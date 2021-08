Recensione Kolink Void X: la rivoluzione Void

In questo articolo vedremo la recensione del case Kolink Void X. Tutti ci siamo almeno una volta imbattuti nella frenetica ricerca di un case economico in Kolink e in tantissimi abbiamo acquistato un Void. Ora è arrivato il momento di scoprire la sua naturale evoluzione

Partiamo subito con il dire che il case di cui andremo a parlare è, come detto in precedenza, un’evoluzione di un case molto amato e fra i più venduti. Il prezzo contenuto al netto di una qualità generale buona ha reso famoso il Void. La possibilità di avere un case con un costo accessibile, un sistema RGB, e un bel design hanno portato in alto questo case. Ma come ben sappiamo la tecnologia corre e per il Void è tempo di andare in pensione (forse).

Questa naturale trasformazione nel Void X cosa ci porta di nuovo? Scopriamolo insieme in questa recensione.

Quali sono i reali cambiamenti? | Recensione Kolink Void X

A uno sguardo poco attento e superficiale potrebbero sfuggire una serie di cambiamenti molto importanti fra il “vecchio” Void e questa variante X. La prima cosa che ovviamente salta all’occhio e la grande V RGB che si trasforma in una X, in questo caso ARGB. Il sistema d’illuminazione regala un‘illusione ottica detta infinito. Uno stratagemma tanto semplice quanto funzionale e identificativo del brand.

In realtà i cambiamenti sono molti a partire dal sistema d’illuminazione che diventa di tipo ARGB e che si arricchisce di due strisce LED, la possibilità d’installare comodamente anche un sistema di raffreddamento a liquido, la possibilità d’installare GPU di dimensioni maggiori e anche in verticale. Anche lato prettamente hardware ci sono novità importanti. Infatti se bene ritroviamo lo stesso numero di prese USB (2X 2.0 e 3X 3.0) tutto il blocco di gestione LED (cavi, connettori e circuiteria) trova spazio nella paratia posteriore nascondendosi molto meglio alla vista.

Ritroviamo una ventola da 120mm preinstallata anch’essa di nuova generazione.

Bello ovviamente anche il vetro temperato che ci la possibilità di mostrare l’interno del PC. Soprattutto ora che possiamo sincronizzare i colori delle varie parti se compatibili.

In poche parole affermare che i cambiamenti di questo Void X si limitino a un puro restyling estetico sarebbe dir poco sbagliato.

Cosa troviamo all’esterno | Recensione Kolink Void X

Il case si presenta con tutte le precauzioni del caso. L’imballo non permette neanche al corriere più distratto di poter rovinare il case e le parti più delicate (il vetro laterale e la grande X) sono ricoperte da pellicole protettive antigraffio.

I materiali scelti risultano solidi e affidabili. Le plastiche non mostrano scricchiolii di sorta e il metallo che costruisce lo scheletro non sembra possa piegarsi facilmente. Nella parte superiore troviamo uno dei due sistemi antipolvere. L’altro si trova nella parte inferiore dove la ventola dell’alimentatore va ad agire.

Il filtro superiore risulta molto curato, come in molti altri case che abbiamo recensito troviamo delle strisce a calamita che si agganciano alla scocca. Meno bene il filtro più nascosto che risulta essere una semplice griglietta di plastica incastrata con dei fermi del case stesso. Vero è che non si vede, ma il diavolo risiede nei dettagli e fare critica (sperando sia costruttiva) è intrinseco del nostro lavoro.

Nella parte superiore troviamo quattro prese USB. Due di tipo 2.0 e due di tipo 3.0. Al lato sinistro delle prese troviamo il pulsante di accensione, due led di notifica, un tasto per attivare e/o disattivare i LED ARGB, e il tasto di reset. A proposito di questo tasto ci sarebbe da spendere qualche parola con gli ingegneri che lo hanno progettato. Il tasto è quasi impossibile da premere e forse non metterlo proprio sarebbe stata una più scelta oculata.

