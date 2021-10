Recensione Lian Li Odyssey X: tre anime un solo corpo. Un case che colpisce per la sua bellezza. Un case che nasconde tante sorprese

In questa recensione torniamo nuovamente a parlarvi della prestigiosa casa Lian Li, in precedenti recensioni avevamo esplorato le potenzialità del modello O11 Dynamic Mini Snow Edition, e quest’oggi vedremo il recente Odyssey X, che anche questa volta porta la firma del noto overclocker tedesco Roman Hartung, meglio conosciuto nel settore con il suo nome d’arte der8auer.

Prima di addentrarci nel vivo della recensione odierna possiamo darvi alcune punti generali per inquadrare il prodotto. Sicuramente stiamo parlando di un case non comune, costa tanto, e non è per tutti. Si tratta di un case dai materiali premium, ma che è assolutamente di nicchia, punta tutto sul design, e sull’essere estroso. Non possiede filtri antipolvere, ed è una scelta, perché solo proprio quelle volute e ricercate aperture a donargli un aspetto intrigante.

È un Full-Tower, ma resta compatto nelle forme, è possibile cambiare totalmente la sua struttura/ forma in 3 varianti, possiede pannelli laterali pieghevoli in vetro oscurato, e tutte le caratteristiche necessario e fondamentali per sbizzarrirsi nella realizzazione di un Custom Loop, insomma, se questo Lian Li Odyssey X ha stuzzicato la vostra fantasia, non ci resta che entrare nel vivo della recensione.

L’estetica che colpisce | Recensione Lian Li Odyssey X

Vi arriverà con un package di tutto rispetto, curato nei minimi dettagli. All’interno il tutto è riposto con minuziosità e attenzione alle fasi di trasporto. Ogni paratia ha un suo inserto, ogni singolo componente un alloggio, davvero ben fatto.

Il primo impatto con la “carcassa” del nostro case è strana. In quanto da subito entriamo in contatto con un case che presenta una struttura full modulare, quasi ogni sezione del case si può smontare per cambiarne la forma.

La struttura è estremamente solida e resistente, la qualità dei materiali non è in discussione. Raramente ci si trova davanti a tale qualità generale. Per la precisione è realizzato in alluminio e finiture anodizzate. Ma sono i dettagli a colpire, nulla è lasciato al caso. Alcune cose ci hanno colpito in modo particolare, i piedi, robusti e assolutamente funzionali, il materiale utilizzato incolla letteralmente sulla superficie il case. Ed inoltre la parte posteriore volta al cablaggio, comodissima per come è strutturata.

Lasciamo parlare le immagini per capire la struttura del case;

I dettagli curati si notano anche e soprattutto nelle piccole cose più comuni per i più, come ad esempio il blocco di pannelli e paratie, che avviene tramite un sistema di quick block ad aggancio rapido. Lo state vedendo nella foto qui sotto.

La particolarità di questo sistema, oltre ad essere estremamente comodo – in quanto non prevede le classiche viti di blocco – è che si aggancia con una facilità incredibile, richiede solo una modesta pressione, ed è molto resistente l’aggancio. Ma la comodità più grande è la facilità con cui si staccano, davvero disarmante, basta una leggera pressione.

Specifiche da top gamma | Recensione Lian Li Odyssey X

Descriviamo brevemente la scheda tecnica. Sono 3 i diversi look che possiamo realizzare, anzi, sono vere e proprie configurazioni. Dynamic, Dynamic-R (Rotate) e Performance. Due le colorazioni, Full black e Silver/black.

Tante le possibilità che possiede questo case, abbiamo la possibilità di ruotare di 90 gradi il piatto della scheda madre, oppure impostare una forma Perfomance, così da favorire il flusso d’aria. Cambia la struttura, cambiano anche di conseguenza le dimensioni. Ecco delle slide riassuntive delle 3 configurazioni realizzabili. Tutte le disposizioni però, strizzano l’occhio ai sistemi Custom Loop, nessuno vieta di realizzare un configurazione “normale”, ma tendenzialmente nasce per questo genere di macchine. Difatti troviamo uno spazio interno letteralmente ottimizzato per realizzare una macchina Custom.



Abbiamo il supporto per Motherboard con fattore di forma EEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX. Possiamo installare radiatori fino a 480 mm, ovviamente, con la possibilità di installare un massimo di 9 ventole, da 120mm, oppure fino a 7, da 140mm.

Per la precisone, potremo installare due radiatori da 360mm in modalità Dynamic. In Dynamic-R avremo invece la stessa compatibilità ma, con il supporto della scheda madre atto a migliorare il raffreddamento della GPU, spostando la scheda madre nella parte superiore del case. Sempre in questa modalità, volendo potremo optare per un radiatore da 480 mm e di conseguenza un radiatore da 280 mm. Ovviamente ci riferiamo a 2 radiatori per zona, ad esempio, uno posto in Top e l’altro in Front.

