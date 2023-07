Recensione Mouse Verticale Nilox: ergonomia a basso costo

Questo mouse verticale di Nilox potrebbe risolvere numerosi problemi legati all’ergonomia per chi utilizza il PC per diverse ore di file e ad un costo irrisorio! Vediamo le recensione completa

I mouse verticali sono una variante ergonomicamente migliorata rispetto ai tradizionali mouse a forma di goccia. Mentre i mouse tradizionali costringono l’utente a tenere la mano e il polso in una posizione piatta e tesa, i mouse verticali sono progettati per mantenere la mano in una posizione più naturale e rilassata. Questi dispositivi sono inclinati ad angoli di 45-60 gradi, consentendo all’utente di impugnare il mouse in una postura simile a una stretta di mano.

I benefici dei mouse verticali includono una riduzione dello stress sul polso e l’avambraccio, che può aiutare a prevenire o alleviare disturbi muscolo-scheletrici come il tunnel carpale. Inoltre, l’impugnatura verticale promuove una migliore allineamento del braccio e del polso, riducendo l’affaticamento muscolare e la tensione. Alcuni modelli offrono anche pulsanti programmabili e una migliore sensibilità al movimento, garantendo un’esperienza di utilizzo personalizzata e precisa. Per coloro che trascorrono molte ore al computer, un mouse verticale potrebbe essere una scelta consigliata per migliorare il comfort e la salute generale durante l’utilizzo del computer. E questo di Nilox sembra essere una valida opzione ad un prezzo molto economico.

Recensione Mouse Verticale Nilox: caratteristiche

Il mouse verticale Nilox ha un design a V ergonomico, tipico dei mouse verticali. L’intero prodotto è rivestito in gomma morbida antiscivolo che un feedback molto piacevole, quasi vellutato alla pelle e la lascia anche traspirare che è una cosa abbastanza positiva con il caldo estivo. Si connette al PC tramite un dongle USB wireless, in modo da non avere nessun filo in giro, con una portata fino a 10 metri.

Questo mouse verticale è dotato di 6 pulsanti programmabili. Il feedback dei pulsanti è buono e in generare si lasciano utilizzare con la giusta quantità di forza, evitando sia click accidentali che troppo stress sulle dita. Infatti è dotato di interruttori meccanici Huano. Stesso discorso vale per la rotellina che scorre abbastanza precisa e senza intoppi. Pesa solo 89 grammi e misura 125 x 80 x 67 mm. La risoluzione può essere regolata su 800, 1600 o 3200 DPI.

Recensione Mouse Verticale Nilox: uso nella vita quotidiana

Questo terminale sta molto bene in mano – e personalmente ho sempre un po’ di problemi per via della mani grandi. L’insenatura dove appoggiare il pollice è abbastanza comoda e i tasti sono comodi da raggiungere e da premere. Unica pecca forse che mi sento di sottolineare è il fondo che tende ad essere un po’ resiliente e quindi si fa un po’ fatica a muovere il mouse, soprattutto se si vogliono eseguire movimenti ampi.

Lo abbiamo usato sia con tanti software diversi: office, fotoritocco, programmazione. In generale va bene un po’ per tutto, ma a volta il fatto che faccia un po’ di attrito rende un po’ difficile eseguire movimenti molto precisi. Inoltre per il gaming ci sono prodotti più adatti, molto più reattivi.

La vernice superiore è un po’ delicata e rimasta impressionata dopo un paio di settimane di utilizzo, tuttavia il design del prodotto ci piace. Si tratta di un prodotto elegante e moderno, che fa la sua bella figura sulla scrivania. E presente anche una striscia LED colorata, poco invadente e tenue, ma che da quel guizzo in più. Anche se i un prodotto del genere poteva anche non starci.

Bonus: tappetino Nilox gigante

Come anticipato, questo mouse verticale tende a fare un po’ di fatica a scivolare. Ecco perché può essere una buona idea accompagnarlo con un bel tappetino. Nilox offre una soluzione con il suo Mouse Pad XXL. Si tratta di un tappetino per mouse davvero enorme: 800 mm di larghezza per una profondità di 300 mm. Realizzato in tessuto tecnico di buona qualità, permette di appoggiare comodamente mouse, tastiera e mani, migliorando l’ergonomia della postazioni. Il retro è rivestito in gomma per una buona aderenza. Il tappetino è dotato anche di un rivestimento impermeabile per proteggerlo dai liquidi. Una buona scelta per accompagnare il nostro mouse verticale!

Conclusioni

Ci avviamo verso le conclusioni. Per un prodotto che viene proposto a 18,99 euro di listino, penso si possa chiedere poco di più. L’ergonomia e le funzionalità ci sono tutte. Certo possiamo trovare prodotti migliori sotto il punto di vista dei materiale e delle specifiche tecniche, ma bisogna essere disposti a pagare il doppio del prezzo almeno. Quindi questo mouse verticale di Nilox è un ottimo acquisto, soprattutto per colore che stanno per provare il loro primo mouse di questo tipo e sono incerti. Dalla sezione hardware è tutto, alla prossima!