Recensione Medion E4251: un ottimo alleato ad un super prezzo

In questa recensione parlaremo di un PC di casa Medion, in particolare il modello E4251, che si distingue per prezzo e prestazioni

Quando si parla di Personal Computer si entra in argomenti talvolta complessi e mai banali. Spesso, come abbiamo già spiegato in un articolo dedicato, si tende a pensare che la qualità dei componenti venga esclusivamente da aziende americane, cinesi o taiwanesi. Oggi invece parliamo di un’eccellenza del vecchio continente, un PC prodotto da una casa tedesca, Medion, forte anche di una collaborazione con Lenovo. Il modello in analisi oggi, l’E4251, coniuga sicuramente un prezzo molto competitivo con componenti di tutto rispetto. Non perdiamoci in un ulteriori chiacchiere perché c’è davvero molto da dire.

Confezione e unboxing | Recensione Medion E4251

Nella confezione è possibile leggere tutte le caratteristiche tecniche, che mensioneremo nel sottoparagrafo successivo. All’interno della confezione troviamo il PC e il suo caricabatterie molto piccolo e discreto. All’interno, a corredo, tutta la manualistica disponibile ovviamente anche in lingua italiana.

Caratteristiche tecniche

Di seguito una lista delle principali caratteristiche tecniche del Medion E4251.

Processore: Intel Celeron N4020

Intel Celeron N4020 Velocità processore: 1.1 GHz

1.1 GHz RAM: 4 GB DDR4

4 GB DDR4 Una porta USB 2.0 e due porte USB 3.0

Uscita HDMI

Porta USB-C

Ingresso Micro-SD

Intel UHD Graphics

Display da 35,6 cm (14 pollici) Full HD

da 35,6 cm (14 pollici) Full HD Windows S (disattivabile)

Design e prime impressioni | Recensione Medion E4251

Iniziamo dal design, vero e proprio punto di forza di questo Personal Computer di casa Medion. Un look sicuramente accattivante, materiali non così comuni in computer di fascia così bassa che restituiscono un buonissimo feedback. Le porte di input/output sono ben distribuite sui due lati e anche lo schermo, con risoluzione Full HD, è un buon compromesso. Nota di merito anche per la tastiera, con una corsa dei tasti veramente buona. Risulta infatti molto semplice abituarsi e trovarsi sin da subito a proprio agio.

La colorazione nera è veramente azzeccata e dona un’aria quasi premium ad un computer. Chiaramente tutti questi pregi a livello estetico vanno in qualche modo a confrontarsi con alcuni compromessi lato hardware, che andremo comunque a discutere e sviscerare a dovere.

A chi è adatto questo computer? | Recensione Medion E4251

La modalità preimpostata del sistema operativo è Windows S, versione light del celebre sistema operativo di casa Microsoft. Le limitazioni in questo senso sono molto stringenti. Infatti, con questa versione del sistema operativo, potrete andare ad utilizzare solo quelle applicazioni scaricabili dal Windows Store (per intenderci, solo quelle con estensione “Universal Windows Platform”). Quindi dovrete dimenticarvi di Chrome, Firefox, ma anche Notepad++, LibreOffice, VLC e chi più ne ha più ne metta.

Anche a livello di compatibilità hardware, la modalità del sistema operativo consente l’utilizzo esclusivamente di dispositivi con driver scaricabili tramite Windows Update. Da dimenticare, quindi, l’utilizzo di hardware di terze parti con driver scaricabili da altri portali o da CD-ROM.

Risulta evidente come queste limitazioni non siano però di così grande ristrettezza se contestualizzate in scenari d’utilizzo mirati. È chiaro che questo non è un computer da gaming, non è un computer col quale aprire 3/4 finestre diverse e lavorare su software pesanti. Tuttavia è un computer che, utilizzato secondo il suo scopo d’uso, risulta veramente piacevole. Utilizzandolo infatti con Windows S e, a corredo, Microsoft Edge o App in Cloud, appare comunque super utilizzabile, non presentando rallentamenti di sorta.

Come dicevo qualche riga più sopra, la modalità S è disattivabile, aprendo così un mondo dal punto di vista di compatibilità e produttività. Tuttavia questa è una mossa che ci sentiamo di sconsigliare, proprio perché si andrebbe a “violare” quelli che sono i paletti messi da Medion per un computer di questa fascia di prezzo. Disattivando la modalità S, infatti, potrete incorrere a numerosi blocchi del sistema, rallentamenti vistosi e andrete a rovinare l’esperienza d’uso. Giusto per completezza delle informazioni della recensione, teniamo a sottolineare che un processore come l’Intel Celeron N4020, ovvero quello montato da questo PC è adatto ad un uso molto basico. Anche per questo, il processore ha totalizzato un punteggio di 380 su Cinebench R20.

Conclusioni e prezzi | Recensione Medion E4251

Così come ogni computer, anche questo Medion E4251 va contestualizzato per la fascia di prezzo che occupa. Abbiamo trovato un PC maturo, adatto esclusivamente a casi d’uso scolastici e ricreativi. Adatto alla visione di qualche video su YouTube, navigazione semplice con Microsoft Edge su Facebook e poco più. Andrebbe molto bene anche per qualche studente a cui interessa prendere semplici appunti durante le lezioni e poco più. Siamo certi, infatti, che se saprete utilizzare e capire bene le potenzialità di questo dispositivo vi toglierete diverse soddisfazioni, a partire dalla piccola spesa necessaria per portarlo a casa.

Voi cosa ne pensate di questo Medion E4251? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.