Di seguito alle prese USB troviamo invece l’ingresso per le cuffie nel suo classico formato da 3.5mm e uno per il microfono. Anche in questo caso non siamo contenti di dover obbligatoriamente dovere sdoppiare il cavo delle nostre cuffie e ci sarebbe piaciuto vedere un connettore unico.

Anche se si parla d’installazione ventole non possiamo essere completamente contenti dei limiti imposti. Nella parte posteriore è possibile inserire solamente una ventola da 120mm e non una da 140mm, nella parte superiore è possibile installare due ventole da 120 o da 140mm (ci sarebbe piaciuto avere la possibilità di scegliere fra 2X140 e 3x120mm). Per concludere è possibile installare 3x 120mm o 2x 140mm nell’anteriore anche se l’airflow non sarà ottimale a causa della grande X in plastica posta all’interno. A proposito della parte interna della grande X non capiamo perché si sia scelto il colore bianco per le plastiche quando tutto il case (internamente ed esternamente) sia nero.

Passando al montaggio dei radiatori è possibile installare solamente un AIO da 240mm nella parte superiore oppure uno a scelta fra 360, 280 o 240mm per l’anteriore. Anche in questo caso non siamo sicuri che l’essere praticamente attaccato alla scocca di plastica della grande X sia un toccasana per le nostre temperature. Ovviamente si andrà a sfruttare le due prese laterali per dissipare il calore.

Un ultimo brevissimo punto lo tocchiamo con il cablaggio, in questo case non è previsto nessun sistema che ci aiuti a nascondere i vari cavi se non le classiche feritoie poste qua e là. Questo sistema “vecchia scuola” non ci ha entusiasmato.

Interno e installazione componenti | Recensione Kolink Void X

Per quanto riguarda l’interno, siamo davanti a molte possibilità. Come detto in precedenza, possiamo scegliere se montare una serie di due o tre ventole per il frontale e due per la parte superiore.

Anche un eventuale dissipatore a liquido con annesso radiatore trova spazio tranquillamente.

All’interno del case è stato molto semplice riuscire a montare dissipatori di grandi dimensioni come il Noctua NH-D15 o ancora il Corsair H100i Elite Capellix.

Nessun problema anche nell’installazione di una scheda madre di tipo ATX.

L’installazione dei componenti, grazie anche al grande spazio presente all’interno del cabinet è stata semplice. Come detto in precedenza ci sarebbe piaciuto vedere un sistema di aiuto al cable management.

Per quanto riguarda gli HDD da 3,5 pollici avrete la possibilità di sfruttare il vano creato appositamente in fianco all’alimentatore. Se poi, come nel nostro caso, deciderete di utilizzare solo HDD di tipo SSD potrete tranquillamente rimuovere questa sezione.

Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che le novità rispetto la modello precedente ci sono e sono parecchie. Il tutto non si limita ad aver aggiunto un’altra V ARGB e andando a creare quindi una X. Purtroppo però alcune scelte infelici ci hanno dato qualche delusione. Non abbiamo trovato nessun sistema per la gestione dei cavi in grado di aiutarci a nascondere appunto la cavetteria necessaria a far funzionare il nostro PC. Le scelte per la gestione delle ventole come quelle dedicate alla sistemazione dei dissipatori di tipo AIO non sono molte. Il tutto avrebbe preso un significato diverso con un prezzo un po’ più basso.

In buona sostanza se avete amato il “vecchio modello” alla follia e questo vi piace ancora di più per la sua estetica avete un motivo per acquistarlo. Al contrario con la stessa cifra potete portarvi a casa dei cabinet che offrono la stessa qualità dei materiali ma con ben altre possibilità di customizzazione.

In poche parole se volete questo case per la sua peculiarità estetica dovrete fare i conti con quello che potete metterci all’interno per gestire l’airflow, liberi di farlo, ma non dite che non vi abbiamo avvertiti.

