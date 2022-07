Recensione MEDION Akoya E17201: grande e affidabile

In questa recensione andremo a conoscere il notebook MEDION Akoya E17201, un 17 pollici in grado di soddisfare le esigenze basilari

MEDION è un’azienda tedesca di elettronica di consumo fondata ad Essen nel 1983. In un nostro articolo vi avevamo già parlato del suo operato e della storia dietro al marchio, così come della loro voglia di spingere sul mercato informatico grazie a prodotti di buona fattura e che sanno accontentare le tasche di tutti gli utenti. Proprio a tal proposito, in questa recensione andremo a conoscere dettagliatamente il notebook Akoya E17201 di MEDION, del quale vi avevamo dato qualche informazione proprio qualche giorno.

Confezionamento e unboxing | Recensione MEDION Akoya E17201

Il confezionamento di questo PC è quanto di più semplice possa esistere sul mercato. Sulla confezione che arriverà nelle nostre mani troveremo alcune info relative al prodotto e una vera e propria scheda tecnica, presente sul lato, della quale vi parleremo fra poco. Una volta aperta la scatola troveremo all’interno lo stretto indispensabile, ovvero: il notebook Akoya E17201, il suo alimentatore dalle dimensioni e peso piuttosto contenuti e la manualistica che ovviamente avrà anche una sezione in italiano.

Scheda tecnica

Processore : Intel Pentium Silver N5030

: Intel Pentium Silver N5030 Velocità processore: 1.1 – 3.1 Ghz

processore: 1.1 – 3.1 Ghz Grafica : integrata, Intel UHD Graphics

: integrata, Intel UHD Graphics RAM : 8 GB DDR4

: 8 GB DDR4 Display : Full HD 17,3” con tecnologia IPS e risoluzione 1.920 x 1.080

: Full HD 17,3” con tecnologia IPS e risoluzione 1.920 x 1.080 Storage : 256 GB

: 256 GB Sistema Operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Collegamenti: 1 porta HDMI, 2 USB 3.2, 1 USB type-C, 1 USB 2.0, 1 presa jack 3,5 mm audio/microfono, 1 lettore schede SD

Design e prime impressioni | Recensione MEDION Akoya E17201

Una volta estratto dalla sua confezione, noteremo fin da subito il vero e proprio punto di forza di questo notebook: il design. Dotato di un look decisamente elegante, grazie soprattutto alla particolare colorazione grigia, sarà possibile osservare fin da subito la qualità strutturale. MEDION infatti non ha badato a spese sotto questo punto di vista, proteggendo tutti i circuiti e la cavetteria interna con del buon alluminio.

La distribuzione delle varie porte e prese sui due lati risulta ben omogenea. Su quello sinistro troveremo, oltre alla presa per ricaricare il nostro computer, una porta HDMI, due porte USB 3.2 e una porta USB type-C. Dall’altro lato invece trovano posto la presa jack 3.5 mm per collegare gli auricolari o le cuffie, una porta USB 2.0 e un lettore di schede SD. Il senso di robustezza si trasmette anche alle cerniere che collegano il display da 17″ al corpo principale del notebook.

Sopra quest’ultimo troviamo la tastiera, completa di tastierino numerico, anch’essa con una colorazione grigia. Le lettere e i simboli invece sono di color bianco e questo, soprattutto sotto luce diretta, può essere un piccolo problema, poiché non si riescono a distinguere. Il feed tattile della tastiera invece è sembrato veramente buono e anche durante la scrittura di vari articoli non abbiamo trovato nessun problema di digitazione.

Un utilizzo quotidiano | Recensione MEDION Akoya E17201

Il cuore pulsante di questo notebook, come accennato dalla scheda tecnica, è rappresentato da un Intel Pentium Silver N5030, un processore quad-core buono nell’uso quotidiano ma che non permette di svolgere lavori “importanti”. Tuttavia, durante la nostra esperienza, che si è soffermata principalmente sull’uso quotidiano della maggior parte degli utenti (navigare in Internet, vedere film o serie TV, controllare la propria casella e-mail, videochiamate di lavoro e così via), abbiamo riscontrato una fluidità più che discreta.

La visione di film e serie TV in particolare è stata veramente buona, grazie soprattutto allo schermo da 17,3 pollici con risoluzione Full HD. Ciò ci ha permesso di godere a pieno di immagini leggermente più grandi rispetto alla media dei notebook con schermi da 15 pollici. Oltre alla grandezza, il display è dotato anche della tecnologia IPS che permette un maggiore angolo di visione. Sebbene la qualità non sia come quella di un OLED, ad un prezzo del genere, come quello che caratterizza questo Akoya E17201, non si poteva chiedere di meglio.

Gli 8 GB di RAM DDR4 integrata permettono un uso abbastanza fluido del sistema operativo, in questo caso parliamo di Windows 11, e di più programmi contemporaneamente. Con Chrome, il browser noto soprattutto per le sue capacità di saturazione della RAM, siamo riusciti a lavorare anche con più schede aperte contemporaneamente. Anche durante le videochiamate non abbiamo subito grossi problemi o rallentamenti. Grazie poi alla videocamera, sebbene la posizione non sia la più raccomandata per quest’uso, e al microfono integrati abbiamo potuto godere di una buona esperienza audio visiva.

Chi dovrebbe acquistare questo notebook?

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante il notebook Akoya E17201 di MEDION ed è giunto il momento di tirare un po’ le somme. Prima di passare però alla valutazione e scoprire chi può acquistare questo PC, mi sembra doveroso fare una precisazione. L’E17201 non può essere paragonato a un notebook da gaming, sia per le sue componenti non al top, sia per l’uso al quale è destinato. Detto ciò proseguiamo con la recensione.

Questo notebook è pensato principalmente ad un uso quotidiano che va dalla navigazione, alle videochiamate e, perché no, alle lezioni a distanza. Mai come in questo periodo abbiamo imparato a conoscere questi termini e MEDION ha realizzato un prodotto davvero valido sotto questo aspetto. Con un prezzo abbastanza contenuto possiamo godere di un notebook caratterizzato da una costruzione molto buona. Ciò ovviamente ha comportato un “taglio” alla parte interna dello stesso, sebbene le sue caratteristiche lo rendano un buon alleato per la vita di tutti i giorni.

Ne consigliamo l’uso per chi vuole un “computer da battaglia”, ovvero per chi voglia fare un buon compromesso sul rapporto qualità/prezzo. Che siate alunni o lavoratori che hanno bisogno di fare videochiamate, questo è quello che fa per voi. Anche gli amanti di film e serie TV troveranno nell’Akoya E17201 un valido alleato, grazie alle dimensioni dello schermo e alla risoluzione in Full HD che permetterà di avere immagini grandi e nitide. Dimensioni così importanti però comportano un peso maggiore, che lo rende più difficile da trasportare per lunghe distanze.

Nonostante questo però, la batteria ha una buona durata e la ricarica rapida, del quale è dotato, vi permetterà di avere la batteria all’80% in appena un’ora. Per questa recensione riguardante l’Akoya E17201 di MEDION è ormai tutto. Per non perdervi ulteriori news e recensioni relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!