiva | Recensione NZXT Capsule Mini

Non arriva da solo questo nuovo microfono, difatti verrà fornito del Boom Arm Mini, si tratta di un braccio, quest’ultimo è in grado di fornire un ampio range di movimento per trovare la giusta posizione per ognuno di voi.

Ma andiamo con ordine, NZXT ha realizzato un packaging ben curato e realizzato. Con un’attenzione minimale ai dettagli.

Il Capsule Mini è realizzato con l’alternanza dei seguenti materiali: plastica, gomma e alluminio. Il risultato è un prodotto molto equilibrato, e ben bilanciato dal punto di vista estetico (tipico di NZXT) con una qualità percepita comunque molto alta. Al tatto restituisce un ottimo feedback e risulta intuitiva l’intera zona di interazione data da tasti e manopole.

La base, realizzata in alluminio pieno con base di appoggio gommata, è molto pesante, da un equilibrio solido al microfono, e permette di muovere frontalmente lo stesso a nostro piacimento. Ovviamente si può rimuovere quest’ultimo per usarlo manualmente.

Proseguiamo la recensione di questo NZXT Capsule Mini parlando del suo “braccio”, ovvero Boom Arm Mini. Realizzato in alluminio per quanto concerne gli elementi del braccio, mentre troviamo invece plastica per inserti e giunzioni. Una plastica di qualità leggermente inferiore a quella presente sul microfono e che non ha nessuna particolare lavorazione. Nel complesso è un buon prodotto, solido ed efficace come vedremo più avanti. Inoltre, sul braccio sono presenti due inserti, queste fessure che poi verranno chiuse con i propri tappi, serviranno a nascondere i cavi per un cablaggio ottimale.

Infine tutti e due i componenti hanno, come da tipico stilema del brand, colori “matte” (opachi). Che donano un aspetto unico al prodotto, rendendoli fortemente riconoscibili. Ottima mossa in termine di brand recognition.

Montaggio e prestazioni | Recensione NZXT Capsule Mini

Il montaggio del braccio è intuitivo e semplice. Difficile sbagliarsi in quanto la presenza di filettatura da un lato ci obbliga ad avvitarlo solo ed esclusivamente al microfono stesso. Montare il braccio è semplice quanto lo è al tempo stesso fissare la base, che, una volta inserito il morsetto, non ci resterà che trovare la nostra postazione ideale.

Il braccio si muove avanti e dietro, peccato non lateralmente con rotazioni, per qualcuno potrebbe rappresentare un “minus”. Nel complesso, la solidità è certamente presente, la parte di avvitamento e fermo sono decisamente buone. Unico neo che mi sento di segnalare, sono le viti fisse a serraggio presenti a livello delle cerniere, anche una volta strette al massimo, esse mantengono un lieve gioco, non vanno a fissare completamente il microfono e la posizione scelta del braccio, chiaro, non intendo che “cede” cadendo, ma che dopo un lungo periodo il braccio perderà la posizione di qualche millimetro, o che se mosso questo perde la posizione.

La base di fissaggio con morsetto possiede un pad in gomma per evitare di rovinare la superficie sul quale verrà installato, peccato però che non sia al tempo stesso presente nella parte interna del morsetto, anche quest’ultima viene a contatto con la superficie, ma è scoperta. Invece la vite filettata una volta arrivata a massimo serraggio segna fin troppo la superficie, forse si doveva trovare una soluzione migliore da questo punto di vista, o forse bastava un anello più concavo e magari gommato.

Un piccolo recap sulle specifiche

Sulla parte frontale del microfono troviamo una sottile griglia forata ottenuta dalla lavorazione della plastica. Frontalmente una piccola manopola ci permetterà di regolare il volume generale del dispositivo, intendiamo il volume Output (uscita casse), mentre lo stesso è anche un tasto, difatti se premuto viene disattivo il microfono da tutte le uscite della macchina. Lo stesso tasto include un LED di indicazione, e sarà verde quando attivo, rosso nella situazione contraria. Al di sotto abbiamo gli ingressi per la connessione, Type C (con cavo integrato in confezione), foro per l’aggancio del perno al braccio, e ingresso jack.

Possiamo comodamente collegare un cavo jack audio al Microfono, in questo modo sentire l’uscita audio (riprodotta dal dispositivo) attraverso di esso, e anche la nostra voce. Non è invasivo ne tanto meno disturba, anzi, è molto delicato e lieve il suono, questo ci permette di avere in tempo reale un feedback sulla qualità della nostra voce, e di come ci sentirà l’interlocutore.

La conversione della risoluzione da analogico a digitale è di 24 bit/48 kHz, nella media, ma la resa è ottimale in termini pratici. Il Frequency Response è invece pari a 100hz – 10kHz, per un THD del 0.23% (1kHz). Niente male per la sua fascia di prezzo. Il tutto si tramuta in una qualità davvero buona, nei test condotti l’interlocutore ha sempre recepito un ottimo suono, con voci pulite. Lo stesso, dalle prove di registrazione effettuate. Abbatte decisamente bene i rumori. Restano invece presenti anche se lievemente soppressi se questi ultimi sono al di sopra dei 110/ 120 dB. Il test ha previsto l’emissione di suoni simulati, ma, specifico a distanza ravvicinata. Per le misure abbiamo 3.9″ x 7.3″ x 3.9″.

Come si comporta?

In termini pratici, sul campo operativo si comporta abbastanza bene. Essendo Plug and Play non richiede istallazioni specifiche, basta collegarlo al dispositivo ed esso funzionerà correttamente, in quanto già possiede i Driver di sola lettura sulla scheda madre e verrà immediatamente rilevato dal dispositivo. Basta selezionarlo – in base al software specifico – dalle relative impostazioni.

Il Capsule Mini di NZXT si comporta decisamente bene in fase di registrazione, nulla da imputargli. La traccia registrata è pulita, fruscii e rumori di sottofondo vengono abbattuti e ciò si tramuta in un livello qualitativo di tutto rispetto, certamente più elevato di quello che i classici microfoni integrati delle Webcam o dei Laptop posseggono.

Al momento essendo Plug and Play, è universamente riconosciuto per cui con qualsiasi software potrete utilizzarlo per impostazioni ulteriori, oppure vi basterà basarvi sulle impostazioni del PC. Ma, NZXT ci fa sapere che a breve arriverà un software dedicato per la gestione di svariati parametri. Di seguito uno screen in anteprima dello stesso.

Chi dovrebbe acquistare NZXT Capsule Mini?

Giunti alla conclusione della recensione con questo Capsule Mini di casa NZXT, non ci resta che trarre le conclusioni. Ci sentiamo di consigliarvelo nel complesso in quanto rappresenta un’ottima scelta per chi vuole aumentare la qualità delle proprie Call, o perché no, anche per migliorare la resa dei propri streaming. Con un costo che si aggira intorno ai 69.99$ dollari. Identico prezzo sia per il braccio che per il Microfono, per un totale di 140$ circa. Un po’ alto come prezzo, ma guardando alla concorrenza soluzioni di fascia media e medio/alta presentano un costo sopra i cento dollari per solo un microfono.

Alcuni nei del prodotto sono stati fatti presente nel corso della recensione, lato microfono nulla da imputare, ma sul braccio le incongruenze le abbiamo riscontrate. Problemi a cui si può sopperire, ma che comunque sono da segnalare. Forse avremo apprezzato un costo inferiore proprio per quanto concerne il braccio.