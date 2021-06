Recensione Noctua NH-U12S redux: un vero Best-Buy?

Recensione Noctua NH-U12S redux. Un dissipatore che ad un prezzo assolutamente competitivo cerca di offrire il miglior rapporto qualità prezzo, scopriamo se rispecchia le aspettative!

Qualche settimana fa abbiamo visto insieme un prodotto top gamma di casa Noctua per quanto riguarda i dissipatori ad aria, stiamo parlando del modello NH-D15 chromax.Black, sarà riuscita la casa australiana ad offrire prestazioni simili con il modello più economico Noctua NH-U12S redux?

Noctua da sempre ci ha abituati a prodotti di qualità. Spesso abbiamo difatti visto mettere a confronto i propri modelli ad aria con prodotti a liquido (All-In-One) reggendo anche bene il confronto. Ma se da un lato abbiamo dissipatori estremamente performanti con prezzi comunque alti, con il nuovo modello Noctua NH-U12S redux l’azienda australiana vuole entrare in un segmento di fascia più bassa.

Il prodotto fa parte della famiglia di prodotti Redux, dunque design abbastanza anonimo, niente colori appariscenti, ma tonalità di grigio proposte in diversi toni. Insomma, qui si basa al sodo, niente fronzoli, ma solide prestazioni

4



Caratteristiche tecniche | Recensione Noctua NH-U12S redux

Come detto in apertura, il prodotto è il tipico design della linea redux di casa Noctua. l’NH-U12S redux è una versione che si caratterizza per un design contenuto, dalle dimensioni comunque snelle e che permette una mobilità maggiore all’interno del case.

Il dissipatore permette il montaggio di ventole da 120 mm, ed è proprio questo layout del dissipatore a garantire il 100% di compatibilità con i moduli RAM più alti, nonché un’eccellente compatibilità con svariati case presenti in commercio. Il dissipatore arriva con un francobollo termico già applicato, dunque almeno al primo montaggio non avrete bisogno di preoccuparvi per acquistare una pasta termica dedicata. Sempre in merito a questa, in particolare abbiamo un composto termico della gamma NT-H1, una soluzione che offre un livello di Thermal conductivity pari a 8.5 W, che è decisamente buono.

Entriamo nel vivo delle specifiche tecniche partendo dal sistema di montaggio e della sua compatibilità. Il sistema è il famoso ed anche collaudato SecuFirm2, che prevedere, dopo l’l’istallazione del backplate compatibile con la vostra configurazione, di avvitare il dissipatore con una chiave a brugola senza toccare il copro lamellare grazie al suo profili contenuto. Una volta installato il dissipatore si può comodamente inserire dopo la ventola.

La singola torre ha un comparto lamellare di alluminio attraversato da 4 Heat Pipe di Rame nichelato. Arriva con una sola ventola in confezione, ma nulla vi vieta di installare una configurazione Pull-Push. La ventola è il modello NA-FK1. Si tratta di una ventola 4-pin PWM in grado di raggiungere una velocità massima di 1700 RPM e minimo di 450. Vanta inoltre 4 gommini anti vibrazione NA-AVP2 grey. In grado di lavorare fino a 150,000 ore. Per questa ventola abbiamo una dimensione di 120mm x 120mm x 25mm, con un livello di 25.1 dBA per la massima frequenza operativa. In termini di performance abbiamo un valore di 70 CFM. Prestazioni dunque abbastanza buone. Il sistema di montaggio SecuFirm2 vanta il supporto per piattaforme Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA1200 e LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3), così come le piattaforme AMD AM4.

Il dissipatore è alto 158 mm, ed è abbastanza contenuto da adattarsi alla maggior parte delle situazioni. Misurando 125 mm di larghezza, compresi ventola e clip della ventola, rimane anche abbastanza distante dal primo slot PCIe superiore sulla stragrande maggioranza delle schede madri ATX o Micro-ATX standard. Per un peso totale di 755 g con una sola ventola installata

Build-test e benchmark | Recensione Noctua NH-U12S redux

Questa è la configurazione utilizzata per i test;

Motherboard: MSI MPG Z490 GAMING PLUS

CPU: Intel I5 10600K

Case: Test bench Hydra Standard

RAM: 16 Gb Corsair Vengeance RGB Pro SL

Scheda Video: TUF Gaming RTX 3060 TI OC 8Gb

I risultati leggibili all’interno dei grafici riportano il valore medio delle temperature riscontrate nel periodo indicato in ciascun test attraverso dati forniti da HWiNFO64. I vari test sono inoltre ripetuti più volte al fine di evitare situazioni “temporanee” che potrebbero falsarne i risultati. Con lo scopo di restituire temperature fedeli a qualsiasi tipo di utilizzo, si è optato per i seguenti test sintetici e non: idle, gaming, Cinebench R20 e AIDA64.

Idle

Per effettuare il test in idle è stato avviato Windows, lasciato caricare completamente per 5 minuti, dopodiché avviata la misurazione della temperatura per un totale di 10 minuti in cui il PC è stato completamente inutilizzato. Il test ha prodotto 53 Gradi.

Gaming

La sessione di gioco è durata circa 90 minuti. In questo lasso di tempo abbiamo modificato i vari settaggi grafici mantenendo comunque sempre la medesima risoluzione di 2K (2560×1440). In questo modo è stato possibile simulare diversi utilizzi e carichi della CPU a seconda delle potenzialità della propria scheda video. Con un risultato pari a 50 Gradi.

Cinebench R20

Uno dei benchmark sintetici più intuitivi e diffusi nel panorama PC. Sono state effettuate diverse misurazioni nell’arco del tempo per ovviare a margini di errore. Abbiamo rilevato 62 Gradi.

AIDA64

Simulazione di pieno carico della CPU attraverso lo stability test di AIDA64 (stress CPU, stress FPU e stress cache abilitati). Abbiamo rilevato in questo test 60 Gradi.

In conclusione

Come si comporta il Noctua NH-U12S redux? Certamente bene. Se avete intenzione di spendere poco, e avere grandi prestazioni, è certamente un dissipatore da tenere in considerazione. Come abbiamo visto, in ogni condizione si è comportato egregiamente, quasi eguagliando suo fratello maggiore.

Al prezzo a cui viene venduto, di circa 50 euro, è sicuramente dissipatore che offre tutto il necessario per configurazioni che non prevedono lavori particolarmente esagerati di rendering prolungati con CPU esagerate da punto di vista dei consumi. Insomma un dissipatore che per la stragrande maggioranza degli utenti svolge il suo lavoro egregiamente, tenendo sempre a bada le temperature.