Per ultima, ma non per importanza, in modalità Performance, in cui si capovolge completamente l’intera struttura di 90 gradi. In pratica avremo anche qui un supporto a due radiatori da 360 mm o un radiatore da 480 mm e un radiatore da 280 mm. In configurazione Dynamic e, Dynamic-R abbiamo delle dimensioni di (Profondità) 575.5mm x (Larghezza) 234mm x (Altezza) 558.5mm. Che cambiano per la modalità Performance, dove avremo invece (Profondità) 537.1mm x (Larghezza) 368.6mm x (Altezza) 596.7mm.

Abbiamo invece un massimo di 280mm per l’alimentatore in termini di lunghezza, e di 423mm per la GPU. Per quanto riguarda le unità abbiamo la possibilità di inserire ben 3 unità per dischi da 3.5”, e tre SSD da 2.5”. I pannelli sono come detto in vetro temperato scuro, da 4mm.

Per il pannello I/O, per altro anch’esso rimovibile per posizionarlo altrove, abbiamo una doppia porta USB 3.0, una singola porta USB 3.1 Tipo-C, connettori audio, accensione/ reset e led di sistema. È presente come avrete potuto vedere dalle foto un comodo copri-cavi, possiamo spostare nella zona che vogliamo. E nella parte posteriore diversi fori passacavi e 5 canali per cavi, dotati di fascette in velcro incluse e già posizionate strategicamente.

Il sistema di montaggio | Recensione Lian Li Odyssey X

Durante le fasi di istallazione abbiamo apprezzato l’ordine con cui Lian Li ha sistemato il kit contenenti le viti necessarie all’assemblaggio. Viti inserite in un comoda scatola, con tanto di compartimenti separati, e per una facile individuazione abbiamo un numerino, dal quale sul manuale potremo vedere a cosa serve quel determinato pezzo.

Abbiamo a disposizione poi 2 pannelli estraibili, che possiamo montare in diverse forme, e altri 2 pannelli che possono essere inseriti in zona top o front in base alla configurazione che scegliamo di realizzare. Troveremo inoltre 4 supporti extra, che servono per il montaggio del vetro in posizione laterale, con l’apertura dello stesso, come state vedendo dalle foto.

Il montaggio generale è comodo per alcuni versi, ma in alcuni momenti sono sopraggiunte alcune difficoltà. Ad esempio, nella configurazione da noi scelta, ovvero la Dynamic Mode, non abbiamo accesso alla scheda madre dalla parte posteriore del case (zona cablaggio), e questo può diventare difficoltoso per il montaggio di un CPU backplate. Invece in modalità Dynamic-R e Perfomance questo è possibile. Limiti e conseguenze di scelte costruttive particolari. Era difficile far diversamente, il consiglio che possiamo darvi è quello di pensare prima della realizzazione della configurazione quel formato scegliere.

Le fessure per il cablaggio sono abbastanza, e sono posizionate in punti strategici, nulla da dire a riguardo. Abbiamo poi apprezzato che non è presente un Backplate per PSU esterno, e dunque da montare. Bensì lo troviamo già integrato nella struttura del case. Per realizzare un PC all’interno di questo case abbiamo optato per un sistema Custom Loop, abbiamo scelto per questa configurazione un Kit di Corsair, il modello iCUE XH305i Hydro X. Di cui state vedendo le foto;

La configurazione realizzata



Le conclusioni

In definitiva il Case di quest’oggi è sicuramente un prodotto di nicchia. E come tale tutto ciò che ne consegue lo si deve accettare. È un prodotto che va capito, la sua natura deve essere intesa altresì il rischio e di sottovalutarlo o, sopravvalutarlo.

Alcune scelte costruttive possono essere scomode, ogni forma che sceglierete ha i suoi compromessi, è bene strutturare la propria configurazione prima di acquistarlo. Come ampiamente detto si sposa perfettamente con la realizzazione di Custom Loop per cui va inquadrato in quel segmento.

Ma è, e rimarrà sempre un case di design, con il quale ci si può sbizzarrire. Potremo star qui a discutere ore ed ore sul perché non sono presenti griglie antipolvere, ma questo è un case della categoria Open Case di design, se Lian Li avrebbe inserito i filtri avrebbe decisamente rovinato un armonia complessiva molto futuristica. In sostanza, questo case costa circa 500 Euro, non è per tutti, è per pochi. Non solo dal punto di vista economico, ma anche di puro apprezzamento del genere. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.