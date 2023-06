Recensione Light Wings be quiet! White: bianche ma colorate

In questo articolo andremo a vedere la recensione delle be quiet! Light Wings White. Un aggiornamento RGB e una colorazione bianca delle ventole made in be quiet!

Dopo la recensione delle be quiet! Silent Wings 4 siamo a parlarvi di una nuova versione di ventole che puntano ad accontentare non solo i fan del silenzio ma anche quelli del bianco ma sopratutto degli RGB.

Non potevamo esimerci dal mettere sotto test queste ventole da 140mm che be quiet! ci ha gentilmente offerto nella versione triple pack. Ci saranno piaciute? Scopriamolo insieme in questa recensione dedicata alle Light Wing be quiet!s White.

Confezione e accessori | Recensione Light Wings be quiet!

Il packaging delle ventole per PC da 140 millimetri Light Wings di be quiet! è progettato per fornire una presentazione accattivante e una protezione sicura durante il trasporto. La confezione principale è realizzata in cartone resistente e presenta un design accattivante che evidenzia il sistema di illuminazione tramite anello presente sulle ventole. Sul retro della confezione sono mostrate chiaramente le caratteristiche e le specifiche delle ventole.

All’interno della confezione principale, le ventole sono singolarmente confezionate per evitare danni durante il trasporto. Ogni ventola è imballata in un cartoncino apposito. Oltre alle tre ventole bianche, la confezione include anche un hub per il collegamento di tutte le ventole. Questo hub consente di sincronizzare fino a 6 ventole con un solo dispositivo, semplificando il cablaggio e garantendo un controllo centralizzato dell’illuminazione ARGB. L’hub è progettato per essere facilmente collegato alla scheda madre.

Le ventole da 140 millimetri Light Wings dibe quiet! sono caratterizzate da un design elegante e moderno. Ogni ventola è dotata di pale bianche che consentono una diffusione uniforme della luce proveniente dal sistema di illuminazione ad anello. Questo crea effetti di illuminazione accattivanti e aggiunge un tocco estetico al sistema di raffreddamento del PC.

Complessivamente, il packaging delle ventole per PC da 140 millimetri Light Wings di be quiet! offre una presentazione accattivante e una protezione adeguata per le ventole durante il trasporto. Le ventole e l’hub per il collegamento sono ben organizzati e confezionati individualmente per garantire la massima sicurezza e facilità di installazione.

Specifiche e test | Recensione Light Wings be quiet!

Le ventole includono 3 unità in totale e offrono un’esperienza visiva sorprendente grazie ai colori ARGB e agli effetti luminosi generati da 20 LED. Inoltre, sono dotate di illuminazione aggiuntiva sul retro. Grazie all’ARGB Hub, è possibile sincronizzare fino a 6 componenti ARGB contemporaneamente. L

e ventole presentano 7 pale ottimizzate per il silenzio, garantendo un elevato flusso d’aria e riducendo le turbolenze che generano rumore. Il funzionamento è molto silenzioso, con un livello massimo di rumore di 23,3 dB(A). In sintesi, queste ventole offrono un mix ideale di prestazioni silenziose, illuminazione personalizzata e efficienza nella gestione del flusso d’aria.

Abbiamo condotto un’approfondita serie di test sulle ventole nella nostra configurazione di riferimento e i risultati sono stati eccezionali. Rispetto alle ventole Corsair ML140 3000, abbiamo riscontrato uno scarto di circa 1/2 grado in diversi scenari, sempre a favore delle ventole Light Wings! Potrebbero sembrare differenze insignificanti in termini assoluti, ma in realtà non lo sono.

È estremamente difficile ottimizzare un prodotto, in termini di prestazioni, quando si tratta di un design ormai standard, e solo 2 gradi nel complesso possono fare la differenza. Per quanto riguarda il livello di rumore, la differenza è ancora più evidente. Le ventole Light Wings sono praticamente inudibili durante un utilizzo medio e non risultano fastidiose nemmeno sotto carichi di lavoro elevati. A 3000 RPM, ovviamente, sono udibili, ma non in modo significativo.

Per i nostri test, abbiamo utilizzato per dissipare un be quiet Dark RockPpro 4 montato su un processore Intel I7 10600K. Abbiamo effettuato due tipi di test.

Nel primo, abbiamo lasciato il PC inattivo per un periodo di 30 minuti e monitorato le temperature complessive (non dei singoli core) della CPU utilizzando un software. Nel secondo test, abbiamo eseguito ben 8 sessioni di Cinebench R23, con un intervallo di 1 minuto tra ciascuna sessione. Come già menzionato, lo scarto di temperatura è sempre stato nel range di 1/2 grado a favore delle ventole Light Wings.

Conclusioni e Prezzi

In conclusione, le ventole per PC da 140 millimetri Light Wings di be quiet! offrono un’esperienza completa e soddisfacente. Il packaging è ben progettato, garantendo una presentazione accattivante e una protezione sicura durante il trasporto. Le ventole sono singolarmente confezionate e l’hub incluso semplifica il collegamento e la sincronizzazione di fino a 6 ventole ARGB.

Le ventole stesse presentano un design elegante e moderno, con 20 LED che creano effetti di illuminazione sorprendenti. Le 7 pale ottimizzate per il silenzio consentono un elevato flusso d’aria con rumore ridotto. Infatti, il funzionamento è molto silenzioso, con un livello massimo di rumore di 23,3 dB(A).

I risultati dei test hanno dimostrato che le ventole Light Wings offrono prestazioni superiori rispetto ad altre ventole di riferimento, con uno scarto di temperatura a favore delle Light Wings in diversi scenari. Sia in situazioni di utilizzo normale che sotto carichi di lavoro intensi, le ventole hanno dimostrato di mantenere temperature più basse rispetto alla concorrenza.

Complessivamente, le ventole per PC da 140 millimetri Light Wings di be quiet! rappresentano una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate, illuminazione personalizzata, silenziosità e facilità di installazione.

9 Belle silenziose Fredde Punti a favore Elevate prestazioni

Elevate prestazioni Illuminazione ARGB accattivante

Illuminazione ARGB accattivante Silenziosità Punti a sfavore La versione da 140mm non è per tutti

La versione da 140mm non è per tutti Manca un software proprietario

